Зэк Ходорковский в урановом городе

КРАСНОКАМЕНСК – это маленький городок посреди Сибири, рядом с монгольской и китайской границами. Кроме урана здесь практически ничего нет. Но с появлением российского магната город ожил.

С октября, когда бывшего владельца ЮКОСа привезли в местную зону, в городе о нем ходят самые разнообразные слухи. Кто-то, например, уверяет, что Ходорковский три раза в день заказывает себе еду в китайском ресторане «Кафе Пекин». «Все это выдумки. Как и то, что он якобы финансирует перестройку тюрьмы и строит новую гостиницу для своей семьи», – комментирует «достоверные сведения» о Ходорковском его адвокат Наталия Терехова.

Вокруг Краснокаменска находится более десяти урановых шахт и фабрика, где сырье проходит первый цикл обогащения. «В год здесь добываются тысячи тонн урана, 40 процентов всего производимого в России», – рассказывает мэр Краснокаменска Вадим Мулагалиев.

– Посмотрите на меня, мне пятьдесят лет, я живу здесь с 1974 г., и у меня прекрасное здоровье. О каких проблемах с раковыми заболеваниями вы говорите? – удивляется мэр Мулагалиев. ­– У нас здесь 324 солнечных дня в году, – добавляет он.

«Lidove noviny», Чехия