У нее есть ТВ-шоу и «порше»

КСЕНИЯ Собчак приезжает в «Дом-2» на красном «мерседесе» с российским флагом на номерном знаке. Это означает, что автомобиль принадлежит государственному чиновнику высокого ранга и милиция не может его останавливать. «Это мамина машина, – объясняет она на прекрасном английском, добавляя, что ее мама является сенатором от бедной Тувы. – У меня есть моя собственная машина, «Porsche Cayenne».

Собчак не является бездушным монстром, какой рисуют ее самые нечестивые критики. Улыбка пропадает с ее лица только в тот момент, когда она делает замечание своему гримеру Диме за то, что он «все так плохо сделал».

Собчак постоянно жизнерадостна – таких людей рядовые россияне любят ненавидеть. Она с уважением относится к президенту. Когда ее отец в 1996 г. проиграл выборы на должность мэра, его преемник предложил коллективу Собчака новую работу. Согласились все, кроме г-на Путина. «Он сказал, что лучше быть повешенным за верность, чем за предательство».

«The Guardian», Великобритания