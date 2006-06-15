Ющенко меняет Юлю на Витю

«Тиха украинская ночь». Так писал когда-то Н.В. Гоголь. Но сегодня под покровом этой самой ночи рушатся и создаются коалиции, друзья становятся врагами, страна переминается в замешательстве с ноги на ногу.

ПОСЛЕ очередной такой ночи распалась и так называемая «оранжевая» связка Ющенко–Тимошенко. Эти люди никогда не были друзьями. Но после выборов в Раду делали все возможное, чтобы кто-нибудь из них не «снюхался» с пророссийски настроенным Януковичем. Вот и держали друг друга за волосы. Но г-н Ющенко еще месяц назад все же договорился с лидером южных и восточных украинцев В. Януковичем о коалиции.

Договорились, в частности, о премьере – им будет г-н Ехануров, а за Януковичем останется не менее 50% постов министров и должность спикера Рады. Но Ющенко не хотел первым хлопать дверью. Ждал, когда это сделает г-жа Тимошенко.

Был и другой вариант. Ю. Тимошенко могла все же «продавить» себя в качестве кандидата в премьеры. Тогда не менее 30-40 депутатов из «оранжевого» блока были бы попросту «куплены», чтобы сорвать голосование. Не дремала и «газовая» дивчина. Как утверждает тонкий знаток и ценитель украинской «кухни» политолог С. Белковский, она вступила в закулисный сговор с олигархом Ахметовым из клана Януковича. Чтобы таким же подкупом 30-40 депутатов из стана «бело-синих» сорвать избрание Ю. Еханурова.

Кажется, без горилки здесь не разберешься. Но ларчик открывается просто. Если Ю. Тимошенко удастся стать премьером, она за короткий срок избавится от В. Ющенко как от президента. Такая уж натура – не терпит последние пару лет над собой никого. Так что союз с Януковичем гарантирует президенту хоть какую-то стабильность. В подтверждение коварства г-жи Тимошен­ко приводится такой пример. Когда недавно она стала премьером Украины, в правительстве ее людей поначалу было 5%. Через полгода стало 50%... Кого-то уговорила, кого-то перекупила у Ющенко. Стань она премьером сегодня, в Киеве хлопцам вообще житья не будет.

А что Москва? За­метного желания влиять на подковерные процессы в Киеве здесь не наблюдается. Считают, что там сами договорятся. Но Ющенко все же недолюбливают больше. Он слишком идеологизирован. С таким говорить трудно.