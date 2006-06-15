Зэк Ходорковский в урановом городе
ИноСМИ о России
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Подготовлено по материалам сайта inoСМИ.ru ]
КРАСНОКАМЕНСК – это маленький городок посреди Сибири, рядом с монгольской и китайской границами. Кроме урана здесь практически ничего нет. Но с появлением российского магната город ожил.
С октября, когда бывшего владельца ЮКОСа привезли в местную зону, в городе о нем ходят самые разнообразные слухи. Кто-то, например, уверяет, что Ходорковский три раза в день заказывает себе еду в китайском ресторане «Кафе Пекин». «Все это выдумки. Как и то, что он якобы финансирует перестройку тюрьмы и строит новую гостиницу для своей семьи», – комментирует «достоверные сведения» о Ходорковском его адвокат Наталия Терехова.
Вокруг Краснокаменска находится более десяти урановых шахт и фабрика, где сырье проходит первый цикл обогащения. «В год здесь добываются тысячи тонн урана, 40 процентов всего производимого в России», – рассказывает мэр Краснокаменска Вадим Мулагалиев.
– Посмотрите на меня, мне пятьдесят лет, я живу здесь с 1974 г., и у меня прекрасное здоровье. О каких проблемах с раковыми заболеваниями вы говорите? – удивляется мэр Мулагалиев. – У нас здесь 324 солнечных дня в году, – добавляет он.
«Lidove noviny», Чехия
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес