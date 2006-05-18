ПОДДЕЛЬНЫЙ ТАРКОВСКИЙ

Слаба твоя держава



«Годунов» — спектакль, сделанный в 1983 году в лондонском Ковент-Гарден выдающимся кинорежиссером Андреем Тарковским. В 90-м, уже после его смерти, ассистенты перенесли постановку на сцену Мариинского театра со всей возможной тщательностью. Но в 2006 году от Тарковского не осталось ни-че-го.

Режиссером возобновления значится Иркин Габитов — дюжинный мариинский ремесленник, за три (!) дня сляпавший вполне бессмысленное зрелище, на котором гордо красуется имя Тарковского.

Такое ощущение, что Габитов стремился привести этого «Годунова» к принятым стандартам оперной пошлости: Марина Мнишек непрерывно картинно глядится в зеркало, Мисаил в сцене народной смуты под Кромами бесконечно хороводит с топором, перемазанным красной краской (у Тарковского, говорят, топор лишь мелькал на секунду), Шуйский поет «Король и папа за него!» и воздевает руку в благословении — обычная глупость артиста, которому хочется подкрепить вокальный акцент жестом. Но кого он благословляет? Самозванца, что ли?

Разве что Владимиру Огновенко, который был одним из исполнителей Бориса в подлинном спектакле Тарковского, удавалось иногда вырваться из круговорота общей пустой суеты. Замысел Тарковского о том, что Борис — из другой цивилизации, что он много умнее дикой толпы варваров, во главе которых оказался, теперь приобрела другой смысл: просто артист, исполняющий эту роль, получше остальных.



Россия – это крупно



На следующий день Огновенко предстал прямо-таки выдающимся Иваном Хованским. «Хованщину» в 1960-м поставил Леонид Баратов, в 2000-м ее с умом и толком восстановили, и сейчас она являет собой образец утраченного мастерства делать традиционную реалистическую русскую оперу. Декорации Федора Федоровского изображают все, что предусмотрено либретто, сочиненном самим Мусоргским: Красную площадь, стрелецкую слободу, скит и т. д. И хор не болтается хаотично в поисках, чем бы себя занять, но работает выразительно и слаженно. И актеры-певцы — а в этот вечер был исключительный состав — существовали, как рыбы, долго мучавшиеся без воды и, наконец, в нее попавшие. И оркестр Валерия Гергиева, накануне — «никакой», вялый и необязательный, преобразился: в нем ворочались валуны, сверкали молнии, шелестела листва, полыхало пожарище — словом, происходила во всю мощь грандиозная народная драма Мусоргского.

Все на сцене и в оркестре поверили в возможность трагических страстей — заставив и нас поверить в реальность этой страшной, мутной, кровавой российской истории.



Шаг вперед – два назад



Валерий Гергиев на пресс-конференциях не раз говорил примерно следующее: «Вот вы все ругаете режиссуру — а назовите мне хоть одно достойное имя, и я его завтра же приглашу». Тем временем в 2002-м французы Моше Ляйзер и Патрис Корье поставили в Мариинке замечательного, на диво живого «Евгения Онегина» — и где они? Пропали, как и вовсе не бывали. Получается так: удача никак не способствует продолжению сотрудничества. Столь экстравагантную художественную политику правильнее всего определить пословицей «Назло мужу сяду в лужу».