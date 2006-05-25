Телец
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
На этой неделе в вашей жизни может бушевать стихия, влияние Нептуна повышает неопределенность в делах. Тельцы сейчас могут серьезно изменить свое будущее. Знакомства во второй половине мая по-новому раскроют перед вами мир. В пятницу-субботу можно улучшить финансовую ситуацию.
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