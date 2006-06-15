ИЛЬЯ РЕЗНИК В «КВАДРАТЕ…»
Вышла новая книга Ильи Резника
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Марина УЛЬЯНОВА ]
Его творческая биография невероятна по насыщенности. В 60-е годы – сцена (семь актерских лет в театре имени Комиссаржевской). Тогда же появились его тексты музыкальных пародий для Виктора Чистякова. 70–80-е – конечно же стихи, ставшие самыми популярными песнями той эпохи, – «Золушка», «Маэстро», «Старинные часы», «Паромщик», «Вернисаж», либретто оперы-мистерии «Распутин», сценарий фильма «Пришла и говорю». 90-е – уже собственные актерские работы в кино и выступления на эстраде в качестве певца, редакторская и издательская деятельность. Наконец, книги, количество которых подбирается уже к двум десяткам, – стихи, сказки, проза, мемуары.
Очередная – «Квадрат четверостиший» – только что вышла в свет. Изящный томик с элегантным портретом на обложке. Резник на нем похож на Бетховена. Эффект скорее случайный, но символический. Ассоциация только усиливается, когда начинаешь читать отшлифованные до блеска строки, наполненные музыкальным многоголосьем и тончайшими перекличками с высокой классикой. Вот блоковский мотив, вот тень Набокова мелькнула… Спасибо автору за то, что слышится их мелодика, но главное все же в своем, неповторимом.
Это может быть трогательно-простое:
В небо черное в горошек
Смотрят двое, чуть дыша,
И как мышка в царстве кошек,
От любви дрожит душа.
Или афористически-жесткое:
Что наши дни? Зола. Песок.
Дождинки, канувшие в речку.
Старуха целится в висок.
Но я надеюсь на осечку.
Или грустно-ироничное:
Пали огнем, стреляй из пушки,
Ты не отгонишь никогда
От государственной кормушки
Неутомимые стада.
Или лукаво-насмешливое:
В летах преклонных Ференц
Лист боготворил
Красотку юную, цветок
благоуханный.
Я шаг за шагом его опыт повторил,
За исключением игры
на фортепьяно.
Читать эту книгу можно двумя способами. Первый – все 314 строф подряд как невероятную поэму. Здесь каждые четыре строчки – отдельная глава со своей темой, но единым сюжетом. Название у него самое простое – жизнь.
Способ второй – пить, как пьют первоклассный, хорошо выдержанный коньяк. По глоточку. Смакуя и перекатывая во рту, а потом долго вслушиваясь в послевкусие.
Каждое стихотворение рисуется в воображении мгновенно, как кинокадр. Обманчиво небрежно, как легкий рисунок пером. А в душе рождается нежное эхо.
Чем удивит нас щедрый человек, поэт и народный артист России в следующий раз, не берусь угадать. Может быть, мы узнаем Резника-композитора? Может быть, это будет философский роман или сборник эссе? Может быть – фильм? Но то, что удивит, – это точно.
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