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А ГАЛКИНУ-ТО – 30!

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей МОРОЗОВ ]

Максим Алек­санд­ро­вич, привыкаете, что уже по отчеству обращаются?
– Как правило, не обращаю на это внимания. Если кому-то нравится меня называть так, то я ничего против не имею. Так же, как и против того, когда обращаются просто по имени.
– Чувствуете, что взрослеете?
– Нет.
– Многие артисты признаются в интервью, что дружить с коллегами очень трудно. У вас есть среди юмористов друзья?
– Есть. Мне кажется, что все зависит от человека. В любых отношениях между людьми, кстати, всегда есть сложности. Если речь идет об отношениях с коллегами, то может возникнуть актерская ревность. Она мешает дружеским отношениям, потому что человек не всегда может искренне радоваться успехам другого.
– Вам не кажется, что роль артистов в их влиянии на общество преувеличена?
– Кем?
– К сожалению, СМИ. Артистов, которые в обычной жизни часто далеко не идеальны для подражания, часто приглашают в качестве экспертов на ток-шоу, где обсуждают проблемы нравст­венности и морали. Хотя люди других профессий могут подчас сказать больше полезного…
– На ток-шоу приглашают известных людей, потому что зрителю интереснее мнение знакомого им по телевизору человека, чем человека менее известного. Зрителю нужно еще доказать, что менее известный человек имеет право публично высказывать свое мнение. А к мнению известных людей прислушиваются, они своим творчеством завоевали определенное доверие.
   Что касается нравственности, то это вообще спорный вопрос.
   Вот раньше церковь считала театр греховным делом. Сегодня я не уверен, что она в этом вопросе непоколебима. Как-то на приеме по случаю празднования Дня Москвы в Минске ко мне подошел батюшка и попросил автограф. Я удивился и спросил его: «А как же “не сотвори себе кумира”?», на что он ответил: «Это для памяти».
   Я, например, не считаю лицедейство грехом, но я и не религиозен. Но все равно, если люди хотят слушать артистов, они будут их слушать. Таково наше общество. А если говорить о нравственности и морали, то приглашение артистов в передачи – не самое худшее, что делают СМИ. Куда хуже, когда в последнее время ими же культивируются деньги, богатство, материальные ценности. Это гораздо хуже!
– Вы знаете настоящую жизнь страны?
– Знаю, вижу ее, ведь у меня много гастролей.
– Стоит ли ее показывать по телевидению вместо гламурных сериалов?
– Ничего плохого не будет, если народ увидит настоящую жизнь своей страны.
– Что-то ужасает?
– Нет. Жизнь городов меня радует. А вот состояние деревни – ужасает, потому что она погибает. У нас ведь так и не принят закон о земле. В городах люди более или менее устраиваются, у них есть какая-то перспектива, а в деревне – просто загибаются. Есть, конечно, исключения, но это всего лишь исключения.
– Три года вы учились в аспирантуре, но так и не закончили ее. Не жалеете?
– Нет, не жалею. Это было естественное развитие – я потерял живой интерес к диссертации. Я слишком уважаю науку, чтобы заниматься ею вполруки, и не хочу, чтобы мне выдали корочку просто так, только потому, что я Максим Галкин.
– Кто из родителей оказал на вас большее влияние?
– С мамой я больше проводил времени, потому что папа был на работе. Но было бы несправедливо сказать, что кто-то больше, а кто-то меньше. Оба оказали влияние.
– Они рассказывали вам что-то из своей жизни?
– Конечно, и мама, и папа приводили примеры из своей жизни. Мама говорила мне: «Вот у меня был такой же, как у тебя, случай, и я тогда сделала вывод раз и навсегда, что…» Или папа говорил: «Я сделал то-то, и мне до сих пор стыдно, что я сделал это».
– А что вас больше поразило в их рассказах?
– Знаете, они оба спасали кого-нибудь. Мама спасла на море двух девочек – сначала стала тонуть одна, и к ней поплыла ее сестра, но и та стала тоже тонуть. У мамы был второй разряд по байдарке, она хорошо плавала, и ей удалось спасти обеих девочек.
   У отца была другая история. Одно время он служил в Таманской дивизии. Случилось так, что один солдат сошел с ума, угнал БТР и поехал на нем в сторону Москвы. Что он собирался делать на БТР, никто не знал. В то время отец возвращался в часть, и ему сообщили по рации об этом солдате. Папа догнал БТР и остановил его, перегородив ему дорогу своей «Волгой», – тоже мне, преграда для БТР! Но пока солдат замешкался, отец вскочил на БТР и закрыл смотровую щель плащом.
– Ширвиндт в свое время назвал театр «террариумом единомышленников». Насколько эстрада похожа на него?
– То же самое. Это даже не террариум, а серпентарий – все жалят и целуются! То ли Рина Зеленая, то ли Раневская сказала более точно: «клубок целующихся змей».
– Вы можете быть жестким или жестоким?
– Жестким, когда вынуждают, могу быть, а жестоким – нет. Я человек сомневающийся, поэтому любой свой поступок долго обдумываю: «А так ли мне нужно было поступать?»
– А что, есть поступки, за которые стыдно?
– Чтобы мучительно – нет. Но бывает, что-то случается такое, после чего думаешь: «А стоило ли говорить это?»
– Мне далеко до критика эстрады, но если предложили бы сравнить вас и, например, Ивана Урганта, то я сказал бы, что он напоминает мне молодого Ширвиндта без Державина, а вы – молодого Райкина.
– Про Райкина вы не первый говорите. Я очень люблю творчество Аркадия Исакиевича, но странно было бы брать пример с артиста, который работал в другое время, в другой стране и при другой власти.
– Но ведь та же Алла Борисовна очень многое переняла от Клавдии Шульженко!
– А что я могу взять от Райкина? Я поклонник Хазанова и Жванецкого, у каждого из них есть свои секреты мастерства, они очень индивидуальны. Вот Хазанов мастерски держит паузу, а я не хочу ее держать, потому что свои выступления строю не на них. Наверное, можно сидеть и учиться, как Хазанов делает паузы, но я этого делать не буду, это не мое. Или как Райкин переходит на шепот, его взгляды… Все равно это было сделано в другом темпе, в том, в котором жили люди в 60–70-е годы. Ритм жизни изменился.
   Если мне у кого и учиться, то у моих современников. Например, у американских комиков… Вы зря морщитесь, на американском телевидении есть замечательный комик Джерри Сайнфелд, у нас его, к сожалению, не знают. Большинство наших зрителей знают американский юмор по тому, как газанул Эдди Мерфи, но это не является эталоном американского юмора. Точно так же, как американцы не знают, кто такой Жванецкий, так мы не знаем выдающихся юмористов Америки.
   Юмор – продукт сугубо национальный, и он имеет смысл на том пространстве, где люди говорят на языке юмориста.
– А у вас есть звание?
– Нет. И если появится какая-нибудь инициативная группа по этому поводу, то я попрошу ее не проявлять инициативу. Я ужасно не люблю звания. По-моему, это пережиток советской жизни. Ни в одной стране мира нет этого. От звания, можно сказать, жизнь зависела раньше, а сейчас ничего не зависит. Это личное дело каждого артиста, но я не хочу быть заслуженным или народным. Вот стану я заслуженным, а кто-то будет народным, и мне будет обидно, что вот тот актер народный, а я всего лишь заслуженный. Зачем это надо? Звание – как ярлык в морге.
– Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вы мастер пародии, снимались в кино, песни пели… В каком жанре еще хочется попробовать себя?
– Много чего хочется, но не люблю говорить о том, что еще не сделано. Хотя я поклонник фразы «талантливый человек талантлив во всем» (улыбается).

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