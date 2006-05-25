ЧЕМУ УЛЫБАЕТЕСЬ, ЮРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ?

Его превосходительство Артист

Даже грозный Фамусов из «Горя от ума» в исполнении Соломина – прежде всего заботливый отец и благодетель для всех домашних. Но не стоит слишком обольщаться этой соломинской мягкостью и ласковостью. И в ролях, и в жизни, где Юрий Соломин руководит Малым театром России, за цветами, как говорится, скрывается сталь, за мягкой, облагороженной формой поведения – неколебимая верность идеалам. Юрий Соломин – хранитель русского традиционного театра. Этот театр верен своему «Боженьке» (так его называли артисты Малого), то есть великому драматургу А.Н.Островскому. Александр Николаевич сидит у входа в театр в виде памятника и явно отгоняет режиссерскую нечисть, в своей сатанинской гордыне возомнившую себя умнее Автора. Хранителю нелегко – со всех сторон наступают: почему не обновляешь театр, не искажаешь классических пьес, почему актеры до сих пор занимаются какими-то старомодными вещами, например, упражняют дикцию? Действительно, безобразие – актеров Малого до сих пор слышно! А хранитель продолжает свое дело – спокойно, ласково, упорно, изо дня в день. Это демоны носятся туда-сюда, падают и поднимаются. Для верного же дела надо сидеть на месте и терпенье Божье иметь. Только так.



Татьяна МОСКВИНА