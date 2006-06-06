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Даты и люди: 6 – 12 июля

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГЕОРГИЕВ, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 6 – 12 июля
Нестор Махно
6 ИЮЛЯ 1934 г. - в Париже в больнице для бедных умер от туберкулеза Нестор Иванович Махно. Грозный вожак многотысячного крестьянского воинства времен Гражданской войны на чужбине никого не интересовал. Больной, израненный, он с трудом зарабатывал на жизнь столяром на киностудии, шил какие-то тапочки. Жена открыла продуктовую лавку, приносившую лишь убытки. Урна с прахом Махно захоронена в колумбарии кладбища Пер-Лашез, неподалеку от могил парижских коммунаров.

8 июля 1816 г. - умер Гаврила Романович Державин, великий русский поэт.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

9 июля - 50 лет Тому Хэнксу, одному из самых ярких голливудских киноактеров - «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля» и многие другие фильмы.

10 июля 1856 г. - император Александр II утвердил первую в истории отечественной разведки инструкцию о работе военных агентов «под крышей» российских дипломатических ведомств за рубежом - «Проект общих статей инструкции агентам, посылаемым за границу». Агенту вменялось в обязанность «приобретать наивозможно точные и положительные сведения» о структуре и численности военных сил страны, передвижениях войск, состоянии фортификаций, «об опыте правительства над изобретениями и усовершенствованиями оружия», о «духе войск и образе мыслей офицеров и высших чинов» и т.д.

11 июля - 90 лет со дня рождения Веры Аполлоновны Оболенской, русской княгини, героини французского Сопротивления. Казнена гестаповцами в 1944 году. Посмертно награждена высшими французскими орденами и советским орденом Отечественной войны.

12 июля 1931 г. - в авиакатастрофе погиб 35-летний комкор РККА Владимир Триандафиллов, военный теоретик, работы которого во многом опередили свое время.

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