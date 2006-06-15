Немцы «светят» своих шпионов

Новая неудача германской разведки может привести к рассекречиванию агентов в России. В ходе судебного процесса в административном суде города Лейпцига разведывательная служба раскрыла находившиеся ранее под грифом «секретно» материалы следствия.

Доступ к ранее засекреченным источникам информации оказался практически открытым. В материалах дела, которые германская разведка в эти дни направила участникам процесса и суду, содержатся имена шпионов, в 90-е годы прошлого века работавших на немецкую разведку в рядах российских вооруженных сил и разведслужбах.

Если сведения, содержащиеся в материалах открытых заседаний процесса, окажутся в руках российских властей, на родине рассекреченным агентам грозит тюремное заключение.

«Berliner Zeitung», Германия