Даты и люди: 20 – 26 июля

в Германии День памяти жертв нацизма. В этот день в 1944 г. полковник вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг попытался взрывом мины уничтожить Гитлера. Заговор не удался, Штауффенберг и его соратники были казнены.

21 июля 1918 года - в Казанском соборе Петрограда патриарх Тихон произнес «Сло-во об убийстве императора Николая II», призвав паству «повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянных падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его».

21 июля 1993 г. - в Ереване во время прогулки с собакой в одном из парков города убит бывший руководитель ­совет­­­­­­­­­­­­ской нелегальной развед­ки (Уп-равление «С» ПГУ КГБ СССР) и председатель КГБ Армянской ССР почетный чекист Мариус Арамович Юзбашян.

22 июля - 60 лет Мирей Матье, знаменитой француз­ской певице. Она и сейчас выглядит почти так же, как во времена своей молодости. Секрет?

- Я очень дисциплинированный человек и считаю, что надо заниматься собой, своей внешностью, надо всегда думать о правильном питании. Нельзя выходить на яркое солнце с незащищенным лицом - от этого кожа стареет. Я всегда использую натуральные кремы, не курю - сигареты оказывают разрушающее действие на женский организм, они уничтожают витамины, особенно витамин C... Так что все довольно просто.

24 июля 1937 г. - во время гражданской войны в Испании резидентура НКВД под руководством Александра Орлова проводит операцию «Николай». Ее цель - ликвидация Андреса Нина, руководителя партии ПОУМ, бывшего коминтерновца, человека, связанного с Троцким. Политические склоки и неразбериха, характерные для любой гражданской войны, привели к тому, что в разгар боев ПОУМ сняла свои части с фронта и попыталась захватить Барселону. Это дало повод для расправы с политическим противником. Нина, который за «попытку путча» сидел в тюрьме, похитили и тайно расстреляли. «Группой ликвидации» руководил лично Орлов при участии агента «Юзика» - Иосифа Григулевича. Орлов после испанской войны в СССР не вернулся, перебежал к американцам. Григулевич стал одним из самых успешных советских нелегалов: достаточно сказать, что под именем «Теодоро Кастро» он в ­1952-53 г. был послом Коста-Рики в Италии и Югославии.

26 июля - 175 лет со дня рождения Ильи Николаевича Ульянова (1831-1886) - отца В.И. Ленина. Служил инспектором (потом директором) народных училищ Симбирской губернии. Наверное, это самый «раскрученный» губернский инспектор народных училищ в отечественной истории - имя Ильи Николаевича доныне носят вузы, школы, в его честь в Ульяновской области отмечается День отца. Неужели другие инспекторы были хуже?