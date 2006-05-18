НА МОРЕ ЧЕРНОМ
№ 2(2) от 18.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Однажды в море Черном в жаркий
зной
Друзья и Боба Грек бычков ловили.
И на шаланде с ними был седой
Евтихий Емельяныч Куренной,
Которого в Одессе все любили.
Был у бычков сегодня выходной.
Нажрались, видно, с вечера от пуза.
Попался только рак с одной клешней,
Подлещик, изможденный и худой,
И дама студенистая – медуза.
Нет клева. Да и хрен собачий с ним! –
Заметил Боба без большой досады, –
Займемся делом несколько другим –
Махнем по волнам в сторону Отрады.
На берегу раздули костерок,
Прикупленных рыбешек наварили,
По кружкам разделили коньячок,
Клоповий запашок пивком запили.
Евтихий Емельяныч разомлел,
Перстами почесался под тельняшкой,
И песню конармейскую запел,
Как возмущенный разум в нем кипел,
Как белых он рубал каленой шашкой.
А Грек сидел у моря на краю
И песню слушал эту по-житейски.
Потом сказал: «Христом тебя молю –
Про юность беспокойную свою
Нам расскажи, герой
красногвардейский!»
Крутнул Евтихий Емельяныч ус
И начал неспеша повествованье.
Потом пошел-пошел, вошел во вкус,
И рассказал, как привели к восстанью
Голодные, народные страданья.
– Я Зимний брал в 17-м году.
С винтовкою я шел четвертым справа.
Гремело все. Шипело, как в аду,
И вдруг на мое горе, на беду
Бежит – кричит навстречу мне шалава.
А Зимний защищал со всех сторон
(Когда я в бой кровавый шел
четвертым)
Отборный, хлопцы, женский батальон,
Составленный из белой бабьей контры.
Она стреляла, преграждая путь,
Всю площадь, по которой мы бежали.
Я понял, что судьбу не обмануть.
– Стреляй! – я заорал, подставив грудь,
И мне на грудь упала эта краля.
– А дальше что? – спросил рябой рыбак,
Которого к обеду мы не ждали.
– А дальше было все примерно так:
Две шишки. Третий съезд. Законный
брак.
Коммуна. Заключение. Барак.
Свобода. И любовь на сеновале.
Загуркало собранье: «Оба-на!»
А как теперь живет твоя семейка?
Куда девалась первая жена,
Что с Зимнего Дворца – белогвардейка?
– Жива, здорова, как зеленый лист.
Хранит от пыли вещи и квартиру.
Моя белогвардейка – активист,
Пол моет в среду в Комитете Мира!
Наш Боба поднял кружку с коньяком:
– Пью за Одессу. И за шум акаций.
За деда – молодца. За вас мерзавцы.
За близких и родных, а уж потом
За страны всех Объединенных Наций.
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