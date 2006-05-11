НА КОШКАХ БОГ УПРАЖНЯЕТСЯ В МИЛОСЕРДИИ

– Юрий Дмитриевич, кто приходит в Америке на ваши спектакли и как прошло открытие?

– Все это дело было задумано под эгидой «Дети мира против террора». Но ни одного ребенка не было в зале. Зато собрался весь бомонд, сверкая бриллиантами, потому что после того как я выступил в программе «Доброе утро, Америка», за три дня были распроданы билеты на месяц вперед.

– Зрители в Америке отличаются от наших?

– За рубежом к нам на спектакли идут взрослые. Только русские эмигранты тащат детей. За рубежом все зрители немножко расслабленные, острее воспринимают увиденное... Там кошка ухом повела – все орут: «А-а-а»! То, над чем здесь бы просто посмеялись, там вызывает ржание, визг и стон... Полунин привез спектакль, и вся Америка с ума сошла.

– Наверное, человечество можно поделить на тех, кто обожает кошек, и тех, кто их недолюбливает. Известно, например, что Гоголь в детстве задушил кошку, чтобы избавиться от мучавших его кошмаров. Говорят, что вы в своем театре реабилитировали кошек перед всеми.

– В Древнем Египте кошек обожествляли. У египтян сущест­вовал закон: в случае пожара из дома прежде всего выносили кошку, а уж потом имущество. В Японии у ворот домов стоят фигурки кошек — символы домашнего покоя. Да и у нас, въезжая в новую квартиру, первой в нее запускают кошку. И в православной церкви хорошо знают, что кошка никогда не осквернит храм. Я часто задаю этот вопрос и вам задам: «Знаете, для чего Бог сотворил кошку?» Чтобы было на ком упражняться в милосердии.

– Вы знаете, конечно, что женщин порой сравнивают с кошками.

– Ну, может, внешне они и похожи. Каждый человек на кого-то похож: на медведя, на собаку, иногда на ворону или на голубя... Преимущество женщины перед мужчиной вообще в том, что она чувствует сильнее. У кошек так же. Кошки умнее и хитрее, коты простодушней и откровенней... Мужик-кот и девочка-кошка — это разные животные. По уму и по психологии. Коты прямолинейные — пожрать и все… А кошка иначе организована: она переполнена эмоциями — волнуется, переживает. Поэтому ей, когда она слышит музыку, не до еды. Кошка — очень верная мать. Даже если бы ей предложили сделать аборт, она никогда бы на это не пошла.

– В сериале «Мастер и Маргарита» прославился ваш Бегемот. А как все начиналось? Был кастинг?

– Незадолго до начала съемок к нам обратился Владимир Бортко с просьбой «одолжить» ему большого черного кота на роль Бегемота. У нас в театре не было тогда абсолютно черного и крупного кота. И вдруг на гастролях в Нижневартовске мы подъезжаем к зданию ДК, где выступали, и видим: прямо у входа на ступеньках сидит... настоящий булгаковский Бегемот. Оказывается, что его ктото выкинул на улицу, а вахтерши ДК подкармливали. Мы сначала назвали его Вартик — в память о городе, где он родился, взяли в Москву, научили нужным трюкам. После съемок он, конечно же, остался у нас. Правда, все теперь зовут его Бегемотом, он привык.