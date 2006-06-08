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«ЧЕРТОВСКИ» ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ПЕВЦОВ

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Ирина ВАСИЛЬЧИКОВА ]

Популярность, на мой взгляд, понятие относительное. Каждый второй мечтает залезть в твою жизнь и, изрядно в ней покопавшись, вынести свой вердикт. Что вы по этому поводу думаете? Наверное, уже надоело отвечать на однотипные вопросы?..
– Честно… надоело… Чего только про меня не писали, о чем только не спрашивали. Раньше я страшно расстраивался, собирал публикации. Ах, как они могли, за что, ведь это же неправда! А сейчас… газет не читаю, интервью не даю. Научился как-то абстрагироваться, не принимать близко к сердцу, выкидывать из головы. Да и отвечать научился – так, чтобы никого не обидеть, не выглядеть грубым.
– Насколько комфортно вы ощущаете себя в жизни?
– Замечательно! Чем дольше живу, тем больше нравится! Да, мир относительно жесток. Но причины своих бед нельзя искать в окружающем. Если найдена гармония внутри себя – ты найдешь ее и снаружи. Я вообще стараюсь принимать мир таким, каков он есть. И людей – тоже. Если не нравится что-то в человеке – либо просто прекрати с ним общаться, либо прими его со всеми его недостатками. Я никогда не пытался разделять людей на плохих и хороших.
– В этом сезоне вы получили роль графа Резанова в «Юноне и Авось», которую более 25 лет исполнял Николай Караченцов. По этому поводу было много разговоров…
– Да, ситуация дейст­вительно сложная. Мало кто знает, что речь о вводе шла еще до катастрофы с Караченцовым. Года два назад Резановым должен был стать Саша Лазарев, уже сшили костюмы, все отрепетировали. Тогда этого не произошло. А когда в этом сезоне заключали контракты, Марк Анатольевич принял решение, что вводиться буду я. «Юнона и Авось» – визитная карточка Ленкома, его нельзя было потерять! И я себя в нем позиционирую как дублер и ощущаю дублером. Мы все с нетерпением ждем выздоровления Николая Петровича.
– Как в вашей жизни появилось такое экстремальное увлечение, как автогонки?
– Ничего экстремального в автоспорте нет – это просто расхожее мнение. Хотя скорости там бешеные. Я увлекся гонками после того, как меня пригласили однажды стать лицом нового Кубка. До этого никогда не интересовался автоспортом. Но когда попробовал пройти первую гонку, понял, что хочу этому научиться.
– Последнее время вы слишком много времени уделяете музыке: участие в мюзикле, запись сольного альбома, занятия вокалом… Готовите себе «запасной аэро­дром»?
– Конечно, нет. Выход альбома не означает, что я буду делать карьеру певца. Буду петь, пока это интересно, пока не надоест. Это познание нового, а я люблю учиться. Основная работа – театр, и пою я исключительно в «свободное от работы время».
– Как на ваши вокальные успехи реагирует Ольга?
– Ольга всегда поддерживала меня и говорила: «Пой! Давай работай! Репетируй!» Если бы она не помогала мне не только своей любовью, но и мудростью и какими-то женскими хитростями, я вряд ли бы выпустил альбом. Вообще считаю, что все мужские подвиги бессмысленны, если нет «Прекрасной Елены», ради которой этот подвиг совершается. Именно поэтому все, что я делаю, я посвящаю своей жене.
– Вы романтик?
– Я не романтик, но считаю, что подвиги Ивана-дурака или Геракла абсолютно бессмысленны. И никому они, в общем, ничего хорошего не приносили. Только животные ни в чем не повинные гибли: чудовища, гидры всякие, минотавры… А ради чего? Непонятно. Змей Горыныч пострадал, опять же, и Баба-яга. За что? (Улыбается).
– А что такое любовь в вашем понимании?
– Любовь для меня – все! Это не я придумал. Любовь – есть Бог, ею создан этот мир, и все мы – дети любви, и в каждом из нас есть искра любви, т.е. искра Божья. Мы не всегда можем или смеем ее чувствовать, отдавать или принимать. Любовь – это не просто отношения между мужчиной и женщиной, между ребенком и родителями. Это что-то созидающее, на чем держится этот мир, эта вселенная, и все, что вокруг нас и внутри.
– Говорят, у вас в семье прибавление? Как вам в новой роли?
– Замечательно… (улыбается) Тина хоть и дворняга, но очень симпатичная, хитрая, обаяния такого, что слов нет! Оля давно мечтала о собаке, даже когда мы жили в однокомнатной квартире и не было никакой возможности привести туда даже крошечного щенка. А когда мы переехали, она меня уговорила завести собаку. Тина с Ольгой с первого взгляда влюбились друг в друга.
– Вы волнуетесь перед выходом на сцену?
– Я никогда не волнуюсь на сцене. Более того, когда очень часто и много играю, то порой забываю, что передо мной сидят зрители. Волнуюсь лишь тогда, когда играю что-то новое, в день премьеры. В тот самый момент, когда не уверен в себе, в той картинке, что передо мной, в действии, которое происходит на сцене.
– Любимые роли есть?
– У меня нет нелюбимых ролей, так же как и нет ролей, которые я мечтаю сыграть. Но есть такие роли, в которых попробовать себя мне любопытно. Так, в одной из последних работ было очень любопытно сыграть роль Володина в фильме Глеба Анатольевича Панфилова «В круге первом». Мой герой находится на грани жизни и смерти: складывается впечатление, что я одновременно играю двух героев, с различными внутренними переживаниями и мироощущениями. Это очень сложная работа.
– А вы влюбляетесь в ваших партнерш?
– То, что у меня происходит на сцене или перед камерой, – это работа. В жизни я однолюб.
– То, что вы человек публичный, помогает или мешает?
– Я не считаю себя публичным человеком – более того, светские вечеринки считаю праздным и ненужным времяпрепровождением. Мне очень часто звонят и говорят: «Здравствуйте, Дмитрий, мы приглашаем вас на премьеру. Приходите, будет много прессы». Я отвечаю: «Спасибо, я не приду». Мне некогда ходить на такие мероприятия – более того, зачастую общение с прессой считаю бессмысленным и ненужным. Мне нечего сказать своему зрителю со страниц газет – пусть он слушает и понимает меня на театральной сцене.
– Известно, что вы любите ездить на мотоцикле…
– Для меня мотоцикл – абсолютно функциональное средство передвижения. Я живу и работаю в центре, поэтому, чтобы миновать пробки, беру мотоцикл. Только не подумайте, что я мотогонщик, – нет.
– Как вы отдыхаете?
– Когда у меня начинается отпуск в Ленкоме, я продолжаю работать для души. Любое переключение с профессии я рассматриваю как отдых, будь то автогонки, занятия вокалом, выступления в качестве сольного исполнителя или что-то другое. Для меня не существует отдыха на Средиземном море, в какой-то гостинице – такое времяпрепровождение не по мне, я начинаю скучать на следующий же день. Намного проще, отдыхая, заниматься тем, что действительно тебе нравится. Есть круг друзей, которых я выбирал по душе. Среди них актеры, музыканты, бизнесмены, спортсмены. Сидим на кухнях, поем песни, болтаем, отдыхаем на природе. Люблю смотреть чемпионаты по боям без правил. Занимаюсь в тренажерном зале, чтобы держать форму...
– Как вы познакомились с Ольгой?
– Мы познакомились 7 мая 1991 года на кинопробах Исаака Фридберга «Прогулка по эшафоту». Там же впервые поцеловались, можно сказать, «по сценарию»… Это и был наш первый поцелуй. Следующий – месяца через два, наверное. Но уже между нами, а не нашими персонажами. Кстати, наш медовый месяц прошел как раз на съемках этого фильма. Тогда я понял: если я этого человека потеряю – будет очень плохо, будет навсегда, и этого делать никак нельзя! С тех самых пор каждый год именно этот день мы отмечаем, а не день свадьбы. Могу сказать, что мне очень повезло в жизни встретить такую «половинку».
– В чем секрет успешного брака?
– Секретов нет. Если есть любовь, надо ее хранить. Любовь – не всегда удовольствие. 90 процентов любви – все-таки работа. Нужно терпеть, отступать и прощать, когда нужно.

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