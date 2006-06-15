«Газпром» окружает Европу

РОССИЯ хочет получить выгоду от резкого «полевения» в политике стран Латинской Америки. «Газпром» инвестирует в газовую промышленность Боливии два миллиарда долларов США. Планы предусматривают строительство экспортного газопровода и освоение новых месторождений. Россия собирается активизировать свое присутствие и в Венесуэле. Президент Уго Чавес национализировал нефтяную промышленность, и сейчас расширяет свой бизнес крупнейший российский нефтяной концерн «Лукойл».

Стремление России занять господствующее положение в мировой энергетике не ограничивается только Южной Америкой. «Газпром» и другие близкие к Кремлю концерны активно действуют в богатых нефтью и газом государствах Каспийского бассейна и на севере Африки. В результате может быть провалена стратегия диверсификации европейского импорта нефти и газа, дискутируемая сейчас в ЕС.

Глава Кремля Владимир Путин сразу же после появления критики по поводу стремления России к господству в энергетическом секторе тут же отправился в Алжир. При этом он добился «монопольного права для российских компаний на разведку нефти в Сахаре». Присутствует «Лукойл» и в Египте. А в Ливии акционером компаний, занимающихся разведкой сырья, стал «Газпром».

Поставки из Северной Африки все больше рассматриваются в ЕС как возможность избавиться от излишней зависимости от российского импорта. За его счет покрывается четвертая часть потребностей Европы в нефти и газе. «Газпром» хочет повысить этот показатель до 30 процентов.

«Handelsblatt», Германия