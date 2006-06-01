ТИХИЙ ДОН БОНДАРЧУК

9 мая по «Первому» с рекордным рейтингом прошла «Девятая рота». Федор Бондарчук пережил очередной триумф. Чем занят сегодня чемпион кинопроката прошлого года, телезвезда и герой глянцевых журналов? Как переживает свалившуюся на него славу?

– ФЕДОР, вам не кажется, что пресса вас уже сильно перехвалила?



– Ну да, есть такое. Но вставать в позу – «не буду до окончания съемок «Обитаемого острова» давать интервью!» бессмысленно.

– Отчего же?



– Потому что это ерунда. Например, Никита Сергеевич Михалков очень трезво относится к популярности и очень негативно – к людям, которые, знаете, этак нехотя, с усталым видом, раздают автографы. Дан тебе талант – значит, радуйся. Конечно, ты работал, молодец, но помни – это Богом дано! Будь добр, уважай людей, которым ты нравишься, которые воспринимают твое творчество.

– Вы получили за фильм «Золотого Орла» – его называют премией Никиты Михалкова…

– Есть люди, которые очень переживают, чья премия круче. Я живу в соответствии с интересами моего клана, я это открыто заявляю! Я никогда не забуду, что сделал Никита Сергеевич Михалков на 5-м съезде Союза кинематографистов России, когда моего отца оскорбляло, унижало все кинематографическое сообщество нашей страны. Некоторые люди, которые принимали в этом участие, принесли мне свои извинения, я их простил, простила их моя мама. Сейчас, когда изменилось время, «объявилось» огромное количество людей, которые «защищали моего отца». Это вранье. Единственным человеком, который вступился за него, был Никита Сергеевич Михалков. Поэтому, помимо того что обожаю его как режиссера и считаю его своим учителем в искусстве наравне с отцом, я буду его поддерживать всегда и во всем.

– Но ваше творчество большинство воспринимает, насколько я понимаю, «на ура»?

– Отчего же? Была статья одного кинокритика в журнале «Искусство кино» о том, что я демон. И еще демоны – это Тимур Бекмамбетов, Джаник Фазиев и Филипп Янковский, лидеры сегодняшнего кинопроката. Мол, мы демоны развлекательности, мы убили бога кино, растоптали его и т.д., и т.п.

– Некоторые мечтают стать демонами!

– Нет, я боюсь таких названий. Я человек скромный, даже не особенно люблю, когда называют секс-символом. Вот «лидер проката» – мне нравится.

– Вас преследует титул «Бон­дар­чук­-млад­ший», есть по этому поводу комплексы?



– Врать, что их совсем нет, не буду. Нельзя быть сыном Бондарчука, оскароносца, который снял «Войну и мир», «Судьбу человека», «Степь», «Они сражались за Родину», и не думать о том, что сделал твой отец. Я не верю людям с громкими фамилиями, которые показательно дистанцируются от своих родителей. Другое дело, что такой «груз наследственности» некоторым сильно мешает работать, и это их большая беда. Когда говорят, что таким, как я, все дали на блюдечке с голубой каемочкой – это ерунда.

– Вы перемонтировали отцовский «Тихий Дон», который чуть ли не был утрачен...

– Он был арестован большим итальянским банком за финансовые махинации с кредитами продюсера картины, итальянца. Благодаря государству и Первому каналу в лице Константина Эрнста эта картина сейчас в России. Это второй фильм по «Тихому Дону». Был великий фильм Сергея Апполи­нарьевича Гера­симова. А отец снимал свой «Тихий Дон», свою историю Дона. Здесь можно было делать картину про страну, про народ, про казачество на фоне любви, а можно – про любовь на фоне изменений в стране. Так вот, мне кажется, что для отца главным была история Аксиньи и Григория. И он снимал историю любви. Я пытаюсь это сохранить.

– Отец одобрил бы вашу работу?

– Уверенно говорю – да! И потом, за нее просто никто бы не взялся, кроме меня. Может, нельзя об этом говорить, но отец каждый день был со мной после смерти. А потом наступил вакуум. И вдруг он снова появился в моей жизни с начала съемок «Девятой роты». И сейчас он присутствует во мне практически каждый день. Я очень дорожу этим, с одной стороны, пугаюсь этого – с другой.

– Фильм «Обитаемый остров» по Стругацким, над которым вы сейчас работаете, – это массовое кино, фэнтези в пику «Дозорам»?

– Не совсем фэнтези, все-таки это научная фантастика. Сценарий написал наш классик Эдуард Володарский. Сложности в том, что Стругацкие закодировали в этом произведении свое отношение к Советскому Союзу или к любому тоталитарному государству. Они озабочены проблемами свободы, расслоения в классовом обществе, тоталитарной слежки. Или вот еще вопрос: кто дал тебе право принимать решения, влияющие на судьбы людей? Чтобы обмануть советскую цензуру, Стругацкие перенесли действие на другую планету. Максим, главный герой этого произведения, пытается изменить мир, попав на эту планету из светлого коммунистического будущего. Сегодня пришлось придумывать другие мотивации. И возникли, так сказать, большие проблемы…

– Федор, покажите мне ваши часы, пожалуйста. Это какой-то модный будильник?

– Я собираю часы – это «Адмирал Капкорум». Я гонялся за этой моделью.

– Боже мой! Наверное, стоит тысяч 60 долл.? Вы можете себе это позволить, вы же лидер проката прошлого года с «Девятой ротой».

– А я и до «лидера проката» мог себе это позволить.

– Потому что были «модным клипмейкером»?

– И не только поэтому. Я зарабатываю деньги давно и сложно.