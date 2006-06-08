Молдавия прощается с виноградом

Запрет главного санитарного врача России на поставки молдавских вин вступил в силу 27 марта. Наши соотечественники больших неудобств от него не ощутили – на прилавках российских магазинов просто стало больше вин из других стран. Как «винная проблема» ощущается в самой Молдавии, попытался выяснить наш корреспондент Игорь КРАВЧЕНКО.

В МОЛДАВИИ о политике предпочитают помалкивать, отвечают на вопросы уклончиво: «Наверху большие люди сидят, они знают, что делают». Россия запретила ввоз вина? Ничего, скоро президенты Путин с Ворониным договорятся... Этот тезис – о том, что вот-вот «винная проблема» будет решена, – активно продвигают молдавские СМИ. Официальная пропаганда к тому же утверждает, что ничего фатального не происходит: подождите, скоро молдавские виноделы переориентируются на западные рынки, правительство не допустит экономического кризиса… Большинство, как ни странно, пропаганде верит.

Но не все. «Еще два месяца бойкота, и станет совсем плохо», – заявил на винодельческой выставке один из крупнейших молдавских производителей вин. Что значит «совсем плохо», мне объяснил Валерий Койчева, бывший первый заместитель башкана (главы) автономного территориального объединения Гагаузия. Здесь, на юге Молдавии, расположено множество виноградников. По его словам, у винзаводов к сентябрю может не быть денег, чтобы расплатиться за сырье. И, если «винный бойкот» не прекратится в ближайшее время, крестьяне просто не станут собирать урожай. Девать-то его будет некуда.



Постоянно возникала фраза: «Люди боятся...» Чего?

– Владимир Воронин – бывший министр МВД. И сейчас милиция в стране контролирует все и всех, – утверждает Валерий Клименко, председатель Конгресса русских общин Молдавии. – Создана специальная структура, подчиняющаяся непосредственно президенту. Называется Центр по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Против политических противников действующей власти возбуждают уголовные дела. Или против их родственников, как это произошло с моей дочерью. Здесь – полицейское государст­во. Воронин дал команду – «в Молдавии все спокойно», и те, кто скажет что-то другое, могут поплатиться не то что бизнесом, а свободой.

Доходило до смешного. На Криковском винзаводе, например, мне сказали, что генеральный директор подъедет через двадцать минут. Прошел час, в течение которого охранник обнадеживал: «Скоро подъедет…» И все обнадеживал, пока руководитель крупнейшего винодельческого предприятия не скрылся поспешно на своем черном «бумере». Будто я не журналист, а черт какой-то.



Местечко Крикова под Кишиневом известно, наверное, всему миру. Кроме большого винзавода, здесь расположен «подземный город» – винный погреб размером в 80 квадратных километров. Коридоры называются здесь улицами и носят названия сортов винограда: улица Каберне, улица Пино Нуар… На поверхности же, на виноградниках, работает немного людей, хотя сейчас очень важное время: нужно опрыскивать виноград, следить за тем, чтобы не завелась тля. Но здесь хотя бы работают – многие предприятия, связанные с виноделием, были вынуждены отправить своих работников в отпуск без содержания.

– Директор сказал, нужно работать как обычно, – говорит Валентина, дочерна загоревшая женщина лет сорока. – Мы и будем работать, люди придумают что-нибудь, найдут, куда вино продавать.

У Валентины больших денег нет, есть иждивенцы – муж и дочь, оба инвалиды. Лекарства и медицинскую помощь им предоставляют по страховке, платят небольшие пенсии. На винзаводе Валентина зарабатывает около 1000 лей – меньше 100 долларов. Типичная зарплата – для тех, кто имеет работу. Но даже при очень низких молдавских ценах прожить на эти деньги невозможно.

– В каждой семье 1–2 человека уезжают на заработки за границу, поддерживают деньгами, – объясняет Валентина. – Кто в Россию, кто в Италию.

А как у них



Цены на молдавские продукты на рынках Кишинева

(в переводе в рубли)

Картофель 8 руб/кг Клубника 30 руб/кг Черешня 30 руб/кг Помидоры 23 руб/кг Огурцы 20 руб/кг Мясо (свинина) 100 руб/кг Хлеб от 5 до 10 руб. за буханку

Молдавские гастар­байтеры приносят бюд­жету больше одного миллиарда долларов в год. С приходом к власти коммунистов во главе с президентом Ворониным трудовая миграция в экономически развитые страны стала государственной политикой. Однако представители политической оппозиции уверены – это недальновидная политика. Мигранты становятся эмигрантами и оседают за рубежом, а страна таким образом лишается социально активной части населения. Официальная цифра – примерно 370 тыс. работающих за границей при 1700 тыс. (без Приднестровья) всего населения страны – выглядит не очень убедительно.

Андрей Цэрнэ – председатель бурно растущей общественной организации «Партия Молдавия». Она поставила целью объединить молдавских гастарбайтеров. Андрей называет другую цифру – миллион. Он уверен: на самом деле российские санкции нанесли нокаутирующий удар по экономике Молдавии:

– Республика потеряла 70% российского рынка недорогих вин. Этот сегмент быстро заполнили испанские, чилийские, аргентинские вина, и если даже нам удастся быстро восстановить экспорт в Россию, достичь прежних объемов продаж – невозможно. Я не верю в то, что Воронину удастся договориться с Кремлем – он самый антироссийски настроенный глава государства в СНГ, и это в Кремле понимают. Рассказы о том, что Молдавия сможет компенсировать потери на Западе, – абсурд. В Европе хватает своих виноделов, зачем ей делиться рынками, зачем ей вообще маленькая страна без сырьевых ресурсов? Воронин заигрался в свои президентские амбиции, потеряв добрые отношения с Россией в расчете на деньги Евросоюза, который раскошеливаться не спешит. В то же время Украина отказалась от поставок молдавских продуктов. Беларусь, видимо, сделает то же самое после известных высказываний Воронина о победе Лукашенко на выборах.

Аргументы власти

МАРК Ткачук, советник президента по внутренней политике, секретарь ЦК Коммунистической партии Республики Молдова (КПРМ):

- Очевидно, что Молдавия вернется на российский рынок, но уже, конечно, в меньшем объеме и в другой ценовой нише – как более дорогое и качественное. За последние пять лет мы много сделали для того, чтобы отправлять на экспорт готовый продукт – вино в бутылках, а не виноматериалы, которые в России разбавляли неизвестно чем и продавали как молдавское, но под неизвестными в Молдавии брендами. На российском рынке вообще много подделок под наше вино. А вообще, спасибо Онищенко – пиар-компания прошла успешно. Теперь молдавское вино стало вином-диссидентом, что обеспечило нам продвижение на рынки Польши, Румынии, стран Балтии. Экономической катастрофы, кстати, не произошло. Мы ведем переговоры по винной проблеме, и есть все основания для ее скорого решения.

Насчет «полицейского террора» – полная неправда. Оппозиция у нас по закону контролирует Центризбирком, Счетную палату, спецслужбы, а это серьезные рычаги. Такая же неправда – «русофобия» и прозападная ориентация президента Воронина.

Аргументы оппозиции

- Недавно на официальной встрече канцлер ФРГ Меркель сказала Воронину: чтобы стать членом Евросоюза, Молдавии нужно выстроить нормальные отношения с Россией. Мне кажется, дело не только в том, что Воронин создал клубок противоречий с Кремлем, который непросто распутать, что он не учитывает или не понимает сути современных международных отношений. И Россия не принимает в расчет справедливых требований Молдавии, в приднестровской проблеме, например. Да, мы маленькая страна, пятнышко на карте, но у нас есть свои интересы. А они заключаются в том, чтобы сохранить единство государства и быть нейтральной страной, не становясь сателлитом России или Запада. НАТО нам здесь так же ни к чему, как российская 14-я армия в Приднестровье.

…По пути из Крикова в Кишинев остановились ненадолго в одной из деревень. Возле еще не достроенного деревенского дома стояла в огороде восьмидесятилетняя бабушка. «Зацепил» ее взгляд – недоверчивый, испытывающий, но ничему уже не способный удивиться.



Переживет она и российский «винный бойкот», и президента Воронина, и тех, кто будет после него. Сегодня большинство жителей этой маленькой страны относятся к России с симпатией – мы долго были одной страной, связь еще крепка. Но уже почти за 20 лет здесь подросло новое поколение. Румынский язык вытесняет русский.

Интересно, как Молдавия будет смотреть на Россию еще через двадцать лет? Так же, как эта старая крестьянка – настороженно, или как на старого друга?