Даты и люди: 29 июня – 6 июля

29 июня - 100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Черняховского, советского военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского Союза. Молодой, талантливый, Иван Черняховский, командовавший 3-м Белорусским фронтом, был смертельно ранен 18 февраля 1945-го во время Восточно-Прусской операции.

1 июля 1961 г. - родилась Диана, принцесса Уэльская. В этом году ей исполнилось бы 45 лет - но Диана трагически погибла 31 августа 1997 г.

2 июля 1953 г. - в Москве начался Пленум ЦК КПСС, который обсудил дело Берии (проходил со 2 по 7 июля). Секретарь ЦК Георгий Маленков, одна из ключевых фигур в тогдашней политической иерархии, в своем выступлении заявил, что Политбюро уже давно нормально не функционирует, что члены Политбюро работают по отдельным заданиям.

2 июля 1961 г. - выстрелом из охотничьего ружья покончил с собой Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии. 62-летний Хемингуэй, солдат, охотник, храбрец, всю жизнь воспевавший сильных и мужественных людей, мучительно переживал наступление старости.

3 июля 1963 г. - в Москве объявлено о том, что Киму Филби - еще недавно одному из руководителей британской разведки, оказавшемуся агентом разведки советской, - предоставлено советское гражданство. Филби - единственный в мире человек, награжденный одновременно и орденом Британской империи, и советским орденом Красного Знамени.

6 июля 1918 г. - мятеж левых эсеров в Москве. Недавние соратники большевиков по Октябрьской революции были возмущены Брестским миром с Германией и попытались переменить ход событий. Боевик Яков Блюмкин убил германского посла Мирбаха, был арестован Дзержинский, занят телеграф. Большевики в ответ задержали как заложников левоэсеров­ских делегатов V Всероссийского съезда Советов (проходил в то время в Большом театре) во главе с лидером партии Марией Спиридоновой. Мятеж подавили за несколько часов с помощью латышских стрелков Иоакима Вацетиса.