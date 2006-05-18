Автомобильные вопросы

СТРАХОВКА



ОСАГО – на «перекладных»?

Мою машину на транзитных номерах нужно перегнать из города в город. Могу ли я не покупать полис ОСАГО?

Н. Курневецкий

Порядок оформления полиса ОСАГО установлен федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Купив автомобиль, гражданин обязан застраховать гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее, чем через 5 дней после того, как он стал владельцем машины. Таким образом, без полиса ОСАГО с транзитными номерами можно ездить 5 дней. По истечении этого срока пользоваться машиной, на которую не оформлена страховка, запрещено. Советую вам в любом случае не оттягивать оформление полиса. Это в ваших же интересах: авария может случиться и с новой машиной на транзитных номерах.



15 дней без ремонта

Как скоро после аварии страховая компания обязана выплатить возмещение?

Г. Лаврова

Потерпевший должен предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу. После того как вы подадите это заявление, компания, отвечающая за выплаты, рассматривает эти документы в течение 15 дней со дня их получения. В законе не указано, идут ли в счет выходные дни, поэтому страховщики, как правило, считают только будни, из-за чего сроки растягиваются еще сильнее. В течение этих 15 дней фирма обязана либо произвести выплату потерпевшему, либо направить ему мотивированный отказ. Решение страховой компании можно опротестовать. Для этого необходимо предоставить все документы и доказательства (некоторые – повторно), а также сообщить все известные сведения, подтверждающие объем и характер вреда, причиненного жизни или здоровью пострадавшего.

Украденные «допы»

Из машины, застрахованной вместе с допоборудованием по плану КАСКО, украли магнитолу. Милиция предлагает завести уголовное дело. Правда ли, что до тех пор пока дело не закроют, я не смогу получить страховое возмещение? Можно ли не заводить уголовное дело, но страховку получить?

Г. Расков

Не ищите окольных путей. Милиция обязательно должна завести уголовное дело. Страховая компания в любом случае не заплатит вам до тех пор, пока вы этого не сделаете, поскольку для оформления выплаты нужна справка, подтверждающая факт возбуждения уголовного дела. Деньги за магнитолу вам перечислят по общим условиям через 15 дней. Ждать, пока уголовное дело закроют, не придется. Если преступника найдут, страховая компания потом сама потребует с виновного лица возмещения суммы, выплаченной вам по страховке.

Тарифы меньше стоимости

Страховая компания вернула мне подозрительно мало денег за ремонт разбитой машины. К моему изумлению оказалось, что тарифы, по которым в случае аварии считаются деньги за ущерб, значительно меньше реальной стоимости деталей. Разве это законно?

Г. Урицкий

Размер выплаты при некоторых видах страхования действительно может быть ниже стоимости деталей и работ. Такие нормы указаны в российском гражданском доказательстве. Для того чтобы приблизить размер выплаты к реальности, вы должны постараться максимально выполнить требования страховой компании. Отвезите машину (или то, что от нее осталось) в офис страховщика для осмотра. Фирма проведет независимую экспертизу и выяснит обстоятельства причинения вреда, определит размер убытков. Не начинайте ремонтировать машину или покупать к ней новые детали до того, как страховщик оценит ущерб. В противном случае компания может отказать вам в выплате, сославшись на то, что теперь невозможно достоверно установить наличие страхового случая и размер

ГИБДД

Открывайте багажник!

Недавно меня остановил гаишник и потребовал открыть для досмотра багажник автомобиля. Разве он имеет право обыскивать машину?

И. Гуртовой

Сотрудник ГИБДД может потребовать предъявить документы, удостоверяющие личность, и документы на право владения автомобилем, права. Машину ему разрешается досматривать только в том случае, если он предполагает, что в ней находятся орудия (например, нож или автомат) или предметы (например, труп или украденные вещи) преступления или правонарушения. Данная норма установлена Кодексом об административных правонарушениях. Если вас просят показать автомобиль, попробуйте поинтересоваться, в чем вас подозревают. В некоторых случаях может вводиться обязательная процедура досмотра транспортных средств. Но это ситуации исключительные – например, военное или чрезвычайное положение.

Проще заплатить штраф

Нарушил правила – и остановившему меня гаишнику предложил решить проблему полюбовно. А он сказал, что денег не возьмет и меня еще посадят за то, что я предложил ему взятку. Это он так пошутил?

К. И.

Ответственность за дачу взятки должностному лицу предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса РФ. Это преступление наказывается штрафом до 200 тыс. руб. либо штрафом в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок от 3-6 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. Но для назначения наказания, предусмотренного ст. 291 УК РФ, необходимо возбудить уголовное дело, доказать вину, направить дело в суд, который должен вынести обвинительный приговор с наложением конкретного наказания. На практике все эти стадии дело проходит очень редко. Но это не повод нарушать уголовное законодательство.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Бумажные права

Правда ли, что по доверенности на автомобиль, написанной от руки, больше ездить нельзя?

Г. Красин

Бумажные» доверенности по-прежнему действуют. Запрет на использование машины по такому документу устанавливается только для отдельных видов автотранспорта – в частности, спецтехники (например, машины со стрелой) или машины, принадлежащей юридическому лицу. Но обратите внимание: доверенность, написанная от руки, дает право лишь управлять транспортным средством, не более того. Если человеку, которому вы доверяете машину, необходимо ее, например, продать, вам придется оформить бумаги у нотариуса.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Авто в угоне

Купил подержанную иномарку. Оказалось, что машина в угоне. Что делать?

У. Винчук

Обращайтесь в милицию. Если автомашина в розыске на территории РФ, она будет у вас изъята – и, как это ни огорчительно, передана собственнику или страховой компании, которая возместила пострадавшему ущерб. По закону человек, продавший вам чужую машину, должен вернуть деньги. Можете попробовать получить их через суд. Если автомобиль объявлен в розыск иностранным государством, она может быть либо изъята, либо передана вам под ответственное хранение (как правило, применяется второй вариант). Если в течение года машину не потребует у вас настоящий собственник, вы признаетесь добросовестным приобретателем – и авто становится вашим на законных основаниях.