Недвижимость
№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Нашим читателям помогает в этом Александр Иванович ОКУНЕВ, директор департамента по земельной реформе ООО «Пачоли. Земельное право», член исполнительного комитета Молодежного союза юристов РФ, член Ассоциации юристов России.
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