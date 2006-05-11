//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Я – НЕ АССОЛЬ, НО И НЕ МАТЬ КИЛЛЕРА

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

— Анастасия Александровна, Вы впервые появились на экране в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия», после которых за Вами закрепилось амплуа романтической героини. А какая Вы в жизни?
— Фильмы принесли мне популярность, но я не отношу сыгранные в них роли к своим заслугам. Как актриса я состоялась все-таки позднее – в фильме «Гамлет». Я не Ассоль, а абсолютно нормальный человек. И никаких алых парусов никогда не ждала, тем более принцев под этими парусами.
– Тогда какие из Ваших героинь Вам наиболее близки?
– Самая любимая – это Офелия в «Гамлете», мне кажется, что я на нее похожа.
– Вас не видно в постперестроечном кино, потому что нет достойных предложений?
– В прошлом году меня уговаривали сыграть маму киллера. Понимаете? Ролей пока нет, а может, и не будет вовсе. Но я совершенно не грущу по этому поводу, потому что вовсе не обязательно умирать на сцене или съемочной площадке. Я категорически не смогу больше шагнуть в структуру, которая называется коллектив.
– Правда, что Вашим именем названа звезда?
– Мне недавно принесли сертификат. А там уже тусовка такая: и братки есть, и кто угодно. Сейчас ведь можно звезду купить. А что творится на «площади звезд» у «России»? Сначала мне предлагали сделать «звезду Вертинского». За энное количество долларов, но у семьи таких денег не было. Время прошло, сами решили сделать, бесплатно. Но теперь и на «площади звезд» тоже тусовка: кто там только не лежит, и непонятно, в какой ты компании окажешься. И на Ваганьковском, и на Новодевичьем тоже братва. Увековечивание – уже девальвированное понятие.
– На личной Вашей жизни слава, красота и талант как-то отразились? Какие качества в мужчинах Вы цените прежде всего?
– Чем дольше я живу, тем больше прихожу к выводу, что мало разбираюсь в мужчинах. Я люблю людей интеллигентных и, что совершенно точно, терпеть не могу жлобов. Вообще, у меня в жизни два любимых мужчины – это мои отец и сын. И эти два кумира в достаточной степени заполняют всю мою потребность в мужчинах.
– Ваши мужчины всегда верны Вам?
– Ой, что вы... Просто когда я была влюблена в какого-нибудь мужчину, а он кокетничал с другой женщиной, то я всегда поворачивалась спиной к этой мизансцене. Приучила себя так делать. Да, испытывала ревность, но инстинктивно понимала, что, если начну в это вникать, меня затянет. И потом я рано поняла, что брак – не моя стихия. Я – не человек брака.
– Но Вы ведь были замужем за Никитой Михалковым. И Александр Градский в своем интервью рассказывал о Вашей с ним семейной жизни...
– Я не знаю, что там говорил Градский, надо спросить у него. Только я никогда не была за Сашей официально замужем. А вот Никита был моим мужем, причем хорошим. Но двум сильным личностям всегда трудно ужиться вместе. Скорее всего из-за этого мы и расстались. Наверное, Господь послал мне Никиту, чтобы у меня родился сын. А брак сам по себе – тяжелая ответственность и нагрузка. Это своего рода жертва, аскеза. Я на этот подвиг не способна.
– А как же быть с любовью?
– Любовь всегда ненадолго, она не может быть вечной. Это прекрасное мгновение, которое нельзя ни остановить, ни задержать. И огромный дар Божий. Счастье, когда тебя окружает любовь, причем совсем не обязательно мужчин.
Рядом со мной близкие люди, и я совершенно счастлива в личной жизни. И спокойна, потому что не замужем и не волнуюсь из-за того, что в мои шестьдесят муж уйдет к молодой женщине.
– Ваш сын Степан – извест­ный ресторатор. Вам нравится бывать в его ресторане «Вертинс­кий»?
– «Вертинский» стилизован под последний период эмиграции мое­го отца в Шанхае. В ресторане китайский повар и китайская кухня. Весь интерьер выбран Степаном, и я считаю, что он проявил огромный талант. Мне нравятся и другие рестораны сына. Там французская кухня. Хотя моя самая любимая кухня – русская. Но не примитивная, а изысканная и утонченная.
– В бизнесе сына есть Ваша доля?
– Да. Степа мечтает, чтобы в его ресторанах появились мои фирменные блюда. Я обожаю готовить, это для меня творческое состояние. Каждый уикэнд у нас на даче собираются гости, и я с удовольствием стою у плиты.
– У Вас ведь трое внуков?
– Внучка Саша и два вну-ка – Вася и Петруша. Саше 13 лет, Петруше 4 года, а Васе – 6. Я их обожаю.
– Сложно представить Вас в роли бабушки.
– Наверное, я и не совсем нормальная бабушка. Ответст­венность быть нормальной лежит на нянях и на маме Степиной жены. Самое мое любимое занятие – тискать всех троих одновременно. В выходные мы часами играем в разные смешные игры. Например, я залезаю под стол и пребываю в состоянии Багиры. Степан идет мимо: «Мам, ты опять под столом?» А я шиплю: «Я не мама, я – Багира».
– Вы занимаетесь благотворительностью. Создали Фонд помощи актерам...
– Папа мой давал шефские концерты. И делал это не по велению Министерства культуры. Дедушка был известным адвокатом в Киеве и вел дела бедных людей бесплатно. Я стараюсь помочь актерам, оказавшимся в тяжелом положении. Ко мне приходят самые разные люди, отдавшие жизнь театру: костюмеры, гримеры, художники. Они находятся за чертой бедности, и я не могу им отказать. Вот, например, есть у нас вдовы артистов Бернеса и Плятта. Мы взяли на себя задачу содержать их архивы, музеи-квартиры, потому что Министерство культуры абсолютно равнодушно к такого рода сюжетам.
– А кто помогает Вам финансово?
– Те, кто сочувствует людям театра. Я никогда не унижусь, чтобы что-то получить для себя.
– Вы выглядите гораздо моложе своих лет. Вам приятно это как женщине?
– Я уверена, что то, на сколько лет ты выглядишь, не имеет особого значения. Я видела красивые лица старых женщин. Например, Тамара Макарова была потрясающе красива в старости. Лицо ее было благородно, глаза лучились. Вот это должно стать идеалом для каждого...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются "оторвать" Грузию и другие соседние страны от России. Глава МИД отметил, что Москва никогда не стремилась разорвать отношения с Тбилиси.

//Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал условия, при которых Россия наладит отношения с Европой. По его словам, ЕС следует накопить "критическую массу политической воли".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

Министерство внутренних дел Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет с бойцами полицейского спецназа. Жители Петровска возмущены подсчетом голосов на выборах новых депутатов Верховной рады.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В единой базе данных будет информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы о военной обязанности, медицинском и соцстраховании, сведения о семейном положении и родственных связях.

//Общество

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

На портале Change.org появилась петиция, в которой предлагается посмертно присвоить звание Героя России мальчику, спасавшего других детей из горящих палаток в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

//Здоровье

Учёные: создана новая технология, которая может диагностировать рак за 10 минут

Учёные: создана новая технология, которая может диагностировать рак за 10 минут

Группа исследователей из Сеула представила в России новую разработку: биомаркер, который позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Новости партнеров

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края
3

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать
4

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
5

Меган Маркл встретилась с кумиром своего детства

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры