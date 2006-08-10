Даты и люди: 10 – 16 августа
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
12 августа 1906 г. - Россию потряс «взрыв на Аптекарском острове» в Петербурге. Два переодетых в жандармскую форму боевика из партии эсеров-максималистов подъехали к расположенной на острове даче премьер-министра Столыпина и швырнули бомбы. Столыпин как раз вел прием посетителей. Кроме самих террористов погибли 25 и были ранены более 100 человек, в том числе сын и дочь премьера.
12 августа 2000 г. - гибель атомной подлодки «Курск». Одно из самых трагических событий последних лет.
13 августа 1934 г. - в Москве после попытки сагитировать курсантов захватить караульное помещение с находившимся там оружием арестован начальник штаба артиллерийского дивизиона Осовиахима Артем Нахаев (в ходе следствия была установлена его связь с бывшим царским генерал-майором Л. Быковым, агентом эстонской разведки).
14 августа 1946 г. - издано постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», знаменитое постыдными нападками на замечательных писателей Анну Ахматову и Михаила Зощенко.
16 августа 1941 г. - издан приказ №270, подписанный Сталиным, Молотовым, Буденным, Ворошиловым, Тимошенко и Шапошниковым. Он требовал от красноармейцев в любой ситуации стоять до последнего и не сдаваться в плен; все оказавшиеся в плену объявлялись изменниками Родины.
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