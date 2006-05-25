Вы почувствуете хорошее настроение, но в финансовых вопросах возможны потери. Сейчас хорошее время для отдыха. Венера движется по вашему знаку, открывая в жизни новые приятные страницы. Женщины могут быть более активны. Во вторник и среду нужно избегать конфликтов и поспешных решений в семье.