Овен
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Вы почувствуете хорошее настроение, но в финансовых вопросах возможны потери. Сейчас хорошее время для отдыха. Венера движется по вашему знаку, открывая в жизни новые приятные страницы. Женщины могут быть более активны. Во вторник и среду нужно избегать конфликтов и поспешных решений в семье.
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