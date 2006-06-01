ГРУЗИЯ: ВПЕРЕДИ СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

На днях лидеры Украины, Грузии, Молдавии и Азербайджана объявили о реанимации межгосударственного политического объединения ГУАМ. Саммит в Киеве прошел весьма энергично – с шумными застольями, клятвами в вечной дружбе и плохо скрываемой неприязнью к северному соседу. Наш корреспондент Владимир Леонов оказался в это время в Грузии.

Розовый город - вид сверху

С ВЫСОТЫ птичьего полета – красота. Особенно ночью. Сверкающая над городом телебашня, подсвеченные фонтаны и улицы намекают на то, что смутные времена войн, революций и энергокризисов позади. Освещенные центральные улицы являются предметом особой гордости руководителей города. Хотя в этом скорее заслуга энергораспределительной компании «Теласи», владельцем которой, как известно, является РАО «ЕЭС» России. Но потемкинские деревни «розовых властей» внимательного человека не обманут. Выкрасить в революционный цвет фасады зданий вдоль основных магистралей и заасфальтировать самые заметные городские трассы достаточно для праздного туриста, но слишком мало для коренного обитателя.

Два шага в сторону, и ямы из двадцатого века встречаются с колдобинами двадцать первого.

В центре, в старом Тбилиси благоденствуют разве что островки турбизнеса. Здесь, на Майдане, вместо популярных у нас маек с надписями «КГБ» или «СССР» встречаются такие шедевры, как «Чечен вечен». Их с удовольствием покупают немногочисленные иностранцы и дипломаты из стран бывшего соцлагеря. Туризм, по мнению властей, спасет страну. «В 2005 году Грузию посетило 542 тыс. 428 зарубежных туристов, в 2004-м лишь 342 596». Так, во всяком случае, рапортует руководитель департамента по курортам и туризму Грузии Саба Кикнадзе. Кого же считает туристами г-н Кикнадзе? По большей части бывших советских и грузинских, а ныне российских, американских, греческих, израильских граждан. У грузин ностальгия похлеще русской!

Там, где раньше была Россия, сегодня ощущается явное наступление Турции. За примерами ходить далеко не надо – достаточно взять в батумском аэропорту билеты до Стамбула и обратно за 120 долл. США. Хитрость заключается в том, что турки пошли на беспрецедентный шаг и присвоили Батуми статус аэропорта внутренних, а не международных авиалиний! Внутренних турецких. Для сравнения, самый «бюджетный» полет в Москву обойдется почти в 400 долларов...



Радиаториии!

ТБИЛИСИ завален клубникой. Ведра с алой ягодой стоят на каждом углу. Килограмм, по московским меркам, стоит неприлично дешево – полтора-два лари, что соответствует нашим 20-25 рублям.

Утром заставляют открыть глаза могучие вопли МАЦОНИИИ! МАРОЖНААА! КАРТОПИЛИИИ! Это уличные торговцы развозят продукты с доставкой на дом. По общему мнению тбилисцев – им всем место в опере. Со слабым голосом в этом бизнесе делать нечего. Но вот что-то новое – РАДИАТОРИИИ! Просто паровозный рев. Гия, скупщик металла, специализируется на чугунных радиаторах отопления. Готов сам демонтировать, вывезти и еще приплатить: «В Грузии с центральным отоплением давно покончено. Каждый греется сам, как может – газом, керосином, дровами. Зачем хорошее железо пропадать будет? Почти все радиаторы в домах уже срезаны. Скоро совсем не будет».

Известен случай, когда перед президентскими выборами, по указанию тогдашних, не «розовых» властей, в ряде старых районов города реанимировали котельные и без предупреждения включили отопление! Потоп был грандиозный! По улицам и лестницам текли реки кипятка...

Захожу к старым тбилисским друзьям, немолодым уже людям. «Здравствуйте, батоно Серго! – Привет. Что, приехал посмотреть, как мы здесь на 33 лари пенсии (это приблизительно 500 российских рублей) выживаем?» Понятно, что старикам помогают дети – сын из Москвы, дочь из Греции. Власть декларирует – пенсии в стране у всех одинаковые. Лукавит, конечно, функционеры и силовики, успевшие послужить «розовому делу», получают почти в двадцать раз больше!

CNN как религия



ГРУЗИНСКОЕ общество сегодня крайне политизировано. Друзья, еще несколько лет назад сидевшие за одним столом и «ласкавшие» друг друга мудрыми и добрыми грузинскими тостами, сегодня даже не знают, «как дела у Гоги или Гиви». Отношение к президенту и остальным «младореформаторам» в очередной раз раскололо общество.

Рецепты от Саакашвили – проамериканизм, агрессивная антироссийская риторика – пришлись по вкусу не всем. А вот Саакашвили поверил, что США решат за Грузию все политические и экономические вопросы. До такой степени, что у Президента появилась новая мания – просмотр телеканала CNN. Если Грузию и его во главе с ней хвалят, дают позитив – светится от счастья. Критикуют – катастрофа, ходит чернее тучи. Такая реакция была когда-то у первых секретарей райкомов КПСС.

Неадекватные дейст­вия грузинского президента и его истерические выпады в адрес российского руководства стали раздражать даже «вашинг­тонский обком». Осложнять и без того не самые простые отношения с Москвой не в интересах хозяев Белого дома, своих проблем предостаточно. В Тбилиси поговаривают, что нынешнее обострение в российско-грузинских отношениях тоже является исключительной заслугой грузинского лидера. Регулярно в узком кругу он высказывался в оскорбительных выражениях о соседнем государстве. И каким бы узким этот круг ни был, в Кремле Саакашвили услышали. И по достоинству оценили. Теперь ответные шаги Москвы грузинские политики от правящей партии называют в лучшем случае «экономической блокадой».



Исповедь революционера

ВСТРЕЧАТЬСЯ с реальными противниками режима в Тбилиси стало сложно – спецслужбы берут мало знакомых с традициями грузинского застолья приезжих журналистов под свою опеку, а мастер-тамада, отличное вино и чача довершают дело. Корреспондент приходит в себя на Родине, судорожно соображая, о чем же теперь писать?

Неуправляемых и самостоятельных гостей могут просто не пустить в страну – накануне Дня независимости из Грузии депортировали спецкора НТВ Вадима Фефилова. Приходится хитрить, не засвечиваясь на официальных мероприятиях, болтаться по городу с видом праздного туриста. На интервью выезжаешь в глухое место, где глаз и ушей поменьше, риск встретить знакомых близок к нулю. Одна из таких встреч была особо интересной. Диктофон выключается – мало ли, в чьи руки может попасть запись. Этому человеку пока рано выходить на публику. Итак:

– Чем вас не устраивает сегодняшняя власть?



– Эта власть необразованная, ее познания заканчиваются в лингвистической сфере. Саакашвили не выносит образованных людей. Человек неуравновешенный, живет сегодняшним днем, шокирует людей. Его поражение не за горами – он ходы на будущее не просчитывает.

– Но министры постоянно говорят об экономических успехах. Бюджет, опять же, исполняется?



– Бюджет наполняется за счет распродажи всего и вся, в том числе стратегических для страны предприятий и отраслей. Продавать совсем скоро будет нечего. Ничего не работает, асфальтоукладчиком экономику не поднять. Саакашвили вытягивает деньги из состоятельных людей, таких как Бадри Патаркацишвили. На международном уровне берет готовые, отработанные сценарии, а для внутренней политики готовых рецептов нет. Ставки делает на детей и глубоких стариков – в этой аудитории Саакашвили чувствует себя как рыба в воде.

– В чем слабость оппозиции?

– Нет настоящего вождя, денег. Оппозиционеры тайно лелеют желание занять место в свите Саакашвили. Оппозиция и власть вышли из одного яйца. Их всех создал Эдуард Шеварднадзе.

– А у вас амбиции есть?



– А как же. И не просто амбиции. Нам надоело смотреть, как уничтожают нашу страну. И ресурс будет, и лидер. Россия не поможет – помогут Штаты. Им Саакашвили тоже надоел. Но имейте в виду, революцию мы будем делать «бархатную». В идеале, через нормальный выборный процесс. И никаких роз.

P.S. Постойте-постойте! Где-то мы это уже слышали. Есть в подобной упрямой убежденности нечто латиноамериканское, от Маркеса. Помните – в тех жарких странах, где одна хунта сменяла другую, революционеры пожирали друг друга, а дорвавшись до власти, разворовывали то, что не успели предшественники? Так и жили: то проклинали «янки», то выклянчивали у них помятый доллар.

Это болезнь целой страны. Похоже, пройдут годы – с длинной чередой местных че гевар и пиночетов, пока призрак очередной революции станет для грузин кошмаром. И пусть за это время они поймут – кто же наконец их истинные друзья?