ПОЭТ ГОДА НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЛ СВОБОДУ

Деревья



Кабы речь деревьев могла понимать – за гнутый пятак

не цеплялась бы к жизни своей, жила б ликуя...

У людей – какие слова? Все не слава Богу им, все не так.

У деревьев же – слава Богу все, аллилуйя!

От людей какой получишь привет, какой прием?

Дай, уйди-подвинься, отстань да сделай...

А деревья благодарственный – зеленый – поют псалом,

золотой – величальный и благоговейный – белый.

И когда они в черном смиренье идут сквозь тьму,

люди страсти свои им приписывают и от страха

без оглядки бегут – неизвестно куда, к кому? –

спотыкаясь и вновь на себя натыкаясь с размаха.