Вдова Леонида Филатова Нина Шацкая стала жертвой «своих людей»

Прошло почти два с половиной года, как не стало Леонида Филатова, замечательного артиста, поэта, кинорежиссера…

Еще не утихла горечь потери, как в квартире Леонида Филатова на Краснохолмской набережной раздался звонок: в гости к вдове Нине Шацкой пожаловала известный кинокритик Марина Н. («свой человек», как рекомендовали ее общие знакомые). Она предложила Нине Сергеевне помочь написать и опубликовать книгу о Леониде Филатове.

Был найден богатый издатель, который сразу выплатил вдове Леонида Филатова весьма внушительную сумму. Нина Шацкая, не раздумывая, ровно половину отдала кинокритику Марине Н., которая… вскоре пропала. С собой она прихватила дневники и альбомы из личного архива Шацкой – Филатова… Нина Сергеевна почему-то даже не взяла расписку с этой пронырливой дамы.

Поняв, что ее «кинули», Нина Сергеевна начала работать над книгой сама. И сегодня, похоже, книга Нины Шацкой под рабочим названием «Крещенское сбылось. Биография любви» уже готова.

По слухам, на эти самые доллары, полученные за несделанную работу, госпожа кинокритик купила себе неплохую иномарку, а на «сдачу» умудрилась съездить на отдых за границу.

Нина Шацкая надеется, что у кинокритикессы наконец проснется совесть и она вернет не только деньги, но и то, что для вдовы бесценно, – личные дневники, альбомы, письма и записки Леонида Филатова.