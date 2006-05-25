Встречаются два священника. Один говорит:

— Представляешь, на днях веду службу в церкви, заходит женщина, мало того что с непокрытой головой, так еще и курит в божьем храме! Я чуть пиво из рук не выронил.

***

– Алло! Управление железных дорог? Срочно пришлите психолога на Курский вокзал.

— А что случилось?

— Поезд тронулся.

***

Мужик приходит на работу с перевязанными пальцами. Приятель спрашивает, что случилось.

— Только между нами. Выпил вчера крепко.

— И что, подрался?

— Да нет. За закуской полез... в мышеловку.

***

Встречаются два приятеля, один спрашивает у другого:

— Ты что, ни разу налево не ходил?

— Почему же не ходил? Ходил!

— Ну и как?

— Как-как? Коня потерял!

***

Приходит мужик в магазин выбирать жене подарок. Говорит продавщице:

— Покажите мне это… А нет, это не такое… А вон то… А нет, это дорогое… А вот это… А нет, это дешевое… Девушка, а вот если бы вы были моей женой, что бы вы хотели?

— Другого мужа!