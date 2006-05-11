Я – НЕ АССОЛЬ, НО И НЕ МАТЬ КИЛЛЕРА

— Анастасия Александровна, Вы впервые появились на экране в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия», после которых за Вами закрепилось амплуа романтической героини. А какая Вы в жизни?

— Фильмы принесли мне популярность, но я не отношу сыгранные в них роли к своим заслугам. Как актриса я состоялась все-таки позднее – в фильме «Гамлет». Я не Ассоль, а абсолютно нормальный человек. И никаких алых парусов никогда не ждала, тем более принцев под этими парусами.

– Тогда какие из Ваших героинь Вам наиболее близки?

– Самая любимая – это Офелия в «Гамлете», мне кажется, что я на нее похожа.

– Вас не видно в постперестроечном кино, потому что нет достойных предложений?

– В прошлом году меня уговаривали сыграть маму киллера. Понимаете? Ролей пока нет, а может, и не будет вовсе. Но я совершенно не грущу по этому поводу, потому что вовсе не обязательно умирать на сцене или съемочной площадке. Я категорически не смогу больше шагнуть в структуру, которая называется коллектив.

– Правда, что Вашим именем названа звезда?

– Мне недавно принесли сертификат. А там уже тусовка такая: и братки есть, и кто угодно. Сейчас ведь можно звезду купить. А что творится на «площади звезд» у «России»? Сначала мне предлагали сделать «звезду Вертинского». За энное количество долларов, но у семьи таких денег не было. Время прошло, сами решили сделать, бесплатно. Но теперь и на «площади звезд» тоже тусовка: кто там только не лежит, и непонятно, в какой ты компании окажешься. И на Ваганьковском, и на Новодевичьем тоже братва. Увековечивание – уже девальвированное понятие.

– На личной Вашей жизни слава, красота и талант как-то отразились? Какие качества в мужчинах Вы цените прежде всего?

– Чем дольше я живу, тем больше прихожу к выводу, что мало разбираюсь в мужчинах. Я люблю людей интеллигентных и, что совершенно точно, терпеть не могу жлобов. Вообще, у меня в жизни два любимых мужчины – это мои отец и сын. И эти два кумира в достаточной степени заполняют всю мою потребность в мужчинах.

– Ваши мужчины всегда верны Вам?

– Ой, что вы... Просто когда я была влюблена в какого-нибудь мужчину, а он кокетничал с другой женщиной, то я всегда поворачивалась спиной к этой мизансцене. Приучила себя так делать. Да, испытывала ревность, но инстинктивно понимала, что, если начну в это вникать, меня затянет. И потом я рано поняла, что брак – не моя стихия. Я – не человек брака.

– Но Вы ведь были замужем за Никитой Михалковым. И Александр Градский в своем интервью рассказывал о Вашей с ним семейной жизни...

– Я не знаю, что там говорил Градский, надо спросить у него. Только я никогда не была за Сашей официально замужем. А вот Никита был моим мужем, причем хорошим. Но двум сильным личностям всегда трудно ужиться вместе. Скорее всего из-за этого мы и расстались. Наверное, Господь послал мне Никиту, чтобы у меня родился сын. А брак сам по себе – тяжелая ответственность и нагрузка. Это своего рода жертва, аскеза. Я на этот подвиг не способна.

– А как же быть с любовью?

– Любовь всегда ненадолго, она не может быть вечной. Это прекрасное мгновение, которое нельзя ни остановить, ни задержать. И огромный дар Божий. Счастье, когда тебя окружает любовь, причем совсем не обязательно мужчин.

Рядом со мной близкие люди, и я совершенно счастлива в личной жизни. И спокойна, потому что не замужем и не волнуюсь из-за того, что в мои шестьдесят муж уйдет к молодой женщине.

– Ваш сын Степан – извест­ный ресторатор. Вам нравится бывать в его ресторане «Вертинс­кий»?

– «Вертинский» стилизован под последний период эмиграции мое­го отца в Шанхае. В ресторане китайский повар и китайская кухня. Весь интерьер выбран Степаном, и я считаю, что он проявил огромный талант. Мне нравятся и другие рестораны сына. Там французская кухня. Хотя моя самая любимая кухня – русская. Но не примитивная, а изысканная и утонченная.

– В бизнесе сына есть Ваша доля?

– Да. Степа мечтает, чтобы в его ресторанах появились мои фирменные блюда. Я обожаю готовить, это для меня творческое состояние. Каждый уикэнд у нас на даче собираются гости, и я с удовольствием стою у плиты.

– У Вас ведь трое внуков?

– Внучка Саша и два вну-ка – Вася и Петруша. Саше 13 лет, Петруше 4 года, а Васе – 6. Я их обожаю.

– Сложно представить Вас в роли бабушки.

– Наверное, я и не совсем нормальная бабушка. Ответст­венность быть нормальной лежит на нянях и на маме Степиной жены. Самое мое любимое занятие – тискать всех троих одновременно. В выходные мы часами играем в разные смешные игры. Например, я залезаю под стол и пребываю в состоянии Багиры. Степан идет мимо: «Мам, ты опять под столом?» А я шиплю: «Я не мама, я – Багира».

– Вы занимаетесь благотворительностью. Создали Фонд помощи актерам...

– Папа мой давал шефские концерты. И делал это не по велению Министерства культуры. Дедушка был известным адвокатом в Киеве и вел дела бедных людей бесплатно. Я стараюсь помочь актерам, оказавшимся в тяжелом положении. Ко мне приходят самые разные люди, отдавшие жизнь театру: костюмеры, гримеры, художники. Они находятся за чертой бедности, и я не могу им отказать. Вот, например, есть у нас вдовы артистов Бернеса и Плятта. Мы взяли на себя задачу содержать их архивы, музеи-квартиры, потому что Министерство культуры абсолютно равнодушно к такого рода сюжетам.

– А кто помогает Вам финансово?

– Те, кто сочувствует людям театра. Я никогда не унижусь, чтобы что-то получить для себя.

– Вы выглядите гораздо моложе своих лет. Вам приятно это как женщине?

– Я уверена, что то, на сколько лет ты выглядишь, не имеет особого значения. Я видела красивые лица старых женщин. Например, Тамара Макарова была потрясающе красива в старости. Лицо ее было благородно, глаза лучились. Вот это должно стать идеалом для каждого...

