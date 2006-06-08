ПРОБЛЕМ МНОГО, НО ГРУСТИТЬ НЕКОГДА

Максим Юрьевич, прошлой осенью большой резонанс получил ваш конфликт с компанией «Росгосцирк», что-то изменилось с тех пор?

– К сожалению, почти ничего. Да, цирк разваливается. И все дело в системе управления – она уже давно никуда не годится. Это старая советская система, где всем руководит ФГУП «Росгосцирк». Я большим уважением отношусь к Мстиславу Запашному как к артисту, дрессировщику, но как управленец он не выдерживает никакой критики. Огромная бюрократическая система «сидит» на бюджетных деньгах и «стрижет купоны» с зарубежных гастролей (которые также осуществляются на основе госфинасирования). Считать чужие деньги безнравственно. Но цирковое училище – в полной нищете, а положение провинциальных цирков в большинстве своем –

ужасающее.

– И вы считаете, что вина за развал цирка целиком лежит на «Росгосцирке»?

– Нет, это проблема скорее государственного масштаба. Цирк давно перестал быть интересен государству, отсюда и попустительство в деятельности «Росгосцирка». Вот вся страна знает, сколько медалей привезла наша сборная с Олимпиады, а о том, сколько призов привозят с фестивалей наши артисты, никто и понятия не имеет. А ведь это тоже повод для национальной гордости.

– Ваш цирк – частная компания…

– Да. Все дивиденды, которые мы получаем к концу каждого года, вкладываем. Для того чтобы выпустить новую программу, нужно не меньше ста тысяч евро. Конечно, цирк – это не нефть, не газ, не торговля оружием, но при нормальной постановке дела может быть очень прибыльным бизнесом.

– Кажется, с прошлого года вам увеличили арендную плату за помещение?

– К сожалению, да. Здание цирка нам не принадлежит. Раньше мы платили 1 рубль за квадратный метр. И не только мы. Такими льготами пользуются все учреждения культуры. Но теперь этих льгот для нас лично больше не существует. Сейчас мы платим в год почти миллион евро за помещение и 26 миллионов рублей за коммунальные услуги. И в этом тоже, мне кажется, видна ошибка государства. Требуя такую огромную арендную плату, оно мешает развиваться цирку. А ведь я не могу увеличивать стоимость билетов – цирк должен оставаться доступным для всех. Поэтому придется сокращать вложения в программы.

Но грустить нам некогда. Мы можем по праву гордиться тем количеством наград, которые привозим с каждого международного фестиваля, а таких конкурсов 5-6 в году. У нас по-преж­нему очень сильные программы, которые нравятся публике.