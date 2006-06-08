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УРОВЕНЬ ШИЗОФРЕНИИ МОЖЕТ ЗАШКАЛИВАТЬ

Виктория Токарева: «Думайте про себя, что вы лучше всех»

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Виктория Самойловна, интересно, есть женская проблема, в которой вы чувствуете себя некомпетентной?
– Да. Фаршированная рыба.
– То есть, поесть вы не любите?
– Очень люблю. Ко мне приходит домработница и готовит вкусную еду сразу на три дня. За то время, что она работает, я могу написать несколько страниц, которые стоят больше тех денег, что я ей плачу.
– Вы чувствуете себя обеспеченным человеком?
– В советские времена я в своем знаменитом дачном поселке была на третьем месте по бедности. Тогда у меня был не дом, а ларек. Сейчас построила получше, но оказалось, что вокруг возвели такие хоромы...
– Правда, что поступить на сценарное отделение ВГИКа вам помог Сергей Михалков?
– Знаете, у Сергея Владимировича врожденная потребность помогать. Мне тогда был 21 год, и я работала учительницей пения в общеобразовательной школе на окраине Москвы.
   Сергей Владимирович приехал к нам в школу, чтобы почитать свои стихи, и я попросила его написать рекомендацию во ВГИК. И хотя он видел меня первый раз в жизни, написал. Он помогает всем. По-моему, у него это тоже вроде таланта.
– Говорят, что в советское время красивее вас считалась только Ахмадулина…
– Действительно, была такая своеобразная иерархия: первые места занимали красавицы и гении. В литературе это была Ахмадулина, в кино – Лариса Шепитько. Сейчас эту роль вроде бы играет Рената Литвинова и отчасти Дуня Смирнова. Дальше шли миленькие и талантливые. Это как раз была я.
– Вы следите за литературным процессом? Пелевина и Акунина читаете?
– Пелевин мне скучен, а причину успеха Акунина я понять никак не могу. Я считаю, что он интел­лектуал, но одного ума для писателя мало. Главное – это все-таки интуиция. Мне нравятся мои подруги: Петрушевская, Улицкая, Татьяна Толстая… Когда вижу их новые книги, хватаю их трясущимися от счастья руками.
– Интересно, а как вам Кира Муратова?
– Муратова – это Пет­рушевская в кино, и я очень ее люблю. Когда меня познакомили с Феллини, я ему призналась: в России больше всего любят «Дорогу» и «Ночи Кабирии», а позд­ние ваши фильмы многие не понимают. Он ответил: «Это нормально, в Италии то же самое. В ранних моих фильмах уровень шизофрении еще не превышал общепринятого, а в поздних зашкаливает». У меня свой уровень шизофрении. Этот показатель в фильмах Муратовой и в прозе Петрушевской – мой, мне это близко.
– Вы делите литературу на мужскую и женскую?
– Да, потому что мир состоит из мужчин и женщин. Если кто-то назовет меня не писателем, а писательницей, я нисколько не обижусь. Мужчины и женщины – разные звери. Когда пишет мужчина – он смотрит на Бога, а когда пишет женщина – она смотрит на мужчину, вот в чем разница.
– Феминистические настроения вас никогда не посещают?
– Нет, хотя на Западе феминистки растаскивают меня по кускам – считают, что я их певец.
– И вы, и Маша Арбатова пишете на женские темы, но вас мужчины любят, а Арбатову, как правило, терпеть не могут.
– Арбатова всю жизнь стремится кому-то что-то доказать. Я же люблю, когда все мягко, компромиссно. Жизнь состоит из компромиссов.
– Наверное, и у вас тоже есть свои комплексы. Если да, то как вы с ними боретесь?
– Однажды я вошла в ресторан Дома литераторов, и там сидел Искандер. Он мне сказал: «Я прочитал твою повесть «Ничего особенного». Она мне понравилась больше других, потому что там видны твои комплексы».
   Комплексы – это не что иное, как работа души. А душа должна трудиться – комплексовать – постоянно.
– Что для вас всегда было важнее – творчество или личная жизнь?
– Я много потеряла от того, что прожила жизнь деловой женщины. Что это за жена, которая каждое утро работать садится? Но мой брак держится столько лет только благодаря моей независимости.
– Кто он, этот человек, за которого вы держитесь уже более 40 лет?
– Я вышла замуж, зная своего будущего мужа всего два дня, и до сих пор с ним живу. Из чего следует, что знать мужчину мало – это хорошо... Мой муж Виктор Токарев занимался станкоинструментальной промышленностью.
...Знаете, в кино есть такое понятие: отвлечение от сюжета внутри сюжета. Однажды я отвлеклась на целых 15 лет.
– Речь о романе с Данелия?
– Все это было давно, как будто не в этой жизни. Он был женат на Любови Соколовой. А потом ушел от нее, но... не ко мне. Женой Данелия стала его студентка...
    Я думаю, есть мужчины, которые нам не по зубам. Но именно они и нравятся. Главное, чтобы у него был талант. Тогда почти неважно, как он выглядит. Ну например, Миша Жванецкий. Отдельно от таланта там же не на что смотреть. А вместе с талантом – это уникальная личность. И любят его самые красивые и молодые.
   Но моя влюбленность сегодня принадлежит только внучке Кате. Ей 10 лет. Когда я слышу, как моя маленькая красивенькая внучка бубнит в своей комнате уроки или топает по лестнице, то думаю: вот милости-то Бог послал.

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