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РОССИЙСКИМ ДЕВУШКАМ БЛАГОРОДСТВО НЕ ПОМЕШАЕТ

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Екатерина ОРЛОВА ]

Правда ли, что вы заняты созданием в Москве женского Центра?
– Да, в 1993 году у меня возникла идея создания Центра духовного и физического совершенствования женщины. Для меня это дело чести, совести и достоинства. Я выросла в среде медиков, и моя первая профессия – акушерка. Кроме того, уже будучи актрисой, я более 17 лет была председателем Федерации художественной гимнастики СССР, а это чисто женский спорт. Поэтому я понимаю, что через нас, женщин, можно повлиять на общество в целом. Согласитесь – в каждой семье женщина ведет дом, поддерживает очаг. По определению, женщина – хранительница генофонда.
   Зададимся вопросом – почему у нас такая низкая культура быта? Наверное, оттого, что мы долгое время были многого лишены и, как следствие, многого не знали. В юности я увидела, например, как одна дама из организации «Польские патриоты» после еды всякий раз полоскала рот. Как это хорошо и правильно. Но такие привычки надо с детства прививать. Гигиена, санитария – с этого начинается путь к повышению культуры в целом. Это положительно скажется и на генофонде.
   Я поделилась идеей создания Центра с Юрием Михайловичем Лужковым. Он ее поддержал. Мне выделили землю, начали строить здание. Потом оказалось, что у инвестора нет средств. На поиски другого ушло почти 7 лет. Все эти годы я боролась за выделенный мне участок земли. Помогала команда единомышленников. Многие из них и сейчас не потеряли интереса к организации Центра.
   Со следующей компанией меня свел руководитель Ассоциации инвесторов Москвы. Новым инвестором оказалась фирма «Социальная инициатива».
– Сейчас участок сохранился за вами?
– Да. Он находится в центре Москвы. Со строительством здания возникало много трудностей, которые приходилось преодолевать. То бомбу времен войны на участке обнаружили, то высоковольтный кабель проложили, то открылся водовод XXVI или XXVII века, пошла вода. Сейчас возведен очень красивый дом, осталось его доделать. «Социальная инициатива» поступила очень непорядочно. Она продала свою часть здания без моего ведома. По договору, у этой фирмы есть право приглашать соинвесторов, но по закону в данном случае соинвестор не является долевым участником.
   Впервые об этом говорю. Для меня важно, чтобы Центр был достроен и функционировал. Тогда воспрянет и мой благотворительный фонд, которому сейчас очень тяжело.
– Как вы себе представляете обучение в Центре?
– Я заинтересовалась тем, что из себя представлял Институт благородных девиц в Смольном. Приехала в Питер, пришла в Смольный. Директор музея показала мне программу обучения и Устав института. Девочек забирали из дома, они жили в институте, их приучали к труду, обучали этикету, давали необходимые знания для ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. Кроме того, девушки получали очень хорошее гуманитарное образование. Я хочу создать не институт, а центр, где бы преподавались все эти предметы для старшеклассниц, выпуск­ниц школ, молодых женщин. Если с первым московским центром все сложится удачно, мы будем открывать филиалы по стране.
   Одна из задач Центра – помочь современной женщине правильно определить пропорции между карьерой и семейной жизнью. Сегодня, если она успешно реализуется в профессии, то дома хозяйничает кто-то другой: домработница, помощница или муж. Это неправильно. Женщина должна научиться успевать делать и то и другое. Бросать семью, детей на произвол судьбы и заниматься только своей профессией – это не годится.
   Я была счастлива, когда президент сказал о необходимости сохранения генофонда и поддержании семьи как о приоритетных задачах государства! Первым желанием было написать ему благодарственное письмо, настолько его слова совпали с тем, чем я буквально болею уже 12 лет.
– Элина Авраамовна, вы привыкли добиваться всего своим трудом. Что вы думаете об актрисах, которые снимались и снимаются в картинах своих мужей-режиссеров?
– Жены режиссеров – это особая статья. Была Орлова у Александрова, Ладынина у Пырьева, Кузьмина у Ромма. Они поженились во время совместной работы и стали звездами советского кино. Это творческие союзы, в которых люди понимают друг друга с полуслова. Разбивать их, с моей точки зрения, нет никакого смысла. Но было постановление Министерства культуры, запрещающее режиссерам снимать своих жен. Как раз тогда в кино пришли звезды того поколения, к которому принадлежу и я.
– 60-летняя Любовь Орлова сыграла в фильме «Русский сувенир» женщину лет тридцати пяти. Это было тяжкое зрелище…
– В «Русском сувенире» я тоже снималась. Лирическая линия была предложена мне и Гафту. Но Кадочников уговорил Александрова перевести эту линию на него и Любовь Петровну Орлову. К сожалению, фильм получился неудачным. Во всяком случае, я среди своих работ эту картину стараюсь не называть.
– Вы были заядлой автомобилисткой. А сейчас водите машину?
– Уже много лет не сажусь за руль, не интересуюсь современными марками автомобилей. Своей машины у меня нет, а автомобиль, который мне дают в пользование, устраивает меня, если он просторный и в его салоне хороший воздух. На самом деле я заядлая бильярдистка, а не автомобилистка. Бильярд – это мое хобби с детства и по сей день. Не так давно на турнире Кремля по бильярду я играла с Жириновским.
– Какие еще у вас хобби, как вы отдыхаете?
– Редкое свободное время провожу с любимой собачкой пекинесом. Люблю готовить, я «мастер по салатам». Помню, пришел ко мне журналист взять интервью, я его угостила какими-то салатами – одним, другим. Он спрашивает: «А сколько вы рецептов знаете?». Я ответила: «Да сто». На самом деле не готовлю по точным рецептам, просто знаю, что с чем можно совмещать. Получается бесконечное количество вариантов. Позже в газете вышел материал с заголовком «100 салатов Элины Быстрицкой». После этого долгое время никто не интересовался моей работой, все спрашивали про салаты.
– Один известный актер сказал, что простые смертные не должны видеть своего кумира за каким-нибудь прозаическим занятием. Например, стоящим в очереди за колбасой.
– Я хожу в магазин, который находится в доме, где я живу. А искусственное дистанцирование, фанаберия – это может быть у людей любой профессии, не только у актеров.

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