КНЯГИНЯ РУССКОГО ТЕАТРА

В этот вечер славили Жен­щи­ну, хранительницу очага знаменитой театральной династии. Свидетельницу рождения всех театральных шедевров уникального дуэта Товстоногова-Лебедева: «Варваров», «Мещан», «Истории лошади», «Горя от ума».

В доме на Петроградской собрались титаны российского искусства – Галина Волчек, Лев Додин, Темур Чхеидзе, Кирилл Лавров, Даниил Гранин. Специально приехал Виталий Вульф. Пришли артисты БДТ – Андрей Толубеев, Валерий Ивченко. Юрий Стоянов – не как представитель нашего «Городка», а как урожденный «товстоноговец», – приехал после собственной премьеры в театре, совсем без голоса, но спел замечательно. Игорь Скляр и Сергей Курышев, питомцы Додина, завершали вечер убойным номером-песней, специально написанным для Н.А. Товстоноговой.

Были власти. Валентина Матвиенко приехала с опозданием, но успела увидеть себя на экране в уникальной пленке 20-летней давности на вечере в Доме актера. Были попечители – фонд БДТ учредил Нателе Александровне наконец-то пожизненное пособие. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Кадры, с которых начался вечер, – документальный фильм «сумасшедшего антрепренера» Рудольфа Фурманова (юбилей Нателы Алек-сандровны – его идея) о доме Товс-тоноговых. Мастер и сестра дома, на кухне. Она пережила внезапный уход брата, трагический уход мужа (теперь не стесняется говорить – он стал жертвой врачебной халатности). Но сейчас они здесь и живы.

Она остается страстным и живым человеком, не парит в заоблачных высотах, по-прежнему умеет спорить до хрипоты, до крика – и оставаться безукоризненно воспитанным человеком. Еще бы! Появиться на дне рождения в таком платье, что вместе с восторгами и объяснением в любви Галина Волчек наутро выясняла – что это за платье было на Нателе?

Ее юбилей всколыхнул театральный мир Петербурга. «Великой женщине. Уникальному человеку. Петербурженке» – прозвучало в одном поздравлении. Все правда.