Белая и ершистая

- Дана, с прошедшим тебя днем рождения!

- Спасибо, я отмечала день рождения за границей - в Венеции. Только что вернулась. Очень хотелось сделать это вдалеке от Москвы. Здесь нужно созывать гостей, и тогда праздник из отдыха превращается в тяжелую работу. Нужно следить, чтобы всем понравилось. К тому же я отмечала неприлично круглую дату, и без грандиозных торжеств было никак не обойтись. А так, вернувшись из поездки, сразу отправилась на фестиваль яхт, где была ведущей. Провела три дня в сказочной обстановке. Мне даже Лужков руку пожал.

- В Венецию обычно ездят влюбленные пары?

- А мы и поехали вдвоем с моим молодым человеком. Его Максимом зовут.

- Скоро свадьба?

- Когда решу - сообщу. Мы вместе уже год. Только я считаю, что свадьбу нужно играть тогда, когда начинаешь серьезно задумываться о детях. Я начинаю задумываться о создании семьи и рождении ребенка. Но сейчас идет работа над моим новым проектом на НТВ. Так что пока некогда, а там посмотрим.

- Сейчас, когда закрыли «Принцип домино», можешь подвести итоги?

- Я благодарна руководству НТВ за то, что меня позвали в этот проект. Я многому научилась. Например, быстро, в прямом эфире реагировать на ситуацию. Закрытие программы - это новый и очень полезный для меня период. Ведь отношения с каналом у меня очень хорошие, я осталась в штате и делаю новую программу, в которой буду ведущей.

- Опять ток-шоу?

- Я мечтаю о программе, где могла бы проявить все черты, за которые меня любят поклонники: жизнерадостность, искренность, непосредственность... Го­ворят, что от меня исходит веселая энергия.

- Но при этом тебя называют самой популярной блондинкой российского ТВ. Блондинкой - в известном смысле этого слова. Не обидно?

- Может быть, в глубине души меня это и задевает, но я понимаю, что это мой образ и моя ниша. Доказывать кому-то, что я не такая, не собираюсь - этот образ не отрицательный. И цвет волос тоже менять не буду.

- Ты пыталась перекраситься?

- Это происходило не однажды. Например, на первом курсе я пыталась стать брюнеткой. Было интересно экспериментировать. Но я сразу кажусь старше своих лет. Три-четыре дня перемена еще нравится, а потом... Я просто не могу жить, когда у меня другой цвет волос.

- А тебе не приходила в светлую голову мысль поменять сложившийся образ не только внешне, но и внутренне? Стать, например, степенной дамой?

- Возможно, когда стану еще старше, во мне произойдут какие-то перемены, и захочется по-другому выглядеть и по-другому разговаривать. Я и сейчас сильно изменилась. Какой я была на проекте «Последний герой» пять лет назад и какой стала сейчас - это два разных человека. Конечно, я не Светлана Сорокина, зато мне, как блондинке, я уже говорила, присущи непосредственность, искренность и открытость. Иногда я задаю неожиданные вопросы и кажется, что они невпопад. Но если бы другая ведущая задала этот вопрос, гость бы обиделся. А у меня, получается делать это с невинным видом.