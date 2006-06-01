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Из-за Любимова Путин оказался в одной компании с Пушкиным

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Зрители терпеливо ждали примерно 40 минут. Между тем, как говорят, Владимир Владимирович опаздывал. Но наконец в зрительский зал вошла охрана.
   После спектакля Владимир Путин, разумеется, зашел в кабинет главного режиссера. И Юрий Любимов в который уже раз провел экскурсию по своей легендарной комнатушке на втором этаже.
   Как известно, в Театре на Таганке существует давняя традиция – все великие гости расписываются на стенах кабинета мэтра, главного режиссера. Президенту тоже захотелось. Юрий Петрович, конечно же, предложил ему свободное место на одной из стен. И вдруг Владимир Владимирович увидел на этой стеночке… автограф Березовского!
   «Ну уж нет. Здесь я расписываться не буду», – заявил Президент. Внимательно оглядевшись, он увидел нарисованный кем-то из других гостей портрет Пушкина на стене напротив.
   «О, да это же мой земляк», – сказал Владимир Путин. И тут же поставил под Пушкиным свою размашистую подпись. Юрию Любимову оставалось лишь развести руками.
   Руке кого из других великих принадлежал портрет Пушкина – история умалчивает.

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