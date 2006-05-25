ЧЕМУ УЛЫБАЕТЕСЬ, ЮРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ?
№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]
Его превосходительство Артист
Даже грозный Фамусов из «Горя от ума» в исполнении Соломина – прежде всего заботливый отец и благодетель для всех домашних. Но не стоит слишком обольщаться этой соломинской мягкостью и ласковостью. И в ролях, и в жизни, где Юрий Соломин руководит Малым театром России, за цветами, как говорится, скрывается сталь, за мягкой, облагороженной формой поведения – неколебимая верность идеалам. Юрий Соломин – хранитель русского традиционного театра. Этот театр верен своему «Боженьке» (так его называли артисты Малого), то есть великому драматургу А.Н.Островскому. Александр Николаевич сидит у входа в театр в виде памятника и явно отгоняет режиссерскую нечисть, в своей сатанинской гордыне возомнившую себя умнее Автора. Хранителю нелегко – со всех сторон наступают: почему не обновляешь театр, не искажаешь классических пьес, почему актеры до сих пор занимаются какими-то старомодными вещами, например, упражняют дикцию? Действительно, безобразие – актеров Малого до сих пор слышно! А хранитель продолжает свое дело – спокойно, ласково, упорно, изо дня в день. Это демоны носятся туда-сюда, падают и поднимаются. Для верного же дела надо сидеть на месте и терпенье Божье иметь. Только так.
Татьяна МОСКВИНА
Начало
– Вы отправились в Москву из Читы, после школы?
– Ехали вместе с отцом восемь суток. У него был бесплатный железнодорожный билет, и он решил его использовать. Все эти дни я лежал на верхней полке, почти ни с кем не общаясь.
– И как приемная комиссия оценила вас и ваши знания?
– Я был худой и не слишком умытый – за время пути прокоптился паровозным ды-мом. Я читал Твардовского, Маяковского, Горького. И возникал диссонанс между некоторой моей закопченностью и теми пафосными речами, которые я произносил. Кроме того, на левой щеке у меня был шрам, потому что незадолго до того мне вырезали жировик. И когда я первый раз вышел с этим шрамом, Вера Николаевна Пашенная спросила, разглядывая мое лицо: «Откуда вы?» – «Из Читы». А когда начал читать стихи Маяковского о советском паспорте, Пашенная упала от хохота.
– Вы артист в первом поколении? Кем были ваши родители?
– Отец, Мефодий Викто-рович, родом из Забайкалья. Мама, Зинаида Ананьевна, из Томска. Оба прекрасные музыканты, отец свободно играл на всех струнных инструментах, у матери был хороший голос – меццо-сопрано. Родители преподавали музыку. В Доме офицеров я однажды выступал перед Рокоссовским. Когда началась война с Японией, все наши войска проходили через Читу. И мы, пионеры, приветствовали воинов. Я помню, что Рокоссовский после нашего выступления поднялся на сцену: кого по щеке похлопал, кого по голове погладил.
Малый театр
– Скоро у Малого большой юбилей. Как-то к нему готовитесь?
– Здание будет обновляться, поэтому и сезон свой уже закончили. В юбилейном году у нас несколько премьер. Главная – это «Ревизор». Когда мы с актерами начали репетировать, они меня спросили, как это сейчас модно: «Какая будет концепция?» А потом сели, стали читать и буквально через несколько минут свалились от хохота. Это настолько «сегодня», что ничего добавлять не надо. Ну вот, например: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Простой человек, если выживет – то он и так выживет, а если умрет – то и так умрет...»
– Бурные режиссерские эксперименты Малый театр обходят стороной. Есть критики, которые говорят чуть ли не пренебрежительно: ну, это традиционный театр...
– Это проблемы критиков. У каждого народа, который себя уважает, должны быть традиции. Например, во Франции о «Комеди Франсез» так не говорят. Если бы мы не нравились зрителям, нас давно бы уже скушали, разобрали по кирпичикам. На худой конец, открыли бы здесь какое-то варьете. А мы живем. И играем классику так, чтобы зритель не путался, а школьники не думали, что Чехов писал пьесы с названиями, которые мне и вспоминать не хочется. Я за то, чтобы не поганили, не портили. Хотите что-то сказать на современную тему, напишите новую пьесу и посмотрим, будут ли на вас ходить. А вообще все проверяется временем.
– Вы порой довольно резко отзываетесь о «поколении пепси». Ему не место в вашем театре?
– Тот, кто постоянно пьет пепси, через какое-то время попадет к врачу с заболеванием желудка. И почему в театре мы должны быть ориентированы на человека с таким уровнем интеллекта? Почему мы должны не поднимать его до себя, а, учитывая его вкусы и привычки, идти у него на поводу? Сцена всегда выше жизни. Недаром она приподнята над залом.
Семейные тайны
– Сейчас пишутся статьи и книги о вашем брате Виталии и непростых отношениях с ним...
– Наши с Виталием разногласия с годами обрастают всякими несуразицами и небылицами. То, что у брата было свое видение театра, однозначно. Но мы с ним были воспитаны в одной театральной вере.
– Как вы считаете, почему Виталий так рано ушел из жизни?
– Переработал. Это многих актеров настигает. Другой ушел бы со сцены и остался бы жив. Виталий доиграл до конца, до антракта. Он был принципиальным. И это стало трагедией.
– Чем на протяжении жизни для вас была собственная семья? Кто у вас главный в доме?
– Не знаю, мы власть не делили никогда, у нас равноправие. Хотя я иногда шучу: кто денег больше принес, тот и главнее. А так – обычная актерская семья. Жена, Ольга Николаевна, как и я, преподает в театральном. Дочь Даша – музыкант, пианистка. Внучка Саша пошла по ее стопам, уже выступает и у нас, и за рубежом. Даже успела стать лауреатом двух международных конкурсов.
Стиль жизни
– Газеты писали, как в конце 70-х вы принимали снимающих о вас фильм немецких журналистов не у себя дома, а в театре. И немецкий зритель решил, что шикарные интерьеры ХIХ века и есть дом актера Соломина. Прошло 30 лет, сегодня вам есть, где встретить гостей?
– Теперь я не только немецкую делегацию, но и киргиз-скую, если она приедет, должен буду принять либо в театре, либо в ресторане... Как-то так все нескладно у меня получается. Нет возможности, потому что крыша в доме течет. Об этом несколько лет назад написала «Комсомолка» – «У Соло-мина потекла крыша». После этого ее быстренько сделали. А через два года она опять потекла, но газеты уже молчали. Я куда-то обратился... А в прошлом году, в декабре – опять. И вот теперь я жду, когда все просохнет. Хочется, конечно, что-то сделать... Но то в одну глупость юридическую все упирается, то в другую… А я этим делом заниматься не умею, честно говоря. У меня, к счастью, спокойная семья. Творческая. Поэтому, ничего, лишь бы на голову не упало.
– Как обычно вы проводите свой отпуск?
– Практически никак, и всю жизнь так было. Три года назад болезнь заставила отдохнуть как следует. С тех пор провожу отпуск под Москвой. Для меня две недели уже достаточно. Дача – старенькая, довоенной постройки. Никаких вилл. Там у меня собаки. Четыре. Немецкая овчарка Маклай, терьер Ляля, дворняжка Лушка и «дворняг» Яшка. Они для меня – души. А в Москве у нас две кошки. Их тоже подобрали. Недавно внучка еще одного котеночка принесла. Так что кошки пока здесь, а собаки отдыхают на даче. Я им создаю все условия. Когда мне трудно и тяжело, еду туда к ним и с ними общаюсь…
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