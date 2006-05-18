НА МОРЕ ЧЕРНОМ

Мы продолжаем публикацию романа в стихах поэта Ильи Резника. Главный герой Боба Грек идет по жизни легко и беззаботно, не замечая мелких неурядиц.

Однажды в море Черном в жаркий

зной

Друзья и Боба Грек бычков ловили.

И на шаланде с ними был седой

Евтихий Емельяныч Куренной,

Которого в Одессе все любили.

Был у бычков сегодня выходной.

Нажрались, видно, с вечера от пуза.

Попался только рак с одной клешней,

Подлещик, изможденный и худой,

И дама студенистая – медуза.

Нет клева. Да и хрен собачий с ним! –

Заметил Боба без большой досады, –

Займемся делом несколько другим –

Махнем по волнам в сторону Отрады.

На берегу раздули костерок,

Прикупленных рыбешек наварили,

По кружкам разделили коньячок,

Клоповий запашок пивком запили.

Евтихий Емельяныч разомлел,

Перстами почесался под тельняшкой,

И песню конармейскую запел,

Как возмущенный разум в нем кипел,

Как белых он рубал каленой шашкой.

А Грек сидел у моря на краю

И песню слушал эту по-житейски.

Потом сказал: «Христом тебя молю –

Про юность беспокойную свою

Нам расскажи, герой

красногвардейский!»

Крутнул Евтихий Емельяныч ус

И начал неспеша повествованье.

Потом пошел-пошел, вошел во вкус,

И рассказал, как привели к восстанью

Голодные, народные страданья.

– Я Зимний брал в 17-м году.

С винтовкою я шел четвертым справа.

Гремело все. Шипело, как в аду,

И вдруг на мое горе, на беду

Бежит – кричит навстречу мне шалава.

А Зимний защищал со всех сторон

(Когда я в бой кровавый шел

четвертым)

Отборный, хлопцы, женский батальон,

Составленный из белой бабьей контры.

Она стреляла, преграждая путь,

Всю площадь, по которой мы бежали.

Я понял, что судьбу не обмануть.

– Стреляй! – я заорал, подставив грудь,

И мне на грудь упала эта краля.

– А дальше что? – спросил рябой рыбак,

Которого к обеду мы не ждали.

– А дальше было все примерно так:

Две шишки. Третий съезд. Законный

брак.

Коммуна. Заключение. Барак.

Свобода. И любовь на сеновале.

Загуркало собранье: «Оба-на!»

А как теперь живет твоя семейка?

Куда девалась первая жена,

Что с Зимнего Дворца – белогвардейка?

– Жива, здорова, как зеленый лист.

Хранит от пыли вещи и квартиру.

Моя белогвардейка – активист,

Пол моет в среду в Комитете Мира!

Наш Боба поднял кружку с коньяком:

– Пью за Одессу. И за шум акаций.

За деда – молодца. За вас мерзавцы.

За близких и родных, а уж потом

За страны всех Объединенных Наций.