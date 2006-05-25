Анекдоты
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Встречаются два священника. Один говорит:
— Представляешь, на днях веду службу в церкви, заходит женщина, мало того что с непокрытой головой, так еще и курит в божьем храме! Я чуть пиво из рук не выронил.
***
– Алло! Управление железных дорог? Срочно пришлите психолога на Курский вокзал.
— А что случилось?
— Поезд тронулся.
***
Мужик приходит на работу с перевязанными пальцами. Приятель спрашивает, что случилось.
— Только между нами. Выпил вчера крепко.
— И что, подрался?
— Да нет. За закуской полез... в мышеловку.
***
Встречаются два приятеля, один спрашивает у другого:
— Ты что, ни разу налево не ходил?
— Почему же не ходил? Ходил!
— Ну и как?
— Как-как? Коня потерял!
***
Приходит мужик в магазин выбирать жене подарок. Говорит продавщице:
— Покажите мне это… А нет, это не такое… А вон то… А нет, это дорогое… А вот это… А нет, это дешевое… Девушка, а вот если бы вы были моей женой, что бы вы хотели?
— Другого мужа!
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