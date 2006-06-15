ИЛЬЯ РЕЗНИК В «КВАДРАТЕ…»

Его творческая биография невероятна по насыщенности. В 60-е годы – сцена (семь актерских лет в театре имени Комиссаржевской). Тогда же появились его тексты музыкальных пародий для Виктора Чистякова. 70–80-е – конечно же стихи, ставшие самыми популярными песнями той эпохи, – «Золушка», «Маэстро», «Старинные часы», «Паромщик», «Вернисаж», либретто оперы-мистерии «Распутин», сценарий фильма «Пришла и говорю». 90-е – уже собственные актерские работы в кино и выступления на эстраде в качестве певца, редакторская и издательская деятельность. Наконец, книги, количество которых подбирается уже к двум десяткам, – стихи, сказки, проза, мемуары.

Очередная – «Квадрат четверостиший» – только что вышла в свет. Изящный томик с элегантным портретом на обложке. Резник на нем похож на Бетховена. Эффект скорее случайный, но символический. Ассоциация только усиливается, когда начинаешь читать отшлифованные до блеска строки, наполненные музыкальным многоголосьем и тончайшими перекличками с высокой классикой. Вот блоковский мотив, вот тень Набокова мелькнула… Спасибо автору за то, что слышится их мелодика, но главное все же в своем, неповторимом.



Это может быть трогательно-простое:



В небо черное в горошек

Смотрят двое, чуть дыша,

И как мышка в царстве кошек,

От любви дрожит душа.

Или афористически-жесткое:



Что наши дни? Зола. Песок.

Дождинки, канувшие в речку.

Старуха целится в висок.

Но я надеюсь на осечку.



Или грустно-ироничное:



Пали огнем, стреляй из пушки,

Ты не отгонишь никогда

От государственной кормушки

Неутомимые стада.



Или лукаво-насмешливое:



В летах преклонных Ференц

Лист боготворил

Красотку юную, цветок

благоуханный.

Я шаг за шагом его опыт повторил,

За исключением игры

на форте­пьяно.



Читать эту книгу можно двумя способами. Первый – все 314 строф подряд как невероятную поэму. Здесь каждые четыре строчки – отдельная глава со своей темой, но единым сюжетом. Название у него самое простое – жизнь.

Способ второй – пить, как пьют первоклассный, хорошо выдержанный коньяк. По глоточку. Смакуя и перекатывая во рту, а потом долго вслушиваясь в послевкусие.

Каждое стихотворение рисуется в воображении мгновенно, как кинокадр. Обманчиво небрежно, как легкий рисунок пером. А в душе рождается неж­ное эхо.

Чем удивит нас щедрый человек, поэт и народный артист России в следующий раз, не берусь угадать. Может быть, мы узнаем Резника-композитора? Может быть, это будет философ­ский роман или сборник эссе? Может быть – фильм? Но то, что удивит, – это точно.