Немцы «светят» своих шпионов
ИноСМИ о России
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Подготовлено по материалам сайта inoСМИ.ru ]
Новая неудача германской разведки может привести к рассекречиванию агентов в России. В ходе судебного процесса в административном суде города Лейпцига разведывательная служба раскрыла находившиеся ранее под грифом «секретно» материалы следствия.
Доступ к ранее засекреченным источникам информации оказался практически открытым. В материалах дела, которые германская разведка в эти дни направила участникам процесса и суду, содержатся имена шпионов, в 90-е годы прошлого века работавших на немецкую разведку в рядах российских вооруженных сил и разведслужбах.
Если сведения, содержащиеся в материалах открытых заседаний процесса, окажутся в руках российских властей, на родине рассекреченным агентам грозит тюремное заключение.
«Berliner Zeitung», Германия
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