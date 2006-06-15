Десант
№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Диверсанты-алкаши –
Робчик Жлоб, Бархоткин Костя,
Цой по кличке «Чан-Кай-Ши»,
Пухов, Прахов и Пихоя,
Мужики, ну просто смех,
Зотов – чудище морское,
Физкультурник и морпех,
Никудыкин, Ванька Жилин,
Манделай и Буренбах… –
Вместе в армии служили
В исключительных войсках.
Раз в году, второго мая,
В дом, где Бобин адресат,
Прилетает эта стая
Под названием «Десант».
Он встречает хлебом-солью:
– Здрасьте, воины-князья!
(Здесь не главное – застолье,
Живы, главное, друзья!..)
А теперь прошу вниманья,
Мой читатель дорогой.
Досточтимого собранья
Боевой состав такой:
Робчик Жлоб, товарищ Бобин,
Хоть и Жлоб – не жлобоват.
В кличке этой город Жлобин
Безусловно, виноват.
«Чан-Кай-ши» Китай ни разу
Не видал. Но он герой,
Абсолютно узкоглазый
Удалой десантник Цой.
На земле и в небе чистом
Всех оставят на бобах
Два бойца-парашютиста
Манделай и Буренбах.
Пухов, Прахов и Пихоя –
Им все спать бы в гамаках,
Но приказ услышат: «К бою!»
Разнесут и в пух, и в прах.
Зотов дело знает круто –
Интеллект. Хоть и амбал.
Чемпион по самбо Рудман
Его трижды награждал.
Никудыкин и Бархоткин
(Концертино и гармонь!)
Бьют врага прямой наводкой,
С ними – в воду, и в огонь!
Вот каких героев Боба
Пригласил за стол и в дом.
Поклялись дружить до гроба
Они этим майским днем.
…Догоняла стрелку стрелка
И до третьих петухов
Затянулась посиделка
Удивительных дружков.
Дни былые вспоминали
Аж до самого утра,
Горевали. И орали
Трижды зычное «Ура»,
Подпевали дружно Бобе,
Били, балуясь, под дых,
И себя в фотоальбоме
Узнавали молодых.
На пороге расставались,
(– Позвони мне!...
– Не вопрос!..)
И по-братски обнимались,
Не стесняясь светлых слез.
Вот и все ушли ребята…
Возвратился Боба в дом
И на место аккуратно
Положил фотоальбом,
Все тарелки вымыл, вилки,
И вернул на пьедестал
Непочатые бутылки
Горькой водочки «Кристалл».
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