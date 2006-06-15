№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Приходили к Бобе гости,

Диверсанты-алкаши –

Робчик Жлоб, Бархоткин Костя,

Цой по кличке «Чан-Кай-Ши»,



Пухов, Прахов и Пихоя,

Мужики, ну просто смех,

Зотов – чудище морское,

Физкультурник и морпех,



Никудыкин, Ванька Жилин,

Манделай и Буренбах… –

Вместе в армии служили

В исключительных войсках.



Раз в году, второго мая,

В дом, где Бобин адресат,

Прилетает эта стая

Под названием «Десант».



Он встречает хлебом-солью:

– Здрасьте, воины-князья!

(Здесь не главное – застолье,

Живы, главное, друзья!..)



А теперь прошу вниманья,

Мой читатель дорогой.

Досточтимого собранья

Боевой состав такой:

Робчик Жлоб, товарищ Бобин,

Хоть и Жлоб – не жлобоват.

В кличке этой город Жлобин

Безусловно, виноват.

«Чан-Кай-ши» Китай ни разу

Не видал. Но он герой,

Абсолютно узкоглазый

Удалой десантник Цой.



На земле и в небе чистом

Всех оставят на бобах

Два бойца-парашютиста

Манделай и Буренбах.



Пухов, Прахов и Пихоя –

Им все спать бы в гамаках,

Но приказ услышат: «К бою!»

Разнесут и в пух, и в прах.



Зотов дело знает круто –

Интеллект. Хоть и амбал.

Чемпион по самбо Рудман

Его трижды награждал.



Никудыкин и Бархоткин

(Концертино и гармонь!)

Бьют врага прямой наводкой,

С ними – в воду, и в огонь!



Вот каких героев Боба

Пригласил за стол и в дом.

Поклялись дружить до гроба

Они этим майским днем.



…Догоняла стрелку стрелка

И до третьих петухов

Затянулась посиделка

Удивительных дружков.

Дни былые вспоминали

Аж до самого утра,

Горевали. И орали

Трижды зычное «Ура»,



Подпевали дружно Бобе,

Били, балуясь, под дых,

И себя в фотоальбоме

Узнавали молодых.



На пороге расставались,

(– Позвони мне!...

– Не вопрос!..)

И по-братски обнимались,

Не стесняясь светлых слез.



Вот и все ушли ребята…

Возвратился Боба в дом

И на место аккуратно

Положил фотоальбом,



Все тарелки вымыл, вилки,

И вернул на пьедестал

Непочатые бутылки

Горькой водочки «Кристалл».