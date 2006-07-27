Даты и люди: 27 июля – 2 августа
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГЕОРГИЕВ, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
27 июля - 165 лет назад на дуэли у горы Машук был убит Михаил Юрьевич Лермонтов.
И нет его!.. Но если умирать
Так рано, на заре, помазаннику бога,-
Так там, у горнего порога,
В соседстве звезд, где дух, забывши прах,
Свободно реет ввысь, и цепенеют взоры
На этих девственных снегах,
На этих облаках, обнявших сини горы,
Где волен близ небес, над бездною зыбей,
Лишь царственный орел да вихорь беспокойный,-
Для жертвы избранной там жертвенник достойный,
Для гения - достойный мавзолей!
Аполлон Майков
28 июля 1960 г. - в Нью-Йорке умерла английская писательница Этель Лилиан Войнич. Ее славянская фамилия - по мужу, польскому революционеру, сама Этель Лилиан - дочь знаменитого английского математика Джорджа Буля. Самое знаменитое ее произведение - роман «Овод». В СССР он был широко популярен, издавался более 100 раз общим тиражом свыше 4 млн. экземпляров. На Западе «Овод» практически неизвестен.
29 июля 1917 г. - на совещании в Ставке генерал-лейтенант А. Деникин бросил главе Временного правительства: «Те, кто сваливает вину в развале армии на большевиков, лгут! Прежде всего, виноваты те, кто углублял революцию. Вы, господин Керенский! Большевики лишь черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими...»
30 июля 1903 г. - в Брюсселе около сорока революционеров собрались в сарае, на дверях которого висел обрывок бумажного листа с надписью «Съезд Российской социал-демократической партии». Событие имело серьезные последствия для всей планеты - на этом, Втором, съезде РСДРП российские социал-демократы разделились на «большевиков» и «меньшевиков».
1 августа 1946 г. - 60 лет назад по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР за измену Родине казнен бывший генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов, пошедший в плену на сотрудничество с гитлеровцами и организовавший так называемую «Русскую Освободительную Армию». Вместе с Власовым были повешены 11 его сподвижников по РОА (в скобках - их звания в Красной армии): В. Малышкин (генерал-майор), Г. Жиленков (бригадный комиссар), Ф. Трухин (генерал-майор), Д. Закутный (генерал-майор), И. Благовещенский (генерал-майор), М. Меандров (полковник), В. Мальцев (полковник ВВС), С. Буняченко (полковник), Г. Зверев (полковник), В. Корбуков (генерал-майор) и Н. Шатов (подполковник).
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