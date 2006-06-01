ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ЗАЯЦ – ВОЛК – ЛИСИЧКА

Алексей, уже от­­сня­­­­­­­­­­ты 19-я и 20-я серии «Ну, погоди!» Все герои те же?

– Заяц, как и прежде, бежит, а Волк его догоняет, только картинка стала ярче. Те же 10 минут, всем известная музыка...

– Сколько лет вам было, когда вышла первая серия?

– Всего десять. Я воспринимал этот фильм точно так же, как и все дети нашей страны: он мне безумно нравился.

– К сожалению, ушли из жизни Анатолий Папанов и Клара Румянова. В работе над новыми сериями вы используете их голоса?

– По моей просьбе актеры Игорь Христенко и Ольга Зверева сохранили интонации любимых артистов, фамилии которых мы, конечно, упомянули в титрах. Кстати, мало кому известно, что первоначально отец предлагал озвучивать роль Волка Высоцкому, но вышестоящие товарищи отверг­ли Владимира Семеновича как сомнительную личность.

– Как вы считаете, почему приблатненный герой оказался вдруг для всех таким близким?

– До «Ну, погоди!» мультфильмы были либо сказками с моралью, либо эстетскими поисками для взрослых. А тут я лично наблюдал, как тетенька в первом ряду в кинотеатре «Баррикады» упала со стула и корчилась в конвульсиях от хохота.

– Но в «Ну, погоди!» мораль все-таки не совсем отсутствует. Волк – разгильдяй и курит – это плохо. За­­­яц – маленький, но сме­­­­­­­­­­­­­лый и находчивый – это хорошо.

– Если подумать, то Заяц тоже вызывает некоторые вопросы. Он вроде бы ребенок, но живет самостоятельно, имеет квартиру, ездит на курорты. И потом... непонятно – он мальчик или девочка. Это дало кому-то повод фантазировать на «голубую» тему. Тем более что между Волком и Зайцем случаются и объятия, и поцелуи. Я, конечно, шучу.

– В те годы по Москве ходили слухи, что Котеночкин безумный миллионер. Что у него какие-то там роскошные машины американские и…

– На самом деле, ближе к 4-й серии «Ну, погоди!» с трудом наскребли денег на «ушастый» запорожец. На нем Котеночкин потом долгие годы и разъезжал.

– Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российской анимации?

– Мультфильмов сейчас делается больше, чем в советское время. В РСФСР ведь было всего две студии: «Союзмультфильм» и творческое объединение «Экран» в Останкино. За последние годы появилось много симпатичных работ, в том числе полнометражных: «Щелкун-чик», «Алеша Попович»... Эти фильмы ездят по всему миру и на всех фестивалях занимают какие-то призовые места.

– Правда, что вы с Кур­­лянд­­­­­ским сейчас готовите новый проект?

– Это сериал про детей Зайца и Волка. Заячий сын стал бизнесменом. А Волчий – «ботаник», любитель игры на скрипочке. Дружит с девочкой Лисичкой. Там любовный треугольник намечается. Мультфильм по формату будет другим – с разговорами...