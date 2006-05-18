В ЦИСКАРИДЗЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО

– Поэт писал: «Цель творчества – самоотдача». Николай, а вы можете о себе сказать, что работа для вас является самым главным в жизни?

– Довольно долго в моей жизни не было ничего, кроме работы. Начав заниматься балетом в раннем возрасте, я посвящал ему все свое время. Наверное, поэтому достиг успехов и обогнал многих коллег. Но в какой-то момент почувствовал, что накопилась огромная усталость. И в 28 лет я опомнился. Мне стало скучно оттого, что моя жизнь – это только зал. Тогда я первый раз нарушил режим и не спал ночь. Ничего страшного не произошло. И с того момента я стал больше отдыхать, чаще встречаться с друзьями, иногда позволяю себе посидеть до пяти утра. Конечно, я и сейчас много занимаюсь, но если встает выбор между лишним заработком и отдыхом, выбираю отдых.

– У вас репутация «неудобного артиста», который танцует под собственное настроение и постоянно что-то меняет, чуть ли ни в каждом спектакле. Это так?

– Например, я танцевал три «Жизели» подряд. Глупо делать одно и то же, я не умею так. Каждый день я что-то менял, что-то прибавлял, что-то убирал, потому что у меня было такое настроение. Бывало, что мой педагог Николай Борисович Фадеечев подходил и говорил: «Коля, вот это хорошо получилось, оставь, а вот это я бы не убрал, потому что разрушается ткань спектакля…» Вот так что-то остается, что-то со временем уходит. Но должен происходить процесс, иначе будет неинтересно.

– Какие детали вы стараетесь найти в первую очередь, работая над ролью?

– Стараюсь понять национальность героя. Затем его социальное положение, происхождение. Эти детали очень сильно откладывают отпечаток на поведение. Надо для начала элементарно понять походку. Дворянин никогда не двигается, как плебс. И движения рук у него другие. Если с этим все ясно, то дальше ты выстраиваешь характер в зависимости от той ситуации, которая есть в пьесе. Детство и юность я провел в Тбилиси, а это очень демократичный город. Там живут люди разных конфессий, национальностей. Я человек наблюдательный и всегда замечал, насколько поведение людей зависит от их природных данных. Вот это я и пытаюсь выяснить для себя в первую очередь.

– Как вы относитесь к высказыванию, что балет – это возвышенный стриптиз?

– Может быть. Ведь сначала в балете едва показывали щиколотку, потом женские юбочки стали укорачиваться, потом у мужчин укоротились килты, а теперь можно сказать, что современный балет – самое целомудренное искусство. Потому что когда приходишь в клуб, тебе чуть ли не с порога уже показывают все органы.

– Скажите, а если бы не сложилось с балетом, кем бы вы стали?

– Знаете, я ведь вырос в семье, где никто не имел никакого отношения к театру. И, наверное, поэтому мое увлечение не воспринималось всерьез. Но этот мир меня страшно привлекал. Не будучи ребенком актера, я не мог бывать за кулисами, но я так мечтал туда пробраться, за эту рампу! Даже если бы я не стал артистом балета, начал бы рисовать, стал театральным художником или художником по свету.

– Какой самый сумасшедший поступок вы совершили в своей жизни?

– Стал артистом балета. Сумасшедший поступок, я сейчас это понимаю. Прийти туда с улицы, без всякой протекции, очертя голову, полное безумие! Сейчас я думаю – какой был наивный, самонадеянный мальчик. Наверное, мне помогло непонимание своей наглости. Но я так верил в свою гениальность! (Смеется.)

– Много трудностей пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь, в Большом?

– Очень много и прежде всего нужно было постоянно преодолевать противодействия самых разных людей. Меня все время останавливали, говорили – не ходи, не получится, театральный мир некрасивый, Большой театр – вертеп разврата… Но знаете, сколько человека не предупреждай, пока он сам не ударится, ничего не поймет. Например, моя няня много раз говорила – не подходи к плите. А однажды взяла мою руку и поднесла к огню. И я больше близко к плите не подходил. А здесь я сам полез в огонь, потому что был уверен – попаду в Большой театр и стану здесь первым. Так и получилось.

– А что сейчас для вас является трудным, кроме работы над ролью, разумеется?

– Наверное, противостоять лести. Много лет работая «звездой» (смеется), часто слышишь комплименты. Если ты умный, то научишься различать, где – правда, а где – банальная комплиментарность. И нужно много сил, чтобы сохранить объективный взгляд на себя.

– Как вам это удается?

– Смотрю на себя в зеркало, придирчиво оцениваю.

– Так это только внешне?

– При чем здесь «внешне»? Вы не понимаете! Конечно, моя профессия – прежде всего внешность. Красивые линии, красивый прыжок. Но это накладывает отпечаток на все. Поведение человека должно быть красивым. Во всем. Вот говорят, для того чтобы сыграть отрицательного персонажа, надо его безумно полюбить и оправдать все поступки. Себя тоже надо любить, даже с недостатками, это правильно. Но если ты начнешь оправдывать все свои поступки… Надо быть прежде всего честным с собой. Это моя философия.

– А что входит для вас в понятие красоты человека?

– Конечно, сначала внешность. Для меня очень важны руки. Это такая существенная деталь, которая много говорит о характере человека. Движения рук, их форма, рукопожатие. Иногда я могу начать уважать человека только за его руки.

И еще для меня очень важна аккуратность. Не обязательно быть одетым от дорогих марок, главное, чтобы это было чисто.

– Что, на ваш взгляд, можно простить женщине из того, что нельзя простить мужчине?

– Глупость. Мужчине нельзя простить, а женщине можно, если она красивая.