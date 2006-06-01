//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

ГРУЗИЯ: ВПЕРЕДИ СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

ГРУЗИЯ: ВПЕРЕДИ СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Фото PHOTOXPRESS
 На днях лидеры Украины, Грузии, Молдавии и Азербайджана объявили о реанимации межгосударственного политического объединения ГУАМ. Саммит в Киеве прошел весьма энергично – с шумными застольями, клятвами в вечной дружбе и плохо скрываемой неприязнью к северному соседу. Наш корреспондент Владимир Леонов оказался в это время в Грузии.

Розовый город - вид сверху

 С ВЫСОТЫ птичьего полета – красота. Особенно ночью. Сверкающая над городом телебашня, подсвеченные фонтаны и улицы намекают на то, что смутные времена войн, революций и энергокризисов позади. Освещенные центральные улицы являются предметом особой гордости руководителей города. Хотя в этом скорее заслуга энергораспределительной компании «Теласи», владельцем которой, как известно, является РАО «ЕЭС» России. Но потемкинские деревни «розовых властей» внимательного человека не обманут. Выкрасить в революционный цвет фасады зданий вдоль основных магистралей и заасфальтировать самые заметные городские трассы достаточно для праздного туриста, но слишком мало для коренного обитателя.

 Два шага в сторону, и ямы из двадцатого века встречаются с колдобинами двадцать первого.

 В центре, в старом Тбилиси благоденствуют разве что островки турбизнеса. Здесь, на Майдане, вместо популярных у нас маек с надписями «КГБ» или «СССР» встречаются такие шедевры, как «Чечен вечен». Их с удовольствием покупают немногочисленные иностранцы и дипломаты из стран бывшего соцлагеря. Туризм, по мнению властей, спасет страну. «В 2005 году Грузию посетило 542 тыс. 428 зарубежных туристов, в 2004-м лишь 342 596». Так, во всяком случае, рапортует руководитель департамента по курортам и туризму Грузии Саба Кикнадзе. Кого же считает туристами г-н Кикнадзе? По большей части бывших советских и грузинских, а ныне российских, американских, греческих, израильских граждан. У грузин ностальгия похлеще русской!

 Там, где раньше была Россия, сегодня ощущается явное наступление Турции. За примерами ходить далеко не надо – достаточно взять в батумском аэропорту билеты до Стамбула и обратно за 120 долл. США. Хитрость заключается в том, что турки пошли на беспрецедентный шаг и присвоили Батуми статус аэропорта внутренних, а не международных авиалиний! Внутренних турецких. Для сравнения, самый «бюджетный» полет в Москву обойдется почти в 400 долларов...

Радиаториии!

 ТБИЛИСИ завален клубникой. Ведра с алой ягодой стоят на каждом углу. Килограмм, по московским меркам, стоит неприлично дешево – полтора-два лари, что соответствует нашим 20-25 рублям.

 Утром заставляют открыть глаза могучие вопли МАЦОНИИИ! МАРОЖНААА! КАРТОПИЛИИИ! Это уличные торговцы развозят продукты с доставкой на дом. По общему мнению тбилисцев – им всем место в опере. Со слабым голосом в этом бизнесе делать нечего. Но вот что-то новое – РАДИАТОРИИИ! Просто паровозный рев. Гия, скупщик металла, специализируется на чугунных радиаторах отопления. Готов сам демонтировать, вывезти и еще приплатить: «В Грузии с центральным отоплением давно покончено. Каждый греется сам, как может – газом, керосином, дровами. Зачем хорошее железо пропадать будет? Почти все радиаторы в домах уже срезаны. Скоро совсем не будет».

 Известен случай, когда перед президентскими выборами, по указанию тогдашних, не «розовых» властей, в ряде старых районов города реанимировали котельные и без предупреждения включили отопление! Потоп был грандиозный! По улицам и лестницам текли реки кипятка...

 Захожу к старым тбилисским друзьям, немолодым уже людям. «Здравствуйте, батоно Серго! – Привет. Что, приехал посмотреть, как мы здесь на 33 лари пенсии (это приблизительно 500 российских рублей) выживаем?» Понятно, что старикам помогают дети – сын из Москвы, дочь из Греции. Власть декларирует – пенсии в стране у всех одинаковые. Лукавит, конечно, функционеры и силовики, успевшие послужить «розовому делу», получают почти в двадцать раз больше!

CNN как религия

 ГРУЗИНСКОЕ общество сегодня крайне политизировано. Друзья, еще несколько лет назад сидевшие за одним столом и «ласкавшие» друг друга мудрыми и добрыми грузинскими тостами, сегодня даже не знают, «как дела у Гоги или Гиви». Отношение к президенту и остальным «младореформаторам» в очередной раз раскололо общество.

 Рецепты от Саакашвили – проамериканизм, агрессивная антироссийская риторика – пришлись по вкусу не всем. А вот Саакашвили поверил, что США решат за Грузию все политические и экономические вопросы. До такой степени, что у Президента появилась новая мания – просмотр телеканала CNN. Если Грузию и его во главе с ней хвалят, дают позитив – светится от счастья. Критикуют – катастрофа, ходит чернее тучи. Такая реакция была когда-то у первых секретарей райкомов КПСС.

 Неадекватные дейст­вия грузинского президента и его истерические выпады в адрес российского руководства стали раздражать даже «вашинг­тонский обком». Осложнять и без того не самые простые отношения с Москвой не в интересах хозяев Белого дома, своих проблем предостаточно. В Тбилиси поговаривают, что нынешнее обострение в российско-грузинских отношениях тоже является исключительной заслугой грузинского лидера. Регулярно в узком кругу он высказывался в оскорбительных выражениях о соседнем государстве. И каким бы узким этот круг ни был, в Кремле Саакашвили услышали. И по достоинству оценили. Теперь ответные шаги Москвы грузинские политики от правящей партии называют в лучшем случае «экономической блокадой».

Исповедь революционера

 ВСТРЕЧАТЬСЯ с реальными противниками режима в Тбилиси стало сложно – спецслужбы берут мало знакомых с традициями грузинского застолья приезжих журналистов под свою опеку, а мастер-тамада, отличное вино и чача довершают дело. Корреспондент приходит в себя на Родине, судорожно соображая, о чем же теперь писать?

 Неуправляемых и самостоятельных гостей могут просто не пустить в страну – накануне Дня независимости из Грузии депортировали спецкора НТВ Вадима Фефилова. Приходится хитрить, не засвечиваясь на официальных мероприятиях, болтаться по городу с видом праздного туриста. На интервью выезжаешь в глухое место, где глаз и ушей поменьше, риск встретить знакомых близок к нулю. Одна из таких встреч была особо интересной. Диктофон выключается – мало ли, в чьи руки может попасть запись. Этому человеку пока рано выходить на публику. Итак:

 – Чем вас не устраивает сегодняшняя власть?

 – Эта власть необразованная, ее познания заканчиваются в лингвистической сфере. Саакашвили не выносит образованных людей. Человек неуравновешенный, живет сегодняшним днем, шокирует людей. Его поражение не за горами – он ходы на будущее не просчитывает.

 – Но министры постоянно говорят об экономических успехах. Бюджет, опять же, исполняется?

 – Бюджет наполняется за счет распродажи всего и вся, в том числе стратегических для страны предприятий и отраслей. Продавать совсем скоро будет нечего. Ничего не работает, асфальтоукладчиком экономику не поднять. Саакашвили вытягивает деньги из состоятельных людей, таких как Бадри Патаркацишвили. На международном уровне берет готовые, отработанные сценарии, а для внутренней политики готовых рецептов нет. Ставки делает на детей и глубоких стариков – в этой аудитории Саакашвили чувствует себя как рыба в воде.

 – В чем слабость оппозиции?

 – Нет настоящего вождя, денег. Оппозиционеры тайно лелеют желание занять место в свите Саакашвили. Оппозиция и власть вышли из одного яйца. Их всех создал Эдуард Шеварднадзе.

 – А у вас амбиции есть?

 – А как же. И не просто амбиции. Нам надоело смотреть, как уничтожают нашу страну. И ресурс будет, и лидер. Россия не поможет – помогут Штаты. Им Саакашвили тоже надоел. Но имейте в виду, революцию мы будем делать «бархатную». В идеале, через нормальный выборный процесс. И никаких роз.

 P.S. Постойте-постойте! Где-то мы это уже слышали. Есть в подобной упрямой убежденности нечто латиноамериканское, от Маркеса. Помните – в тех жарких странах, где одна хунта сменяла другую, революционеры пожирали друг друга, а дорвавшись до власти, разворовывали то, что не успели предшественники? Так и жили: то проклинали «янки», то выклянчивали у них помятый доллар.

 Это болезнь целой страны. Похоже, пройдут годы – с длинной чередой местных че гевар и пиночетов, пока призрак очередной революции станет для грузин кошмаром. И пусть за это время они поймут – кто же наконец их истинные друзья?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Общество

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала «Аргументам недели» заявление политического советника президента Украины Никиты ПОТУРАЕВА о перспективе создания Крымской национальной автономии

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заверил, что Америка сократила возможность России влиять на выборы. Однако для демократии США появились новые угрозы: Иран, Китай и Северная Корея.

//В мире

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Бывший президент Украины раскрыл подробности своего вызова в Госбюро расследований. Допрос проходил в четверг, несколько часов назад. Следователь задавал вопрос касательно продажи завода «Кузница на Рыбальском». По словам Петра Порошенко, он дал следователям все пояснения

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

//Общество

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал подробности произошедшего инцидента. По его словам, члены экипажа не знали, что раньше у судна было другое название.

//Новости СМИ2

//В мире

Китай обвинит США в расовой дискриминации

Китай обвинит США в расовой дискриминации

В Китае заявили, что, несмотря на всю показную толерантность, Соединённые Штаты так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию, что говорит о лицемерии Вашингтона.

//Происшествия

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Минувшей ночью в один из ресторанов в центре Москвы вызвали полицию. В правоохранительные органы поступило сообщение, что бывший представитель подмосковного правительства отказывается платить.

//Шоу-бизнес

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о своём давнем увлечении, чем вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики поддержали занятие знаменитости, другие больше внимания обратили на необычный наряд.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//Культура

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в подмосковном Раменском. Ранее стало известно, что злоумышленника ищут правоохранители.

//Новости партнеров

//Происшествия

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

//Шоу-бизнес

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

//Здоровье

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые из Медицинской школы при Университете Сан-Паулув Бразилии провели масштабное исследование и выяснили, как влияет привычка пропускать завтрак в подростковом возрасте на здоровье в будущем.

//В мире

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

В четверг, 25 июля, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Brexit. Отмечается, что политик и дипломат провели ранее сегодня телефонную беседу.

//В мире

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

Вечером в четверг, 25 июля, в Белом доме рассказали о беседе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоялась ранее сегодня.

//В мире

На Украине заявили о массовом отравлении рек

На Украине заявили о массовом отравлении рек

Ассоциация рыболовов Украины распространила заявление о массовом отравлении рек. Заявляется о том, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры