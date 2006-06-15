//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Десант

№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Десант
Приходили к Бобе гости,
Диверсанты-алкаши –
Робчик Жлоб, Бархоткин Костя,
Цой по кличке «Чан-Кай-Ши»,

Пухов, Прахов и Пихоя,
Мужики, ну просто смех,
Зотов – чудище морское,
Физкультурник и морпех,

Никудыкин, Ванька Жилин,
Манделай и Буренбах… –
Вместе в армии служили
В исключительных войсках.

Раз в году, второго мая,
В дом, где Бобин адресат,
Прилетает эта стая
Под названием «Десант».

Он встречает хлебом-солью:
– Здрасьте, воины-князья!
(Здесь не главное – застолье,
Живы, главное, друзья!..)

А теперь прошу вниманья,
Мой читатель дорогой.
Досточтимого собранья
Боевой состав такой:
Робчик Жлоб, товарищ Бобин,
Хоть и Жлоб – не жлобоват.
В кличке этой город Жлобин
Безусловно, виноват.
«Чан-Кай-ши» Китай ни разу
Не видал. Но он герой,
Абсолютно узкоглазый
Удалой десантник Цой.

На земле и в небе чистом
Всех оставят на бобах
Два бойца-парашютиста
Манделай и Буренбах.

Пухов, Прахов и Пихоя –
Им все спать бы в гамаках,
Но приказ услышат: «К бою!»
Разнесут и в пух, и в прах.

Зотов дело знает круто –
Интеллект. Хоть и амбал.
Чемпион по самбо Рудман
Его трижды награждал.

Никудыкин и Бархоткин
(Концертино и гармонь!)
Бьют врага прямой наводкой,
С ними – в воду, и в огонь!

Вот каких героев Боба
Пригласил за стол и в дом.
Поклялись дружить до гроба
Они этим майским днем.

…Догоняла стрелку стрелка
И до третьих петухов
Затянулась посиделка
Удивительных дружков.
Дни былые вспоминали
Аж до самого утра,
Горевали. И орали
Трижды зычное «Ура»,

Подпевали дружно Бобе,
Били, балуясь, под дых,
И себя в фотоальбоме
Узнавали молодых.

На пороге расставались,
(– Позвони мне!...
– Не вопрос!..)
И по-братски обнимались,
Не стесняясь светлых слез.

Вот и все ушли ребята…
Возвратился Боба в дом
И на место аккуратно
Положил фотоальбом,

Все тарелки вымыл, вилки,
И вернул на пьедестал
Непочатые бутылки
Горькой водочки «Кристалл».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//В мире

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. Российские военные назвали "абсолютной ложью" заявления о подобных поставках.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Стратегическое командование Вооруженных сил Венесуэлы заявило в ночь на воскресенье, 28 июля, что американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство страны.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

Мария Кожевникова и Любовь Толкалина обратились с призывом потушить пожары в Сибири. Леса горят в Сибири - в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. Огнем охвачены огромные территории тайги.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

Пранкер от имени Зеленского разыграл опального украинского генерала

Пранкер от имени Зеленского разыграл опального украинского генерала

Сегодня стало известно, что пранкер Лексус (Алексей Столяров) побеседовал от имени лидера Украины Владимира Зеленского с главой полиции Днепропетровской области, опальным генералом Виталием Глуховеря.

//Новости СМИ2

//Общество

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

В Москве в воскресенье резко похолодает, в ночь на 29 июля температура воздуха опустится до 10 градусов

По прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник, 29 июля, температура воздуха опустится до 10 градусов. По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе понизится на 15-17 градусов.

//Общество

В сети обсуждают танец девушки на шесте возле адмиристрации города Березники

В сети обсуждают танец девушки на шесте возле адмиристрации города Березники

В сети обсуждают танец девушки Галины Корелиной на шесте возле администрации города Березники Пермского края. Видеозапись опубликована очевидцами в соцсети «Вконтакте».

//Общество

Эксперт назвала уровень разрыва между богатыми и бедными гражданами РФ

Эксперт назвала уровень разрыва между богатыми и бедными гражданами РФ

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова сообщила, как изменился уровень разрыва между доходами богатых и бедных граждан РФ за 19 лет.

//В мире

Власти КНДР освободили задержанный российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"

Власти КНДР освободили задержанный российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"

Власти Северной Кореи в субботу, 27 июля, отпустили задержанный 10 суток назад российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8». Судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Южная Корея).

//Общество

Латвийский врач: Жара – огромный стресс для организма

Латвийский врач: Жара – огромный стресс для организма

В Латвии объявили «желтое» предупреждение. Сегодня жара достигла 31 градуса. Скорые работают в напряженном режиме. Больницы не успевают принимать пациентов. Как пережить жару? На вопросы нашего спецкора в странах Прибалтики отвечает вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

//В мире

На уличном празднике в Нью-Йорке была открыта стрельба, погиб человек

На уличном празднике в Нью-Йорке была открыта стрельба, погиб человек

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что в нью-йоркском районе Бруклин во время уличного праздника была открыта стрельба. В СМИ к настоящему моменту поступила информация о гибели одного человека.

//Новости партнеров

//В мире

Прибалтика: на женщину у ее дома напал волк

Прибалтика: на женщину у ее дома напал волк

Ранним утром на острове Хийумаа в Эстонии волк напал на женщину ее собственного дома. Как сообщили эстонские коллеги, дама получила серьезные повреждения в области лица. Ей потребовалась серьезная медицинская помощь.

//Общество

Латвийская авиакомпания «положила глаз» на эстонских пассажиров

Латвийская авиакомпания «положила глаз» на эстонских пассажиров

Известно, что для достижение своих целей – все средства хороши. Такой принцип у латвийской компании Air Baltic. «Мы полностью посвятили себя эстонскому рынку и продолжим усиливать свои позиции»,- заявил председатель правления латвийской авиакомпании Мартин Гаусс.

//Шоу-бизнес

Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с Венсаном Касселем

Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с Венсаном Касселем

Всемирно известная актриса Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с французским актером Венсаном Касселем. Об этом итальянская красотка рассказала в одном из недавних интервью.

//Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу

В Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося пострадавшая была доставлена в больницу.

//В мире

СМИ: в США близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в машине на жаре

СМИ: в США близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в машине на жаре

В американском городе Рокленд, штат Нью-Йорк, годовалые близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в закрытом автомобиле на жаре. Малыши провели в салоне машины не менее восьми часов.

//Метеоновости

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

В этом году в Европе стоит сильнейшая жара, а в России в ближайшие дни в конце июля ожидается резкое похолодание. В холодной погоде в Москве виноваты ультра-холодные воздушные массы с Северного полюса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры