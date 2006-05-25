Жилищные проблемы

ИМУЩЕСТВО

От чердака до подвала

Что включается в понятие «общее имущество» в доме? Правда ли, что собст­венникам придется его содержать?

К. Ремизов

Общее имущество собственников перечислено в ст. 36 ЖК РФ. Это лестничные площадки, лестницы, лифты, шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши, различных типов конструкции, различное оборудование, земельный участок под домом с элементами озеленения и благоустройства и т. д. Собственники помещений платят за содержание общего имущества (ст. 39 ЖК). Проживающие по договору соцнайма от этой обязанности освобождены (ст. 65 ЖК). Это, кстати, одна из серьезных причин, по которой гражданам с небольшими доходами следует задуматься, стоит ли приватизировать квартиру.

ТСЖ

Слышала, что для выбора управляющей компании нужно проводить собрание жильцов. У нас все соседи такие безразличные. Думаю, мы так никогда и не соберемся. Что будет, если собрание вообще не состоится?

А. Умкина

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ собст­венники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления – либо уходом и обслуживанием будут заниматься непосредственно собст­венники, либо они объединяются в ТСЖ, жилищный или специализированный кооператив, либо бремя забот ложится на управляющую организацию. Какую из форм выбрать, решается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (оно должно быть проведено до 1 января 2007 г.). Для того чтобы изменить решение, достаточно провести повторную общую встречу. Если вы не провели собрание в установленные сроки, орган местного самоуправления объявляет открытый конкурс по отбору управляющей организации для вашего дома. В течение 10 дней после конкурса жителей уведомляют о результатах и рассказывают об условиях договора, который нужно будет заключить с выигравшей фирмой. Эта процедура, как правило, детализирована в нормативных актах субъекта Российской Федерации. Например, принято постановление городского правительства «Об организации управления многоквартирными домами в г. Москве».

Прощай, правление!

Меня не устраивают ни председатель, ни правление ТСЖ. Есть ли способ их поменять?

Н. Арнольдов

Поменять правление ТСЖ может только общее собрание товарищества. Причем достаточно проголосовать за отстранение правления – и одновременно прекратятся полномочия председателя товарищества. Общее собрание также может сменить председателя, не меняя правление (см. ч. 4 ст. 145 ЖК РФ).

ДОЛГИ

Неплательщики на выселках

У нас в подъезде повесили объявление: кто не будет платить, тому дирекция единого заказчика отключит воду. А некоторых должников вообще грозятся выселить. Неужели такие зверские меры разрешены законом?

С. Рубцов

Давайте почитаем внимательно ст. 90 Жилищного кодекса РФ: «Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору соцнайма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие». Из этой статьи следует, что размещение в СМИ списков должников, а также отключение воды, лишение других благ в борьбе с неплательщиками законом не предусмотрены. Однако и запрета на применение таких мер в законе нет. Это означает, что в каждом конкретном случае законность применения администрацией подобных методов воздействия будет решаться индивидуально.

Также важно то, что санкции к должникам не могут применяться, если у них есть уважительные причины не вносить оплату. «Уважительность» причины может определить только суд. Таким образом, применение каких-либо мер в отношении неплательщиков теоретически возможно лишь с разрешения суда.

ДОМА ПОД СНОС

Выкуп за квартиру

Живу в пятиэтажке под снос. Знаю, что по новому Жилищному кодексу получу за свою квартиру выкуп. Как он рассчитывается?

И. Олейкин

Ст. 32 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что выкуп состоит из рыночной цены жилого помещения, а также всех убытков, причиненных собственнику изъятием квартиры (переезд, временное жительство в гостинице до покупки новой квартиры, затраты на поиск жилья, оформление права собственности на него и т. п.). Если собст­венник хочет, ему может быть предоставлена новая жилплощадь взамен старой с зачетом ее стоимости в выкупную цену.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Строй и ломай

Какая ответственность предусмотрена за незаконную перепланировку?

У. Янина

Если гражданин самовольно провел перепланировку, орган власти, с которым житель должен был согласовать изменения, направляет нарушителю предписание о приведении квартиры в прежнее состояние в конкретные сроки. Если он указание в срок не выполняет, его ждет судебное разбирательство. Если суд установит, что перепланировка не нарушает интересов других жильцов дома и не создает угрозы их жизни или здоровью, то помещение может быть сохранено в переустроенном виде. Но чаще всего решают квартиру вернуть в прежнее состояние. Если собственник вновь игнорирует предписание властей, суд может вынести постановление о продаже жилплощади с публичных торгов. Собственник получит вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения. В отношении нанимателя суд принимает решение о расторжении договора соцнайма. Наймодатель (то есть местные власти) должен привести помещение в прежнее состояние.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Прихоти собственника

У моего отца две квартиры в собственности. В одной из них, кооперативной, прописаны мы с мамой. Он хочет нас выгнать. Неужели он имеет на это право?

Г. Катенина

Вас действительно могут выселить. Но только на основании решения суда.

Собственник квартиры имеет право обратиться в суд для того, чтобы признать вас утратившими право пользоваться жилым помещением или потребовать вашего выселения. Вместе с жилплощадью вы потеряете и прописку.



Чья квартира?

Мы с женой прожили вместе 20 лет. Но теперь разводимся, а квартиру еще в молодости через ЖСК оформили на жену. Я могу претендовать на жилплощадь?

Н. Кузнецов

Если квартира в ЖСК была приобретена во время брака, она является общей собственностью супругов, независимо от того, на чье имя оформлены бумаги. Но если площадь куплена мужем или женой за счет средств, полученных в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, она признается собст­венностью одного из супругов (ст. 36 Семейного кодекса РФ). В то же время имущество может быть признано совместным, если суд установит, что во время брака стоимость квартиры значительно увеличилась за счет общего имущест­ва или труда – например, вы вместе сделали там ремонт.