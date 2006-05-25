На этой неделе в вашей жизни может бушевать стихия, влияние Нептуна повышает неопределенность в делах. Тельцы сейчас могут серьезно изменить свое будущее. Знакомства во второй половине мая по-новому раскроют перед вами мир. В пятницу-субботу можно улучшить финансовую ситуацию.