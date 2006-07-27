Даты и люди: 13 – 19 июля

- в Париже, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа состоялись похороны высланного большевиками из России замечательного рус­ского мыслителя, философа и богослова протоиерея

14 июля - 30 лет со дня кончины кинорежиссера Николая Экка. Николай Владимирович Ивакин (1902-1976), взявший в 20-е звучный псевдоним «Экк», был актером, театральным режиссером, работал с Мейерхольдом, потом увлекся молодым тогда искусством кино. Самая знаменитая его работа - великая «Путевка в жизнь», первый советский звуковой фильм, включенный ЮНЕСКО в десятку лучших кинокартин всех стран и народов. Экк вошел в историю нашего кино как замечательный экспериментатор: он снял первый советский цветной художественный фильм («Груня Корнакова», 1936) и первый советский стереоскопический фильм («Человек в зеленой перчатке», 1962).

15 июля - день рождения князя Александра Михайловича Горчакова (1798-1883). Лицей­ский товарищ Пушкина, он вошел в историю как выдающийся дипломат, по выражению В. Пикуля - «железный канцлер». Канцлером (министром иностранных дел империи) Горчаков стал в 1867 г., занимал этот пост более 25 лет. В его честь МИД Российской Федерации с 1999 г. проводит «Горчаковские чтения», учреждена медаль.

18 июля - 185 лет со дня рождения Полины Виардо (1821-1910), французской певицы, возлюбленной Ивана Сергеевича Тургенева.

И. Тургенев - П. Виардо: «Я не могу жить вдали от вас, я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не светили ваши глаза, - день потерянный».

19 июля 1980 г. - в Москве открыты XXII Олимпийские игры. Их символом стал медвежонок Миша. Олимпиаду-80 в соответствии с протоколом открыл глава государства - Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Из-за ввода в конце 1979 г. советских войск в Афганистан Игры бойкотировали 57 национальных олимпийских комитетов - в том числе США, Великобритании, Франции, ФРГ. Всего в соревнованиях приняли участие 5748 спортсменов из 81 страны. Соревнования посетили свыше 5 млн. зрителей.