Из-за Любимова Путин оказался в одной компании с Пушкиным

Зрители терпеливо ждали примерно 40 минут. Между тем, как говорят, Владимир Владимирович опаздывал. Но наконец в зрительский зал вошла охрана.

После спектакля Владимир Путин, разумеется, зашел в кабинет главного режиссера. И Юрий Любимов в который уже раз провел экскурсию по своей легендарной комнатушке на втором этаже.

Как известно, в Театре на Таганке существует давняя традиция – все великие гости расписываются на стенах кабинета мэтра, главного режиссера. Президенту тоже захотелось. Юрий Петрович, конечно же, предложил ему свободное место на одной из стен. И вдруг Владимир Владимирович увидел на этой стеночке… автограф Березовского!

«Ну уж нет. Здесь я расписываться не буду», – заявил Президент. Внимательно оглядевшись, он увидел нарисованный кем-то из других гостей портрет Пушкина на стене напротив.

«О, да это же мой земляк», – сказал Владимир Путин. И тут же поставил под Пушкиным свою размашистую подпись. Юрию Любимову оставалось лишь развести руками.

Руке кого из других великих принадлежал портрет Пушкина – история умалчивает.