ПОЭТ ГОДА НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЛ СВОБОДУ
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Ника ДУБРОВА ]
– Олеся Александровна, как вы считаете, может ли писатель-женщина поднять такие темы, которые мужчине могут быть и вовсе не понятны?
– Я думаю, таких «специфически женских» тем, доступных пониманию и перу исключительно женщины-писательницы, в литературе не существует. Лев Толстой и Федор Достоевский дают нам образцы такого проникновения в самые потайные уголки женской психики, с какими не сравнятся никакие специфически женские психоаналитические литературные тексты. И напротив, непревзойденным мастером такого «мужского» жанра, как детектив, остается Агата Кристи.
Деревья
Кабы речь деревьев могла понимать – за гнутый пятак
не цеплялась бы к жизни своей, жила б ликуя...
У людей – какие слова? Все не слава Богу им, все не так.
У деревьев же – слава Богу все, аллилуйя!
От людей какой получишь привет, какой прием?
Дай, уйди-подвинься, отстань да сделай...
А деревья благодарственный – зеленый – поют псалом,
золотой – величальный и благоговейный – белый.
И когда они в черном смиренье идут сквозь тьму,
люди страсти свои им приписывают и от страха
без оглядки бегут – неизвестно куда, к кому? –
спотыкаясь и вновь на себя натыкаясь с размаха.
– Вас наградили одной из самых престижных поэтических премий. Ее денежный эквивалент составляет весьма значительную сумму. На что вы собираетесь ее потратить?
– Я хочу купить за нее кусочек личной свободы – ведь последние пятнадцать лет, несмотря на то, что я – один из самых печатающихся поэтов, сумма моих литературных гонораров была столь ничтожна, что я вынуждена была зарабатывать деньги побочными занятиями, от которых теперь могу отказаться.
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