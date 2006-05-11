1. Ес­ли ре­бе­нок по­лу­чит двой­ку в шко­ле, ка­кие ва­ши действия?

• за­дам хо­ро­шую треп­ку, зас­тав­лю си­деть до­ма и зуб­рить – 2;

• по­мо­гу ре­бен­ку ра­зоб­рать­ся с но­вой те­мой и вы­у­чить урок – 3;

• по­лу­чил двой­ку, по­лу­чит и трой­ку. Ни­че­го страш­но­го – 1;

• пой­ду в шко­лу и уст­рою учи­те­лям вы­во­лоч­ку – 4.



2. Ес­ли ре­бе­нок возь­мет без спро­са день­ги и все пот­ра­тит, что вы бу­де­те де­лать?

• шку­ру с не­го спу­щу! – 2;

• про­ве­ду бе­се­ду, пос­та­ра­юсь все вы­яс­нить – 3;

• пус­кай бе­рет, для не­го и ра­бо­таю – 4;

• мои день­ги где по­па­ло не ва­ля­ют­ся – 1.

3. Сколь­ко вре­ме­ни в день вы про­во­ди­те в об­ще­нии с ре­бен­ком?

• не­об­хо­ди­мый ми­ни­мум – 2;

• ден­но и нощ­но! – 4;

• все сво­бод­ное вре­мя! – 3;

• у ме­ня нет лиш­не­го вре­ме­ни для об­ще­ния – 1.

4. Вы чи­та­ли сво­е­му ре­бен­ку в детстве пе­ред сном сказ­ки?

• сис­те­ма­ти­чес­ки – 3;

• из­ред­ка – 1;

• ни­ког­да, чи­тал(а) суп­руг(а) – 0;

• ни к че­му ре­бен­ку пе­ред сном за­би­вать го­ло­ву вся­кой ерун­дой – 2.



5. Как ва­ша семья про­во­дит лет­ний от­дых?

• па­па – на за­пад, ма­ма – на юг, де­ти – в ла­герь! – 1;

• ста­ра­ем­ся всег­да вмес­те: и до­ма, и в по­хо­ды, и на мо­ре – 3;

• отп­рав­ля­ем де­тей гос­тить к родствен­ни­кам или в ла­герь – 2;

• ку­да ре­бе­нок по­же­ла­ет, ту­да и по­е­дет – 4.

6. Вы час­то да­е­те де­тям со­ве­ты?

• еже­ми­нут­но – 2;

• упа­си гос­подь со­ве­то­вать. Де­ти са­ми все зна­ют – 4;

• по не­об­хо­ди­мос­ти – 3;

• со­ве­тую всем ни­ко­му и ни­ког­да не со­ве­то­вать – 1.



7. Пос­ле ссо­ры с ре­бен­ком кто пер­вым идет на при­ми­ре­ние?

• тот, кто пер­вым осоз­на­ет свою неп­ра­во­ту – 3;

• ник­то и ни­ког­да – 1;

• ко­неч­но, дол­жен ре­бе­нок, ведь он же млад­ше – 2;

• всег­да я, жал­ко ди­тят­ко! – 4.

8. До­ве­ря­ет ли вам ре­бе­нок сек­ре­ты?

• в ми­ну­ты отк­ро­ве­ний – да – 3;

• все сек­ре­ты уз­наю от со­се­дей и зна­ко­мых – 4;

• его сек­ре­ты мне ни к че­му – 1;

• ни­ку­да не де­нет­ся, приж­му – как ми­лень­кий до­ве­рит – 2.

9. Ста­ра­е­тесь ли вы ис­пол­нить все же­ла­ния сво­е­го ре­бен­ка?

• бе­зус­лов­но, все до еди­но­го – 4;

• да, ес­ли поз­во­ля­ют сред­ства и вре­мя – 3;

• же­ла­ния – да, кап­ри­зы – нет – 2;

• де­ти долж­ны вы­пол­нять же­ла­ния ро­ди­те­лей – 1.

10. Спо­соб­ны ли вы пе­ре­дать сво­е­го ре­бен­ка на дли­тель­ный срок (бо­лее ме­ся­ца) на вос­пи­та­ние ка­зен­но­му уч­реж­де­нию или родствен­ни­кам?

• толь­ко ес­ли вы­нуж­да­ют обс­то­я­тель­ства – 3;

• имен­но так я и пос­ту­паю – 2;

• ни в ко­ем слу­чае – 4;

• пусть жи­вет, где хо­чет – 1. Давайте подсчитаем сумму полученных очков

От 10 до 15. Рав­но­душ­ный.

Вы счи­та­е­те де­тей по­боч­ным про­дук­том сво­ей жиз­ни, до­вес­ком. Ло­зунг «Хо­чу по­жить для се­бя!» яв­ля­ет­ся глав­ной точ­кой в пост­ро­е­нии ва­ших вза­и­мо­от­но­ше­ний с ре­бен­ком. Вы жи­ве­те сво­ей жизнью, в ко­то­рой ре­бен­ку не на­хо­дит­ся мес­та. С каж­дым го­дом вы все даль­ше от­да­ля­е­тесь друг от дру­га. Обы­ден­ные встре­чи не не­сут теп­ло­ты и ра­дос­ти от об­ще­ния. Материаль­ное – един­ствен­ное, что вас еще свя­зы­ва­ет.



От 16 до 25. Дес­пот.

Вы пре­бы­ва­е­те в пол­ной уве­рен­нос­ти, что вы – гла­ва семьи. И по­э­то­му ре­бе­нок дол­жен неп­ре­мен­но слу­шать вас и бесп­ре­кос­лов­но вы­пол­нять все ва­ши тре­бо­ва­ния. Ва­ши суж­де­ния – ис­ти­на в пос­лед­ней инс­тан­ции. Мне­ние ре­бен­ка вас не ин­те­ре­су­ет. У вас име­ет­ся чет­кий план действий в от­но­ше­нии вос­пи­та­ния и обу­че­ния ре­бен­ка. Соп­ро­тив­ле­ние ре­бен­ка ва­ше­му не­ис­то­во­му на­по­ру толь­ко под­ли­ва­ет мас­ла в огонь. И, выр­вав­шись изпод ва­ше­го над­зо­ра, «пос­луш­ник» бу­дет де­лать все на­о­бо­рот. Прос­то так! Наз­ло...



От 26 до 34. Друг.

У вас до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния с ре­бен­ком. Вы в кур­се всех его ма­лень­ких нес­час­тий и ра­дос­тей. Ре­бе­нок счи­та­ет вас са­мым близ­ким дру­гом и ста­ра­ет­ся не огор­чать вас ни сло­вом, ни действи­ем. Ре­бе­нок ви­дит в вас на­деж­ную опо­ру и за­щи­ту. Вы го­во­ри­те друг с дру­гом на рав­ных. Ва­ши от­но­ше­ния пост­ро­е­ны на обо­юд­ном ува­же­нии.



От 35 до 40. Прис­лу­га.

Ваш ре­бе­нок отк­ро­вен­но по­мы­ка­ет ва­ми. Под­рас­тая, он все ча­ще пе­рес­та­ет счи­тать­ся с ва­шим мне­ни­ем. Вы в от­ча­я­нии ду­ма­е­те: «Что слу­чи­лось с мо­им лас­ко­вым преж­де ма­лы­шом?», а вы прос­то по собствен­но­му же­ла­нию по­па­ли ему в ус­лу­же­ние.