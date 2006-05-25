Беспутные мысли
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Когда люди начинают изображать из себя идиотов, они потом долго не могут остановиться...
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Не все в этом мире можно купить за деньги. Проблемы нам достаются абсолютно даром.
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Скупой платит дважды: сначала ментам, потом бандитам.
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Если у вас никогда не бывает денег, значит, ваше счастье не в них.
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Все мужчины хотят от женщины одного, и только мужу подавай еще второе и третье.
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