ЧТО ПОСТАВИТЬ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

И вернулся! Благодаря своей жене, актрисе Людмиле Поргиной, благодаря врачам, детям, друзьям. И продолжил работу над книгой! О том, как они сражались за Караченцова, Людмила Поргина повествует в заключительной главе книги. В других главах Караченцов рассказывает об учителях, друзьях и коллегах, о людях, с которыми сводит его жизнь, о семье. Но главная тема, конечно, творчество. Вместе с Николаем Петровичем вы «проникнете» за кулисы его родного «Ленкома», побываете на съемках кинофильмов, в студиях звукозаписи, увидите в домашней обстановке многих знаменитостей – от звезд театра, кино и спорта до людей, облеченных государст­венной властью.

А вы что читаете?

Марк Захаров, главный режиссер театра «Ленком»:

— Я с трудом перевариваю беллетристику. Когда кто-то что-то придумывает, мне кажется: да это я тоже мог бы, если бы меня только запереть на неделю с хорошим питанием. Люблю мемуары и философские трактаты. Только чтобы не очень уж сложно. Недавно я прочитал «Миллионера» Артема Тарасова. Может, этот человек немножко и преувеличивает, но мне всегда интересны факты. А факты в «Миллионере» есть.



Римма Казакова, поэтесса:

— Читаю «Цветы запоздалые» поэтессы Нины Красновой. В сборник вошли не только стихи, но и проза. Книга искренняя, безоглядно смелая, свободная. В ней веселое, смешное, ироническое сочетается с печалью, несерьезное – с серьезным, простое – со сложным и утонченным, высокий стиль – с так называемым низким. Она вдохновила меня на стихи: «Нина Краснова! Снова и снова вижу твое естество. Нина Краснова – красное слово! Это – важнее всего…»



