Иран прячется за Китай и Россию

15 ИЮНЯ в Шанхае (Китай) пройдет очередная сессия ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. Кроме Китая и России в это региональное объединение входят Киргизия, Узбекистан и Казахстан. А вот новыми ее членами хотели бы стать Индия, Пакистан, Иран и Монголия. Пока они присутствуют на встречах ШОС в качестве наблюдателей. Все указанные страны имеют общую цель – противостоять росту влияния США в Центральной Азии.

На встречу в Шанхай прибыл и Президент РФ В. Путин. Вместе с Председателем КНР Ху Цзинтао ему предстоит выполнить весьма деликатную роль по сдерживанию президента Ирана М. Ахмадинеджада в его непременном желании видеть свою страну членом ШОС. Хотя против этого и не возражает Киргизия. Но Москве и Пекину вступать в конфронтацию с США не хотелось бы. Другое дело – постоянно демонстрировать возможность такого шага.

В. Путин проведет в Шан­хае двухсторонние переговоры с лидерами стран ШОС. Вполне возможно, состоится его встреча и с М. Ахмадиниджадом. Россия играет важнейшую роль в стабилизации ситуации вокруг ядерной программы. Поэтому результатов ее будут ждать и в Европейском Союзе, и в США.

Но главной проблемой стран-членов ШОС остается безопасность стран Центральной Азии. Их лидеры признают, что необходим некий механизм действий в кризисных ситуациях. Но такового нет. Китай, к примеру, предлагает создать силы быстрого реагирования в рамках организации. Но Москва опасается, что именно на ее плечи ляжет в этом случае основное бремя по формированию таких сил.

Есть с Китаем и экономические проблемы. Например, транспортировка сибирского газа. Пока Китай готов платить за него даже меньше, чем платит Беларусь: хватает своего угля. Все это будет обсуждаться в ходе двусторонних переговоров.