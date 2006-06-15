ФИГЛИ-МИГЛИ И НЕМНОГО ДОСТОЕВСКОГО

Книга-убийца



Итак: литературовед Филипп Морозов, всю жизнь изучающий Достоевского, находит в неком архиве документы Стелловского, издателя-кровососа, который наживался на Ф.М. Достоевском. Среди документов обнаруживается первоначальный вариант романа «Преступление и наказание», на­зывающийся «Теорийка. Пе­тербургская повесть» (мистификация: текст сочинен Акуниным, хотя в нем и использованы фрагменты из романа «Преступление и наказание»).

Морозову нужны деньги для лечения больного сына, и он пытается продать рукопись, обращаясь для этого к разным лицам – каждому достается по куску рукописи. Затем Морозов выходит на депутата Думы и миллионера Сивуху, который хочет купить всю рукопись. Но после нападения наркомана Морозов попадает в клинику, где лечится сын Сивухи, Олег. Психика самого Морозова после травмы оказывается «перевернутой»: теперь это наглый и хитрый хам, обладающий исключительной умственной и физической силой. (Превращение героя точно списано с повести Р. Cтивенсона «Странная история д-ра Джекиля и м-ра Хайда».)

Для того чтобы рукопись собрать воедино, Сивуха привлекает к поискам рукописи внука Эраста Фандорина – Николаса. Естественно, что некий неизвестный киллер убивает всех, кто завладел частями рукописи…

В разрывах романа читателю по частям предъявляют текст якобы Достоевского.



Сделай книгу сам



Роман состоит из 16 глав и четырех ненумерованных вставок, представляющих собой «текст Достоевского». В конце даются дополнения и примечания. Каждая из глав названа таким образом, чтобы начальные буквы были «Ф» и «М»: «Фигли-мигли», «Фланговый маневр»… Но «Ф.М.» – это еще и инициалы Достоевского, а также Фи­липпа Морозова. Обе фабулы – «Теорийки» и текста романа – отчасти похожи: в обоих случаях ищут серийного убийцу.

В целом же все повествование напоминает советскую дет­скую приключенческую повесть Анато­лия Рыбакова «Кортик» (1948), но только все выполнено в стилистике современной компьютерной игры.

Примитивен и метод – преж­де всего ничего умозрительного, психологически запутанного. Все должно быть предельно изобразительно. Психологический поединок Порфирия и Раскольникова, который написан у настоящего Достоевского, заменен дракой Свидригайлова со следователем. Проще, проще надо быть! На место слова встало изображение, поэтому пока еще остающиеся в культуре книжные тексты все больше строятся как запись изображений по фильму, реальному или воображаемому. Есть эпизоды, которые Акунин «срисовал» с американских или японских лент, – теперь это норма. Все абстрактное просто исключается, таков закономерный знак деградации культуры.

Примечательно, что и в современной линии, и в придуманном тексте Достоевского убийца серийный: сегодня одного убийства уже мало. Еще важнее, что убийца Олег – не экспериментатор-психолог, как Раскольников у Достоевского, а убийца по биологическим причинам, вследствие гормонального недоразвития. Базовая мысль Ф.М. о том, что «человек не родится для счастья», что «человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием», что «покупается счастье страданием» – все это, как считает Акунин, уже непонятно. В итоге получаем полное убожество как замысла, так и исполнения.



Книга или «гника»?



По гамбургскому счету роман «Ф.М.» примитивен, основан на заимствованиях, скрытых и явных. Художественной ценности не представляет. Это сборка чужих фабульных мотивов и образов, трофеи натащены отовсюду. «Ревизия» Достоевского предложена самая примитивная. Однако не всем важна художественная оригинальность, тем более что не все читатели Акунина предварительно читали «Преступление и наказание». Как чтиво, как нехитрая шарада «Ф.М.» может иметь успех – особенно при условии ураганной рекламы, а она внушает, что Акунин – писатель, а его изделия – литература.

Отдельного комментария требует тираж 300 000 экз. Сейчас художественную литературу такими тиражами не покупают и не издают, это тираж обоев, пипифакса или календарей. В сущности перед нами не книга в традиционном смысле. И само слово «книга» во избежание путаницы не годится, нужно новое. Я предлагаю хорошее слово «гника» – чтобы отличать от «книжной» литературы. Ведь те потребности, которые описываемое изделие может удовлетворить, никак не соотносятся с потребностями ума.