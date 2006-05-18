Иран готовится топить нефтяные танкеры

СОВСЕМ недавно весь мир обсуждал письмо президента Ирана Ахмадинаджата его коллеге из США – Джорджу Бушу. О нем известно то, что оно написано на 18 страницах и содержит философские размышления иранца о положении в мире. В письме предлагается открыть канал прямой связи между лидерами стран. В обмен Тегеран просит смягчить позицию США по ядерной программе Ирана. Буш предложение отверг.



20 мая должно стать последним рубежом, когда ООН либо примет резолюцию по ядерной программе Тегерана, либо США начнут действовать самостоятельно. Говорят о возможности нанесения Америкой ракетно-бомбового удара по 18 секретным объектам Ирана. Естественно, есть и сдерживающие факторы. Иран сравнительно легко может спровоцировать восстание шиитов на значительной территории в Ираке. Американские войска окажутся в положении заложников. Число жертв среди них может стать огромным. Внутри самого Ирана за один месяц может быть мобилизовано до 18 миллионов «штыков».

Есть и коварный план вывода из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии и Кувейте. Европа останется без топлива.

Но главная опасность – блокирование Ормузского пролива. Танкеры с нефтью идут через него беспрерывно. К примеру, Япония обеспечивает себя нефтью на 80% именно через этот пролив. Но больше всех достанется Израилю. Его ждет ракетный удар.

Цена на сырую нефть в мире, случись военный конфликт, может дойти до 110 долларов за баррель. Начнется обвал курса доллара по отношению к ведущим валютам мира.

Исходя из такого сценария понятно, почему в Москве всеми силами противятся силовому варианту. Последствия войны больно ударят по всем соседям Ирана. Сопротивляется эскалации конфликта и Китай. Из Ирана он получает львиную долю сырой нефти.