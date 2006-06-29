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Диану Арбенину захлестнуло «Цунами»

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]

Диану Арбенину захлестнуло «Цунами»
Фото ИТАР-ТАСС

- ДИАНА, легко быть лидером в мужском коллективе?

- Легко. С женщинами в группе вопрос решен навсегда. Совершенно точно. (Пауза.) Хотя... никогда не говори никогда.

- С приходом клавишника Андрея Титкова закрыты все вакансии в «Ночных снайперах». Сейчас состав группы оптимален?

- Оптимален на сегодняшний день. Я так устала от изменений, от увольнений, всяких накладок, связанных с человеческим фактором, - прошу прощения за штамп. Пока есть этот коллектив - пусть он и будет. Поменялись все. По нескольку раз. Остался только Ваня Иволга, который играл с самого начала. Это тяжело: приходит новый человек, с ним нужно учить ту же самую программу. Я даже не прихожу на репетиции, ребята сами все делают.

- Как решаются спорные моменты в команде - коллегиально, или слово лидера всегда оказывается решающим?

- Да, решающим. У нас все происходит без диктатуры, безусловно, но если мне что-то не нравится - это все. Другое дело, что я не довожу ситуацию до какого-то фурункула, который должен взорваться.

- Приглашая музыканта в коллектив, что вы ставите на первое место - его профессионализм или человеческие качества?

- Знаете, я постоянно думаю на эту тему, у нас коллектив такой непростой. Год назад думала, что важнее профессионализм. А сейчас понимаю - очень многое зависит от человеческих взаимоотношений.

- Вы общаетесь со своими музыкантами вне работы?

- Очень мало, понятное дело, но мы друзья, и взаимопомощь и взаимовыручка не пустые слова. Невозможно жить в состоянии войны на сцене. Мы пожили так немножко со Светкой (Сургановой - прим. ред.) - и вы все видели, к чему это привело.

- Музыканты, как правило, следят за творчеством коллег по сцене. Кто из артистов вам наиболее близок - музыкально или ментально?

- Ментально, вероятно, Cаша Васильев. Мне очень приятно, что ему нравится песня «Розы». По музыке близок мне, конечно, Бутусов, это абсолютно точно, я люблю его от начала до конца всего, без купюр. А еще мне нравится Елка. Я не могу сказать про ментальность - мы не знакомы, но что касается того, как она поет, - мне прикольно, я отдыхаю, когда ее слушаю. К тому же, я очень любила Михея. Кого еще можно вспомнить? Но со всеми поддерживаю хорошие отношения. Некоторое время назад такого еще не было. Я была таким волчонком, который был постоянно насуплен. Теперь стала другой.

- Самая неприятная составляющая профессии артиста?

- Бесконечные перелеты, регистрации, таможня. Эта фигня очень напрягает. Я помню, мы стояли в аэропорту с Шахриным, и он сказал: «Сколько лет играю, все нравится, не состарился, и все в кайф. Единственное - придумали бы телепортацию!» Это безумно тяжело - собираешь сумку, разбираешь, берешь гитару... Один раз я забыла ее дома - нормально? Слава богу, мы играли в Москве. За три часа до концерта вдруг понимаю, что гитары-то нет. Звоню Ленке Перовой, она очень отзывчивая девушка и меня часто выручала. Говорю ей: «Слушай, дай гитару». Она мне выдала одну из своих многочисленных гитар - Fender белый, и ремень в стразах. В тот раз я покуражилась.

- С домом тяжело расставаться?

- Нет. Я уже привыкла, что у меня его нет. Живу вообще непонятно где. И в Питере, и в Москве. Безусловно, я люблю тот дом, в который я возвращаюсь с гастролей. Но приезжаю, например, в Казахстан и, вероятно, от врожденной склонности к кочевой жизни, обживаю это место. Хотя стараюсь ни к чему не привыкать - это только мешает.

- То есть комфорт для вас большого значения не имеет?

- Имеет. Мне нужно, чтобы в доме был хлеб, сахар, чай, чтобы была горячая вода и чтобы не было пыли, от которой бы я задыхалась.

- Ну а если на гастролях, к примеру, вам предоставили машину без кондиционера?

- А я не люблю кондиционеров, только тот воздух, который имеет земля.

- Это был условный пример.

- А у нас есть райдер - технический и бытовой, где все прописано. И если люди просто наплевательски относятся к тому, что они должны делать, я, конечно, могу в какой-то момент восстать. Но это бывает крайне редко, как правило, я действую в интересах моих музыкантов. Очень часто машина, которую мне предоставляют организаторы, едет пустая. А я люблю с пацанами посидеть в автобусе. К тому же оторванность - она не сплачивает. Что касается каких-то мелочей... в принципе, я непредсказуема, то есть могу зацепиться за что-нибудь - и тогда...

- Насколько в вашей жизни присутствует такое понятие, как быт? Стирать, гладить приходится?

- А я не глажу. Я не глажу, правда. Я подумала в какой-то момент, что гладить вообще не нужно - зачем? Вот джинсы, например, как можно гладить джинсы? Для меня это дикость. Посуду помыть могу. Дома я очень редко готовлю, да и вообще дома редко ем. Зачем что-то делать самому, когда есть люди, которые сделают это гораздо лучше тебя?

- Как проходит день перед концертом? От чего вы стараетесь отказаться в день выступления?

- Интервью давать в день концерта не буду. Понятно, почему - ну зачем, для этого есть другие дни. Надо, наверное, высыпаться, но у меня это не получается.

- Вы готовитесь к записи нового альбома. Каким он будет - по музыке, по настроению, по энергетике?

- Он будет очень мелодичный, это точно. Это будет новый этап - не «SMS», не «Рубеж». Он не будет похож на все альбомы, которые мы уже сделали. Я их, кстати, недавно переслушала. Почему-то больше всего понравился альбом «Цунами». Дело в том, что в тот период я была влюблена и написала песни «Цунами», «Ты дарила мне розы», «Катастрофически», «Охота на волчат», «Африки», то есть безумное количество песен на одном дыхании.

- Значит, надо ждать следующей влюбленности накануне записи пластинки...

- А она уже случилась.

- Дай бог, чтобы она вылилась в красивые песни.

- Да будет, будет, все будет хорошо. Я еще пока сильна.

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