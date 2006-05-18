Галина ВИШНЕВСКАЯ, женщина и голос

– Галина Павловна, многие актрисы и певицы не любят юбилейные даты…

– Это не про меня. Я бодра, весела, полна сил, планов. И, кстати, совершенно не скрываю свой возраст. Наоборот, я им горжусь. Пусть другие так попробуют!

– Уже четыре года существует ваш Центр оперного пения. Есть достойная смена среди молодых?

– Есть, но ими надо заниматься. Потому что, закончив консерваторию, они не умеют ничего! Хорошо, если не испортили голос, как это бывает в большинстве случаев. Прекрасно, если он или она могут спеть хотя бы две-три арии. О том, чтобы петь сразу репертуар, не может быть и речи. Первый год у меня уходит на то, чтобы освободить голосовой аппарат. Ни в одном театре мира этим не будет заниматься никто. Там свои планы, заботы, им надо работать, а не возиться с молодежью. Я считаю, что такие школы, как моя, должны быть в любой стране.

– Как вы оцениваете состояние Большого театра сегодня? Что бы вы сделали, став директором Большого?

– Большой театр переживает очень тяжелое время. Артисты побежали в разные стороны. Костяк рассыпался. Понятно, на эти зарплаты здесь жить невозможно. Гранты? За границей все равно больше платят. Я считаю, надо сделать вот что – распустить труппу и набрать новую на очень ограниченный репертуар. Все равно сейчас поют 30 человек, остальные сидят на нищенской зарплате и злятся. Надо сделать 4 русские оперы, 4 западные и все. И так набрать труппу, чтобы они могли петь весь репертуар. Будет человек 40-50, достаточно! Не нужно семи исполнительниц на роль Татьяны, хватит двух-трех. Вообще, надо посмотреть, как был устроен Императорский театр. Какие были нормы, сколько пели артисты, сколько получали. В царское время самые большие деньги певцам платила Россия. Вся Италия пела здесь. Если нашим платить хорошие деньги, никто никуда не побежит. Заработают нормально, купят все, что нужно, поедут посмотреть мир, попоют там (петь там обязательно надо!) и вернутся. Русские певцы должны жить в России.

– Галина Павловна, вы всегда были в прекрасной форме. Хотя традиционный образ оперной певицы – это крупная, дородная дама. Лишний вес для певца – это профессиональная особенность или распущенность?

– Распущенность. Я когда пела, весила всегда 60 кг. Каждый день вставала на весы. Если набегал лишний килограмм, голодала. У меня же был молодой репертуар – Татьяна из «Онегина», например. Должна была соответствовать образу.

– А как относитесь к нынешнему увлечению диетами?

– Это ужасно! Выходят на подиум скелеты какие-то! Ведь все эти дома мод берут для показов девочек лет 14-15 и под метр восемьдесят ростом. Они выходят, а взрослые женщины на них смотрят и пытаются стать такими же. Потом начинаются эти анорексии, которые до смерти доводят… Несчастные женщины!

– Галина Павловна, вы сильная, волевая женщина. Как вам удается это скрывать, скажем, в семейной жизни?

– Становлюсь сильной, когда надо, но хочу быть слабой. И мне это удается. Я всегда обращаюсь к Славе за советом, никогда без него не принимаю никаких серьезных решений. Даже если могу что-то сделать без него, все равно подойду и спрошу совета. Мне нужна мужская уверенность. Не хочу коня на скаку останавливать, не хочу! Хочу, чтобы пожалели в нужный момент. Знаете, как говорят русские – твой-то тебя жалеет? А это значит – что? Что он тебя понимает. Проблемы женские, они особые. Если мужчина это понимает, женщина с ним будет долго.

– А он с ней будет долго, если она?..

– Дает ему возможность быть сильным.

– Прекрасный секрет семейного счастья! А кроме этого что еще?

– Никогда не надо переделывать друг друга. Бесполезно. Не можешь жить с тем, за кого вышла, разводись, пока не поздно. Уходи, но не переделывай, не трать время.