//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КОШМАРЫ

Московская театральная афиша – вещь загадочная!

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

Читаю: в театре имени Вахтангова премьера. «А.Н. Островс-кий. «Всюду деньги, деньги, деньги…» Вот беда-то какая – Островского я люблю страстно, писала о нем и все пьесы драматурга читала по многу раз. Нет у него такой пьесы –
   «Всюду деньги, деньги, деньги…» Не мог он взять для названия разухабистую строчку неизвестного ему шансона («всюду деньги, деньги, господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда»). В пьесах Островского как раз не «всюду деньги», а деньги находятся на строго положенном месте. Есть у его заветных героев и более важные вещи – Бог, совесть, любовь, ответственность за семью. Поэтому пьесы Островского и собирают полные залы сто двадцать лет спустя после смерти автора (Островский умер в 1886 году)…
   Позвонила в театр. Оказывается, это они так замаскировали комедию Островского «Тяжелые дни». Великолепную классическую комедию из жизни Замоскворечья. Придумать такую «клюкву» – «Всюду деньги…» Нет, не пойду. Ничего хорошего явно не увижу.
   Вот реклама во всю стенку: «Вольный стрелок Кречинский». Какой-то продюсерский центр. Понятно, у каждого продюсера свои представления о прекрасном. Это, значит, «Свадьбу Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина маленько улучшили. Интересно, почему – если автор умер и таким образом лишен возможности дать в глаз, его пьесы можно кромсать и переименовывать, как кому-то в голову взбрело? Почему люди, утверждающие, что они режиссеры, имеют право на все, а автор – ни на что?

Наблюдение

Интересно, почему – если автор умер и таким образом лишен возможности дать в глаз, его пьесы можно кромсать и переименовывать, как кому-то в голову взбрело? Почему люди, утверждающие, что они режиссеры, имеют право на все, а автор – ни на что?

   В театре имени Ста­ни­славского – тоже премьера. «А.Н. Островский. Любовь и карты». И такой пьесы мы у драматурга не знаем. Это, наверное, «Последняя жертва», которая идет в Москве повсеместно, но под своим именем только в Малом театре. В театре «Ленком» – как «Ва-банк», в театре Станиславского – как «Любовь и карты». В бессмысленно-энергичном названии неудачного спектакля Марка Захарова хотя бы нет пошлости. Но уж за название «Любовь и карты» надо если не убивать, то сильно ранить. Неужели ухо не режет столь вопиющая дешевка?
  Любовь – одно из ключевых слов Бытия, именно поэтому с ним следует обращаться осторожно и не допускать профанации, обесценки от употребления всуе. Сам Островский, сколько бы ни писал о любви, взял это слово в название только ОДИН РАЗ («Поздняя любовь», 1873 год).
Поехали дальше. В театре «Сатирикон» – «Страна любви». Это всего-навсего вполне приличная «Снегурочка», поставленная К. Райкиным хоть и в стиле MTV, но с сохранением всего текста Островского, почти без купюр. Зачем же тогда переименовывать пьесу? Боитесь, что зритель на «Снегурочку» не пойдет, а на «Страну любви» побежит сломя голову? Все это ужасно наивно. Выдает отчаянные психозы театральных людей, которые уж не знают, что и придумать, чтоб заманить зрителя.
   А не надо нас заманивать. Мы битые-перебитые, отравленные-перекормленные театральной продукцией низкого качества, и нас этикеткой не возьмешь. Нас можно удивить только хорошей работой. Вот не грех и у Островского поучиться. Человек написал сорок девять пьес. Большинство из них шли при его жизни и после его смерти, во все времена, всегда. Более 150 лет это самый популярный драматург. Ясный и понятный, как солнце, – и при этом никогда не подстраивавшийся под сиюминутные вкусы своего времени. Мало ли какая мода была на дворе – Островский на это не реагировал вообще. И что же? Кормит театр до сих пор – вы посмотрите афишу хотя бы московскую, подсчитайте и ахнете.
   Островский дает работу актерам, материал для издевательства – режиссерам, пищу для ума и сердца – зрителю, деньги – казне. Но он умер, наследников нет, и защитить его, выходит, что некому. Поэтому любой бойкий малограмотный проходимец может его пьесу переименовать, переделать, вписать туда свое, может обессмыслить текст своими постановочными «находками». И никто не смей и возразить – иначе ты душитель свободы, ретроград, мракобес!
   Какие-то странные нравы воцарились в театре. Например, в искусстве исполнения музыки есть сейчас авторитетное и популярное направление, называется – «аутентичность». Это означает: произведение автора мало того, что исполняется точно так, как написано, но еще и на тех же инструментах, что были при жизни автора! Не допускается никаких позднейших изобретений! Играете Моцарта – так извольте ровно на тех инструментах, что были при Моцарте… А теперь представьте себе, что вы приходите на концерт в филармонию, а к вам выходит полуголая дама, говорит: «Моцарт. Симфония тара-ра, та-ра-ра-рум», и затем оркестр из трех электрогитар и баяна начинает играть симфонию №40, выпуская такты и целые музыкальные фразы. Представили? Не может быть, говорите? Но это происходит – только не с композиторами, а с драматургами – каждый день в драматическом театре, причем на самых прославленных сценах, некоторые даже называются «академические». Ну, если «академия» – это другое имя «борделя», спорить не буду…
   Автор на современной сцене абсолютно бесправен, и нет ему защиты. А почему, собст-венно? Почему Островского, «Боженьку» русского театра, чье имя – гарантия хорошей работы для десятка поколений зрителей, некому защитить? А почему бы, собственно, какому-нибудь зрителю не подать в суд на театр, который вводит в заблуждение потребителей, переименовывает, извращает классические пьесы? Может, это отрезвило бы одуревших от «свободы» театральных деятелей, и вместо жалкой коммерции они занялись бы чем-нибудь хоть отдаленно похожим на древнее и прекрасное искусство театра.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//Общество

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала «Аргументам недели» заявление политического советника президента Украины Никиты ПОТУРАЕВА о перспективе создания Крымской национальной автономии

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заверил, что Америка сократила возможность России влиять на выборы. Однако для демократии США появились новые угрозы: Иран, Китай и Северная Корея.

//Политика

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал подробности произошедшего инцидента. По его словам, члены экипажа не знали, что раньше у судна было другое название.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

//Общество

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Шоу-бизнес

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Телеведущая и певица Ольга Бузова взволновала своих поклонников сообщением о том, что скоро состоится её последний концерт. Бузова назвала дату заключительного выступления, но умолчала о причинах, передаёт КП.

//Новости СМИ2

//В мире

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионов в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//В мире

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, для чего властям Украины могло понадобиться задержание российского танкера. По мнению Пушкова, арест судна – «продуманный враждебный ход».

//Шоу-бизнес

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Известная российская певица Алёна Свиридова дважды была замужем. Наверное, знаменитости этого хватило, чтобы усомниться в идеальности брака. Свиридова решила поделиться своими размышлениями с публикой.

//В мире

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Бывший боксёр, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз повеселил общественность своими высказываниями. На этот раз он не смог сразу выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.

//В мире

Китай обвинит США в расовой дискриминации

Китай обвинит США в расовой дискриминации

В Китае заявили, что, несмотря на всю показную толерантность, Соединённые Штаты так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию, что говорит о лицемерии Вашингтона.

//Происшествия

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Минувшей ночью в один из ресторанов в центре Москвы вызвали полицию. В правоохранительные органы поступило сообщение, что бывший представитель подмосковного правительства отказывается платить.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о своём давнем увлечении, чем вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики поддержали занятие знаменитости, другие больше внимания обратили на необычный наряд.

//Культура

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в подмосковном Раменском. Ранее стало известно, что злоумышленника ищут правоохранители.

//Происшествия

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

//Шоу-бизнес

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

//Здоровье

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые из Медицинской школы при Университете Сан-Паулув Бразилии провели масштабное исследование и выяснили, как влияет привычка пропускать завтрак в подростковом возрасте на здоровье в будущем.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры