УРОВЕНЬ ШИЗОФРЕНИИ МОЖЕТ ЗАШКАЛИВАТЬ

Виктория Самойловна, интересно, есть женская проблема, в которой вы чувствуете себя некомпетентной?

– Да. Фаршированная рыба.

– То есть, поесть вы не любите?

– Очень люблю. Ко мне приходит домработница и готовит вкусную еду сразу на три дня. За то время, что она работает, я могу написать несколько страниц, которые стоят больше тех денег, что я ей плачу.

– Вы чувствуете себя обеспеченным человеком?

– В советские времена я в своем знаменитом дачном поселке была на третьем месте по бедности. Тогда у меня был не дом, а ларек. Сейчас построила получше, но оказалось, что вокруг возвели такие хоромы...

– Правда, что поступить на сценарное отделение ВГИКа вам помог Сергей Михалков?

– Знаете, у Сергея Владимировича врожденная потребность помогать. Мне тогда был 21 год, и я работала учительницей пения в общеобразовательной школе на окраине Москвы.

Сергей Владимирович приехал к нам в школу, чтобы почитать свои стихи, и я попросила его написать рекомендацию во ВГИК. И хотя он видел меня первый раз в жизни, написал. Он помогает всем. По-моему, у него это тоже вроде таланта.

– Говорят, что в советское время красивее вас считалась только Ахмадулина…

– Действительно, была такая своеобразная иерархия: первые места занимали красавицы и гении. В литературе это была Ахмадулина, в кино – Лариса Шепитько. Сейчас эту роль вроде бы играет Рената Литвинова и отчасти Дуня Смирнова. Дальше шли миленькие и талантливые. Это как раз была я.

– Вы следите за литературным процессом? Пелевина и Акунина читаете?

– Пелевин мне скучен, а причину успеха Акунина я понять никак не могу. Я считаю, что он интел­лектуал, но одного ума для писателя мало. Главное – это все-таки интуиция. Мне нравятся мои подруги: Петрушевская, Улицкая, Татьяна Толстая… Когда вижу их новые книги, хватаю их трясущимися от счастья руками.

– Интересно, а как вам Кира Муратова?

– Муратова – это Пет­рушевская в кино, и я очень ее люблю. Когда меня познакомили с Феллини, я ему призналась: в России больше всего любят «Дорогу» и «Ночи Кабирии», а позд­ние ваши фильмы многие не понимают. Он ответил: «Это нормально, в Италии то же самое. В ранних моих фильмах уровень шизофрении еще не превышал общепринятого, а в поздних зашкаливает». У меня свой уровень шизофрении. Этот показатель в фильмах Муратовой и в прозе Петрушевской – мой, мне это близко.

– Вы делите литературу на мужскую и женскую?

– Да, потому что мир состоит из мужчин и женщин. Если кто-то назовет меня не писателем, а писательницей, я нисколько не обижусь. Мужчины и женщины – разные звери. Когда пишет мужчина – он смотрит на Бога, а когда пишет женщина – она смотрит на мужчину, вот в чем разница.

– Феминистические настроения вас никогда не посещают?

– Нет, хотя на Западе феминистки растаскивают меня по кускам – считают, что я их певец.

– И вы, и Маша Арбатова пишете на женские темы, но вас мужчины любят, а Арбатову, как правило, терпеть не могут.

– Арбатова всю жизнь стремится кому-то что-то доказать. Я же люблю, когда все мягко, компромиссно. Жизнь состоит из компромиссов.

– Наверное, и у вас тоже есть свои комплексы. Если да, то как вы с ними боретесь?

– Однажды я вошла в ресторан Дома литераторов, и там сидел Искандер. Он мне сказал: «Я прочитал твою повесть «Ничего особенного». Она мне понравилась больше других, потому что там видны твои комплексы».

Комплексы – это не что иное, как работа души. А душа должна трудиться – комплексовать – постоянно.

– Что для вас всегда было важнее – творчество или личная жизнь?

– Я много потеряла от того, что прожила жизнь деловой женщины. Что это за жена, которая каждое утро работать садится? Но мой брак держится столько лет только благодаря моей независимости.

– Кто он, этот человек, за которого вы держитесь уже более 40 лет?

– Я вышла замуж, зная своего будущего мужа всего два дня, и до сих пор с ним живу. Из чего следует, что знать мужчину мало – это хорошо... Мой муж Виктор Токарев занимался станкоинструментальной промышленностью.

...Знаете, в кино есть такое понятие: отвлечение от сюжета внутри сюжета. Однажды я отвлеклась на целых 15 лет.

– Речь о романе с Данелия?

– Все это было давно, как будто не в этой жизни. Он был женат на Любови Соколовой. А потом ушел от нее, но... не ко мне. Женой Данелия стала его студентка...

Я думаю, есть мужчины, которые нам не по зубам. Но именно они и нравятся. Главное, чтобы у него был талант. Тогда почти неважно, как он выглядит. Ну например, Миша Жванецкий. Отдельно от таланта там же не на что смотреть. А вместе с талантом – это уникальная личность. И любят его самые красивые и молодые.

Но моя влюбленность сегодня принадлежит только внучке Кате. Ей 10 лет. Когда я слышу, как моя маленькая красивенькая внучка бубнит в своей комнате уроки или топает по лестнице, то думаю: вот милости-то Бог послал.