Вы и Ваши дети
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
1. Если ребенок получит двойку в школе, какие ваши действия?
• задам хорошую трепку, заставлю сидеть дома и зубрить – 2;
• помогу ребенку разобраться с новой темой и выучить урок – 3;
• получил двойку, получит и тройку. Ничего страшного – 1;
• пойду в школу и устрою учителям выволочку – 4.
2. Если ребенок возьмет без спроса деньги и все потратит, что вы будете делать?
• шкуру с него спущу! – 2;
• проведу беседу, постараюсь все выяснить – 3;
• пускай берет, для него и работаю – 4;
• мои деньги где попало не валяются – 1.
3. Сколько времени в день вы проводите в общении с ребенком?
• необходимый минимум – 2;
• денно и нощно! – 4;
• все свободное время! – 3;
• у меня нет лишнего времени для общения – 1.
4. Вы читали своему ребенку в детстве перед сном сказки?
• систематически – 3;
• изредка – 1;
• никогда, читал(а) супруг(а) – 0;
• ни к чему ребенку перед сном забивать голову всякой ерундой – 2.
5. Как ваша семья проводит летний отдых?
• папа – на запад, мама – на юг, дети – в лагерь! – 1;
• стараемся всегда вместе: и дома, и в походы, и на море – 3;
• отправляем детей гостить к родственникам или в лагерь – 2;
• куда ребенок пожелает, туда и поедет – 4.
6. Вы часто даете детям советы?
• ежеминутно – 2;
• упаси господь советовать. Дети сами все знают – 4;
• по необходимости – 3;
• советую всем никому и никогда не советовать – 1.
7. После ссоры с ребенком кто первым идет на примирение?
• тот, кто первым осознает свою неправоту – 3;
• никто и никогда – 1;
• конечно, должен ребенок, ведь он же младше – 2;
• всегда я, жалко дитятко! – 4.
8. Доверяет ли вам ребенок секреты?
• в минуты откровений – да – 3;
• все секреты узнаю от соседей и знакомых – 4;
• его секреты мне ни к чему – 1;
• никуда не денется, прижму – как миленький доверит – 2.
9. Стараетесь ли вы исполнить все желания своего ребенка?
• безусловно, все до единого – 4;
• да, если позволяют средства и время – 3;
• желания – да, капризы – нет – 2;
• дети должны выполнять желания родителей – 1.
10. Способны ли вы передать своего ребенка на длительный срок (более месяца) на воспитание казенному учреждению или родственникам?
• только если вынуждают обстоятельства – 3;
• именно так я и поступаю – 2;
• ни в коем случае – 4;
• пусть живет, где хочет – 1.
Давайте подсчитаем сумму полученных очков
От 10 до 15. Равнодушный.
Вы считаете детей побочным продуктом своей жизни, довеском. Лозунг «Хочу пожить для себя!» является главной точкой в построении ваших взаимоотношений с ребенком. Вы живете своей жизнью, в которой ребенку не находится места. С каждым годом вы все дальше отдаляетесь друг от друга. Обыденные встречи не несут теплоты и радости от общения. Материальное – единственное, что вас еще связывает.
От 16 до 25. Деспот.
Вы пребываете в полной уверенности, что вы – глава семьи. И поэтому ребенок должен непременно слушать вас и беспрекословно выполнять все ваши требования. Ваши суждения – истина в последней инстанции. Мнение ребенка вас не интересует. У вас имеется четкий план действий в отношении воспитания и обучения ребенка. Сопротивление ребенка вашему неистовому напору только подливает масла в огонь. И, вырвавшись изпод вашего надзора, «послушник» будет делать все наоборот. Просто так! Назло...
От 26 до 34. Друг.
У вас доверительные отношения с ребенком. Вы в курсе всех его маленьких несчастий и радостей. Ребенок считает вас самым близким другом и старается не огорчать вас ни словом, ни действием. Ребенок видит в вас надежную опору и защиту. Вы говорите друг с другом на равных. Ваши отношения построены на обоюдном уважении.
От 35 до 40. Прислуга.
Ваш ребенок откровенно помыкает вами. Подрастая, он все чаще перестает считаться с вашим мнением. Вы в отчаянии думаете: «Что случилось с моим ласковым прежде малышом?», а вы просто по собственному желанию попали ему в услужение.
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