Пища для русской души

МУЖ посадил в моем цветнике... картошку! Большинство американцев покупает картошку в магазине, и их это вполне устраивает. Стоит она недорого. И сад картофельные кусты нисколько не украшают.

Вот только муж у меня – русский. А в России посадить картошку своими руками – дело чести. Теперь каждый день, поливая цветы, я изучаю ситуацию на грядке размером с диван, где, как утверждают некоторые, должна вырасти картошка. Внеся этот сельскохозяйственный вклад в благосостояние нашей семьи, муж вскоре вернулся в Россию, а я боюсь, что в моей душе, среди прочего, отсутствует картофелеводческий элемент, подобающий русской жене. Тем не менее я уверена, что у русских и американцев куда больше общего, чем различий. В качестве небольшой уступки, которые все мы делаем ради любимых, я усердно поливаю картошку, поневоле восхищаюсь ее мощной темно-зеленой ботвой.

«Los Angeles Times», США