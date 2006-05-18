МОГ ЛИ ДИССИДЕНТ СОХРАНИТЬ СССР?

Боюсь, нынешним молодым это имя уже мало что говорит. Какой-то правозащитник, академик. А, он еще водородную бомбу изобрел! Сахаров и для тех, кто постарше, остался безвозвратным советским прошлым – когда вечером вся страна включала «голоса», а из приемника, сквозь вой глушилок: «Как заявил сосланный в Горький академик Сахаров…»

В перестройку мы впервые увидели его на трибуне. Все жили ожиданием перемен, Межрегиональной депутатской группой, молодым напористым Ельциным… Сахаров умер в 1989-м. Все, что было со страной и с нами дальше, – уже без него.

Удача для политика – уйти вовремя. Трагедия для политика – остаться в памяти людей чудаком-идеалистом. Именем Сахарова назвали проспект, а он тупиковый, никуда не ведет – символично!

С Сахаровым (и многими его соратниками) – интересная ситуация. В диссидентские времена они противостояли советскому режиму. СССР рухнул. Его падение множеству людей принесло лишь горе. И велик соблазн обратить свое негодование именно на диссидентов: ах, негодяи, это они раскачивали лодку!

Питирим Сорокин, замечательный русский мыслитель, как-то заметил: в революции никогда не виноваты революционеры. Революционеры – сопутствующий фактор, но рушится система из-за собст­венных ошибок. В случае с Сахаровым и его единомышленниками можно сказать то же самое.

Тут вообще полезно разобраться – чего он хотел, а чего не хотел. Просматривая сегодня сахаровские работы, с любопытством отмечаешь: есть разница между тем, что он действительно говорил, и тем, что, как нам сейчас кажется, он должен был говорить.

Помним ли, что Сахаров совсем не рвался утверждать в стране капитализм? Он выступал за конвергенцию – процесс сближения двух систем. Строй, при котором бы сочетались сильные стороны социализма и капитализма. Но когда сегодня без конца повторяется, что рыночная экономика должна сочетаться реальными социальными гарантиями – не о том ли речь? Помним ли, что Сахаров не был пацифистом, гордился своим участием в создании бомбы, подчеркивал, что эта работа помогла обеспечить силовое равновесие – и тем способствовала миру?

Он совсем не считал, что крупные предприятия, железные дороги, полезные ископаемые должны переходить в частные руки. Он не считал, что после Чернобыля надо сворачивать ядерную энергетику. Сам ученый, он уж точно не хотел, чтобы отечественная наука впала в нищету.

А сахаровский проект Конституции, предложенный Съезду народных депутатов? Там был проект нового Союзного договора, идея Европейско-Азиатского Союза Советских Республик. Великое государство сохранялось, просто республикам предоставлялся хозрасчет. Да, в этом проекте была масса спорных моментов – но по нему вообще спорить не захотели! Что в итоге? Потеряли страну.

Список можно продолжать.

Многие сахаровские публикации давних лет сегодня странно перечитывать. Какие-то люди, за которых он без конца вступался, диссиденты, правозащитники, баптисты, национальные деятели – давно забытые имена. Но на зону-то их советская власть действительно отправляла ни за что. Сахаров требовал, чтобы перестали лить грязь на его жену, на него самого. Нормальная реакция нормального человека.

…Тем временем вектор развития общества изменился. Даже те, кто Сахарова не любит, сегодня могут говорить об этом на всех углах, потому что Андрей Дмитриевич такого права добивался для всех. Просто когда-то нам казалось, что от этого и произойдет всеобщее счастье. Забывалась простая истина: решение одних проблем порождает другие.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Сахаров – герой нашего времени?

Любовь Ящук, 78 лет, Мос­ков­с­кая область:

Сахаров был просто порядочным, честным человеком, не шел против своих убеждений. Я не считаю, что Сахаров – герой нашего времени.



Владимир Винокур, народный артист:

Он герой во все времена: и в XX, и в XXI веке, и в будущем. Во-первых, он – ученый мирового значения. Во-вторых, человек, который перешагнул через страх. Андрей Дмитриевич боролся за жизнь, а это самое главное.



Юлия Харламова, политолог, 22 года, Петропавловск-Камчатский:

Сахаров полагал, что необходимо преодолеть конфронтацию двух ядерных систем и начать демилитаризацию. Процесс распада политической системы того времени нельзя было остановить. И Горбачев использовал идеи «отца водородной бомбы» для формирования внутренней и внешней политики государства.

Валерий Семенов, лауреат Госпремии РФ в области науки и техники, 54 года, Москва:

Я думаю, что это один из самых известных людей нашего времени.



Ульяна Лаптева, актриса театра «Современник», 26 лет, Москва:

Скорее нет, чем да. Создание водородной бомбы «перевешивает» все его последующие заслуги в борьбе за мир.